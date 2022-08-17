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НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - В Алматинской области произошло землетрясение магнитудой 3,5, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 16 августа 2022 года в 00.24 (15 августа 2022 года в 18.24 по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 125 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.
Энергетический класс землетрясения 8,4. Магнитуда MPV 3,5. Глубина 15 км.
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
По получении информации департаментом по ЧС Алматинской области оповещены местные исполнительные органы, департамент полиции, "Казселезащита", прокуратура и другие организации, уточняется обстановка на вверенных территориях, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало", - прокомментировали в областном департаменте по ЧС.
Также в ДЧС Алматинской области напомнили о порядке действий при землетрясении:
- покиньте здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);
- если вы на верхних этажах встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей;
- ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов;
- отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;
- не входите в дома: толчки могут повториться;
- не пользуйтесь лифтами;
- не зажигайте спички, свечи:
- не прикасайтесь к проводам;
- окажите первую помощь пострадавшим.