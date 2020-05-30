Житель Нур-Султана угрожал совершить самоподжог

Нур-Султан. 29 мая. Kazakhstan Today - В Нур-Султане мужчина угрожал совершить самоподжог, передает Kazakhstan Today.

Полиция Нур-Султана задержала 37-летнего мужчину, угрожавшего совершить самоподжог. Инцидент произошел накануне, 28 мая, около 18.30.

На канал 102 поступило сообщение о том, что неизвестный, находясь у себя в квартире по улице Янушкевича, угрожает совершить самоподжог. По прибытии следственно-оперативной группы установлено, что гражданин 1983 года рождения, находясь в арендуемой квартире, облил себя бензином и угрожал самоподжогом. Полицейские пресекли его действия, мужчина доставлен в УП района Байконур, - сообщили в пресс-службе департамента полиции столицы.

Как выяснилось после проведения медицинского освидетельствования, у задержанного было алкогольное опьянение легкой степени.

Данный гражданин ранее был неоднократно судим за кражу, грабеж, мошенничество и самоуправство. В период действия ЧП он дважды привлекался к административной ответственности за нарушение режима или невыполнение требований, установленных государственным органом в связи с объявлением чрезвычайного положения. Специализированным межрайонным административным судом он был приговорен к пяти суткам административного задержания. В начала текущего года он был дважды привлечен к ответственности за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения и за нарушение требований, предъявляемых к участникам дорожного движения. По данному факту проводится проверка", - прокомментировали в пресс-службе.

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