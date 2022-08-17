Землетрясение магнитудой 4.1 зарегистрировано в 58 километрах от Алматы

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АЛМАТЫ. 16 АВГУСТА - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК сегодня в 16.16 зарегистрировано землетрясение магнитудой 4.1, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Эпицентр землетрясения расположен в 58 км на юго-восток от Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 9.5. Магнитуда MPV - 4.1, глубина 10 км.
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет", - сообщили в ТОО "СОМЭ".
Еще одно землетрясение магнитудой 3.5 было зарегистрировано сегодня ночью в 00.24. Его эпицентр располагался в 125 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.