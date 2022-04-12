Житель Костаная нападал на детей с ножом

КОСТАНАЙ. 11 АПРЕЛЯ - Молодой мужчина с ножом в руках угрожал людям во дворе дома возле детской площадки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам очевидцев, он нападал на детей, подростков и прохожих, сообщает "НГ".
В пресс-службе департамента полиции Костанайской области подтвердили, что на пульт 102 вечером 10 апреля поступило несколько сообщений о происходящем.
Прибывшие на место происшествия патрули задержали 19-летнего жителя города в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в медицинский вытрезвитель.
По данному факту принимается процессуальное решение.
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В Караганде поезд насмерть сбил женщину
12.04.2022, 10:08 966
Фото: Depositphotos
КАРАГАНДА. 12 АПРЕЛЯ - Грузовой поезд насмерть сбил выбежавшую на пути женщину в Караганде, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Трагедия произошла в воскресенье, 10 апреля, в 18.30 на участке Караганда Сортировочная - Кулайгыр.
Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния не успел остановить состав и предотвратить наезд, рассказали в пресс-службе АО "НК "КТЖ".
В компании предупредили, что внезапно остановить поезд невозможно. При скорости поезда 80 километров в час и применении экстренного торможения машинистом тормозной путь поезда составит не менее 900 метров.
Напомним, в Балхаше грузовой поезд сбил насмерть женщину.
ПЕТРОПАВЛОВСК. 11 АПРЕЛЯ - Подозрительный предмет пенсионер заметил в минувшую субботу в кустах возле гаражей. Об этом он сообщил в ближайший участковый пункт полиции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На место прибыли сотрудники областного департамента полиции и другие экстренные службы для проверки опасного предмета. До прибытия взрывотехников полицейские оцепили район, сообщает Петропавловск.news.
Визуальный осмотр обнаруженного предмета показал, что это, предположительно, противотанковая мина, сильно подвергшаяся коррозии. После осмотра и исследования предмета специалисты-взрывотехники поместили находку в специальный транспорт для последующего уничтожения.
Мина была уничтожена на учебном полигоне воинской части 6637. По словам взрывотехников, мина была учебной. Из-за ржавчины и отсутствия маркировочных данных точную дату выпуска устройства установить не удалось.
В Петропавловске девушка упала с 30-метрового обрыва
11.04.2022, 19:22 13936
Фото: Polisia.kz
ПЕТРОПАВЛОВСК. 11 АПРЕЛЯ - Житель поселка Заречного на противоположном берегу реки Есиль увидел лежащего человека и сообщил об этом на канал 102, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Мужчина координировал с другого берега прибывших к месту происшествия полицейских, сообщает Polisia.kz.
Полицейские спустились по крутому 30-метровому обрыву вниз. Лежавшим на берегу человеком оказалась девушка. Ее начали поднимать наверх, но глина не давала возможности быстро подняться. Было принято обратиться за помощью к спасателям.
Полицейские совместно со спасателями на специальной платформе подняли пострадавшую в безопасное место. Подоспевшие медики оказали необходимую помощь.
Как выяснилось, 18-летняя девушка сорвалась с обрыва в районе парка Победы. Ее жизни сейчас ничего не грозит. Она благополучно вернулась к родным.
В Шымкенте в парке "Жайлаукол" парень сорвался с аттракциона "Скалодром". Пострадавшего доставили в городскую клиническую больницу № 1. При осмотре у пациента выявлена рваная рана лобной области головы. Ему провели операцию. Состояние больного тяжелое. Он находится в реанимации.
9 апреля в Павлодаре подросток упал с заброшенного здания.
Напомним, 10 октября прошлого года в Караганде при прыжке на аттракционе "Тарзанка" сильно пострадала 32-летняя женщина. С тяжелыми травмами она была доставлена в больницу, где скончалась.
В Павлодаре подросток упал с заброшенного здания
11.04.2022, 17:35 17481
Фото: Павлодар-онлайн
ПАВЛОДАР. 11 АПРЕЛЯ - Подросток упал с десятиметровой высоты вечером 9 апреля на территории заброшенного здания по улице Промышленной, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Пострадавшего госпитализировали в отоларингологическое отделение, профиль челюстно-лицевой хирургии с диагнозом закрытая челюстно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом нижней челюсти со смещением, параорбитальная гематома справа, закрытый эпифизеолиз левой лучевой кости со смещением. Ушибы и ссадины туловища и конечностей, сообщает Павлодар-онлайн.
Сейчас медики оценивают состояние подростка как средней степени тяжести. Он получает необходимое лечение, планируется оперативное лечение в несколько этапов.
В Шымкенте в парке "Жайлаукол" парень сорвался с аттракциона "Скалодром". Пострадавшего доставили в городскую клиническую больницу № 1. При осмотре у пациента выявлена рваная рана лобной области головы. Ему провели операцию. Состояние больного тяжелое. Он находится в реанимации.
Напомним, 10 октября прошлого года в Караганде при прыжке на аттракционе "Тарзанка" сильно пострадала 32-летняя женщина. С тяжелыми травмами она была доставлена в больницу, где скончалась.
Тело пропавшего в Жамбылской области солдата-срочника обнаружили в Кыргызстане
11.04.2022, 13:23 21091
Фото: halyq-uni.kz
НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - Пропавший 2 марта 2022 года в Жамбылской области военнослужащий Улыкбек Бердишов найден мертвым на территории Кыргызской Республики, передает KAZAKHSTAN TODAY.
10 апреля 2022 года Пограничной службой КНБ в ходе поиска пропавшего 2 марта рядового Бердишова Улыкбека Айдарбекулы обнаружено его тело", - сообщает пресс-служба КНБ РК.
Поиск пропавшего солдата велся на территории Жамбылской, Кызылординской и Алматинской областей, в том числе совместно с прибывшими родственниками Бердишова. 9 апреля пограничники Кыргызской Республики сообщили об обнаружении в 2 километрах от линии границы оставленных элементов военной формы.
10 апреля по инициативе департамента Погранслужбы Жамбылской области организована погранпредставительская встреча для осмотра места обнаружения вещей, в ходе которого обнаружено тело Бердишова У.А. Предварительный диагноз: механическая асфиксия, без признаков насильственных действий", - сообщили в пресс-службе.
По данному факту РОВД Панфиловского района Чуйской области Кыргызской Республики начато следствие.
Сегодня тело солдата доставили по месту жительства родителей, в Кызылординскую область.
Руководство и личный состав органов национальной безопасности выражают глубокие соболезнование родным и близким Улыкбека Бердишова. В настоящее время Пограничной службой им оказывается вся необходимая поддержка, в том числе по организации ритуальных мероприятий", - сообщили в погранслужбе.
Ранее сообщалось, что в Жамбылской области пропал военнослужащий. Он проходил срочную службу в пограничном отделении "Андас батыр".
Сорвавшийся со стены скалолазания парень находится в реанимации в Шымкенте
11.04.2022, 11:36 22966
Фото: Depositphotos
ШЫМКЕНТ. 11 АПРЕЛЯ - В Шымкенте в парке "Жайлаукол" парень сорвался с аттракциона "Скалодром", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Это парк находится за зоопарком, где расположено колесо обозрения shimkent Altyn aye. Молодой человек двадцати лет сорвался с аттракциона "стена скалолазания", - написал адвокат Евгений Яворский на своей странице в Facebook.
Правозащитник отметил, что с наступлением весны люди будут посещать развлекательные парки, водоемы, и считает необходимым провести полную проверку всех технических средств.
Считаю, что руководитель этого парка, в котором случилась трагедия, должен завтра быть отстранен от занимаемой должности и привлечен к уголовной ответственности… Всем уполномоченным органам и руководителям, отвечающим за досуг граждан, необходимо провести все мероприятия, направленные на самое главное - безопасность отдыхающих", - заключил он.
О состоянии пострадавшего рассказали в управлении здравоохранения города изданию Otyrar.kz.
Пострадавшего доставили в городскую клиническую больницу № 1. При осмотре у пациента выявлена рваная рана лобной области головы. Ему провели операцию. Состояние больного тяжелое. Он находится в реанимации", - сообщила Лаура Нахыпкызы, пресс-секретарь городского управления здравоохранения.
Напомним, 10 октября прошлого года в Караганде при прыжке на аттракционе "Тарзанка" сильно пострадала 32-летняя женщина. С тяжелыми травмами она была доставлена в больницу, где скончалась.
Ребенка сбили на пешеходном переходе в Актау
11.04.2022, 10:21 24321
АКТАУ. 11 АПРЕЛЯ - Ребенка сбили на пешеходном переходе в Актау, пострадавший находится в коме, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ребенок подключен к аппарату ИВЛ, сообщили в детской областной больнице, пишет Lada.kz.
ДТП произошло во второй половине дня 10 апреля в 17-м микрорайоне, напротив ЖК "Green Park". Установлено, что 12-летний мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Не затормозивший на "зебре" водитель Toyota Camry сбил его.
По данному факту ведется расследование.
У пострадавшего в результате наезда 12-летнего мальчика врачи диагностировали тяжелую открытую черепно-мозговую травму, вдавленный перелом височной кости с переходом на основание черепа. Также зафиксирована острая эпидуральная гематома правого полушария, ушиб и отек головного мозга тяжелой степени. Кроме этого, у него развилось массивное субарахноидальное кровоизлияние и пневмоцефалия. Он получил травматический шок, постгеморрагическую анемию тяжелой степени.
Его в срочном порядке прооперировали врачи. Операция длилась 1 час 20 минут. Специалистам понадобилось провести трепанацию черепа и удалить эпидуральную гематому. Мальчик находится в состоянии комы первой степени. Подключен к аппарату ИВЛ.
В Нур-Султане загорелся заброшенный дом
10.04.2022, 19:53 34481
НУР-СУЛТАН. 10 АПРЕЛЯ – В Нур-Султане загорелся заброшенный дом, сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
10 апреля в 17.55 пожарные подразделения столичного ДЧС выехали на поступившее сообщение о том, что горит заброшенный дом", - проинформировали в ДЧС Нур-Султана.
Установлено, что горит заброшенный двухэтажный нежилой коттедж, полностью охваченный огнём на предварительной площади 200 квадратных метров. Пожар локализован в 19.07.
В тушении пожара задействовано 15 человек личного состава и 3 единицы техники ДЧС города Нур-Султана. Жертв и пострадавших нет", - добавили в пресс-службе.