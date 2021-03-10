Женщина погибла под колесами КамАЗа в Алматы

Алматы. 9 марта. Kazakhstan Today - 8 марта на пересечении улиц Саина и Шаляпина в Алматы КамАЗ насмерть сбил женщину 1963 года рождения, передает Kazakhstan Today.

Наезд со смертельным исходом произошёл на пересечении улиц Шаляпина Саина 8 марта в Алматы.

Со слов водителя КамАЗа, он двигался по улице Шаляпина в восточном направлении. Проехав улицу Саина, он не увидел женщину-пешехода, которая находилась на проезжей части в неположенном месте, и он на полном ходу сбил и переехал её", - говорится с материале, опубликованном на странице chp_kz в Instagram.

Согласно информации, в результате наезда женщина 1963 года рождения от полученных травм скончалась до приезда бригады скорой помощи.

Выяснением всех деталей ДТП занимается полиция, криминалист и дознаватели города.





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