Застрявшую в кювете фуру на востоке Казахстана отбуксировали на шестой день  

В стране изъято более 16 тысяч единиц несертифицированной пиротехники

Рассказать друзьям

Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - В новогоднюю ночь зафиксировано 15 фактов получения ожогов при обращении с фейерверками, из них 6 - несовершеннолетними, сообщили в Министерстве внутренних дел Республики Казахстан.





В Астане отец с двумя детьми при использовании фейерверков получили ожоги губ и кистей рук. Из-за неправильного применения пиротехники произошло возгорание балкона квартиры.





Всего, по данным МВД, в стране изъято более 16 тысяч единиц несертифицированной пиротехники с 25 декабря по 3 января в ходе специального оперативного профилактического мероприятия. 829 человек привлечены к ответственности за нарушение правил торговли пиротехнической продукцией.





В Алматы изъяли более 1,5 тонны контрафактной пиротехники.



