Житель Шымкента угрожал собеседнику топором

ШЫМКЕНТ. 13 ИЮНЯ - В Шымкенте гвардейцы защитили гражданина от агрессивного местного жителя, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Гвардейцы задержали местного жителя, размахивавшего топором и угрожавшего расправой во время драки с другим гражданином, сообщает Polisia.kz.
Инцидент произошел 10 июня. В ходе несения патрульно-постовой службы войсковой наряд заметил, как один мужчина начал размахивать в сторону другого топором. Гвардейцы обезоружили агрессора.
Конфликт чуть не перешел в трагедию, нам пришлось вмешаться", - отметил начальник патрульной группы Оразхан Орынбасар.
По данному факту нарушители порядка были задержаны и доставлены в полицию для выяснения обстоятельств.
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Житель столицы спас мальчика во время шторма на Гребном канале
14.06.2022, 17:27 1676
Фото: telegram/astanovka98
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - В столице во время шторма на Гребном канале 20-летний астанчанин спас подростка, перевернувшегося на байдарке, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Молодой человек снимал из окна непогоду и увидел, как по каналу несет перевернутую байдарку, за которую держится мальчик. Видео спасения опубликовал Telegram-канал astanovka98.
Когда все разошлись по домам из-за шторма на Гребном канале, один астанчанин с балкона начал снимать дождь и бурю. И вдруг заметил человека на воде. Парень выбежал из дома в ливень, долго никого не мог найти, а потом услышал детский голос, просивший о помощи", - сообщает канал.
Мальчику удалось ухватиться за торчавший из воды камень и держаться за него и за байдарку, пока парень не вытащил его из воды.
Спасителя зовут Шахбек Есмаханов. Ему 20 лет, учится на программиста в КазУТБ в столице и профессионально занимается плаванием. В интервью журналистам он сообщил, что, несмотря на умение плавать, ему было очень страшно и он боялся утонуть, но делал все автоматически.
Хорошо, что все обошлось", - заключил парень.
Провалился в септик: двухлетний ребенок погиб в Акмолинской области
14.06.2022, 16:15 2581
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - В Акмолинской области двухлетний мальчик погиб, упав в уличный туалет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
14 июня около 11.30 дня в дежурную часть Буландинского РОП поступило телефонное сообщение жительницы одного из сел о том, что двухлетний сын, находясь во дворе частного жилого дома, по неосторожности упал в канализационный септик", - сообщает Polisia.kz.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, службы ОЧС, скорой медицинской помощи. К сожалению, ребенок скончался на месте происшествия, не приходя в сознание.
Ранее в Туркестанской области спасли упавшего в туалетную яму годовалого малыша.
В Семее пожарные спасли 16 детей во время пожара в многоэтажке
СЕМЕЙ. 14 ИЮНЯ - В Семее во время пожара в жилом девятиэтажном доме по улице Физкультурная пожарные спасли 16 детей, 31 жителя и эвакуировали 50 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Пожарные спасли двоих детей 2006 и 2008 года рождений из сильно задымленного жилого помещения. С признаками отравления продуктами горения они были доставлены в медучреждение. Еще 31 житель, 14 из которых дети, спасены пожарными по лестничному маршу", - проинформировали в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.
Также сотрудниками службы пожаротушения эвакуировано 50 человек из опасной зоны, из них 15 детей.
Огонь ликвидирован на площади 32 квадратных метра. Всего в тушении было задействовано 40 человек личного состава и 10 единиц техники. Предварительная причина пожара - несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования", - добавили в департаменте.
СЕМЕЙ. 14 ИЮНЯ - В Семее в реке Иртыш 11 июня утонул подросток 2006 года рождения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
13 июня в 16 часов 30 минут в городе Семее на реке Иртыш силами спасателей ДЧС ВКО обнаружено и извлечено из воды тело утонувшего подростка, 2006 года рождения, который 11 июня утонул при купании в необорудованном месте", - сообщает пресс-служба ДЧС ВКО.
Спасатели напоминают гражданам выбирать для купания только санкционированные пляжи, где проверено дно, нет сильного течения, дежурят медики и спасатели.
В Карагандинской области тяжелая инфекция косит скот
14.06.2022, 09:27 9016
КАРАГАНДА. 14 ИЮНЯ - Тяжелая инфекция косит скот в Карагандинской области. В Шетском районе уже погибли 76 коров и телят. Еще более 150 - под наблюдением, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Чтобы мясо больных животных не попало на прилавки, в поселке Акшокы выставлен санитарный пост, а туши сжигают в специальных печах, заверили ветеринары, сообщает телеканал "Астана".
Фермеры говорят, что буренки и молодняк погибли в считанные дни с одинаковыми симптомами - вялость, шаткая походка, высокая температура тела и отказ от еды.
Местные ветврачи предполагают, что это анаэробная инфекция. Так как поголовье не было привито.
Мы сразу подозреваем на инфекционное заболевание. Почему на анаэробы? Потому что там, если по плану, в этом селе мы должны провакцинировать 3 тысячи голов. А мы провакцинировали всего 25%. Потому что у нас вакцины не было. Украина поставляет нам вакцину, Россия поставляет нам вакцину. Диагностика с Украины идет. Плановая вакцинация - мы объем тоже не дополучили", - сказал глава управления ветеринарии региона Кайырбек Турсынбеков.
Распространению болезни могла способствовать сухая жаркая погода в степи, говорят специалисты. Потери сельчанам обещают возместить.
Вместе с тем ветеринары просят ускорить процесс закупа препаратов. В регионе не хватает более 350 тысяч доз вакцины против вирусной диареи и инфекционных болезней, рассказали чиновники.
В Нур-Султане упал башенный кран
13.06.2022, 21:39 16261
Фото: instagram.com/astanovka98/
НУР-СУЛТАН. 13 ИЮНЯ - В столице на стройке напротив "Зеленого квартала" от ветра упал башенный кран, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает аккаунт astanovka98 со ссылкой на очевидцев, крюк крана разносило на ветру, а в момент падения сама конструкция слегка повернулась.
В Акмолинской области оператора крана придавило груженым контейнером
13.06.2022, 19:47 17866
Фото: kokshetau.asia
КОКШЕТАУ. 13 ИЮНЯ - Инцидент произошел близ села Абай Зерендинского района Акмолинской области, на территории золотодобывающего предприятия АО "Алтынтау Кокшетау" оператора крана придавило груженым контейнером, передает KAZAKHSTAN TODAY.
13 июня в 03.33 в дежурную часть Зерендинского районного отдела полиции поступило телефонное сообщение диспетчера одного из предприятий о том, что работника предприятия прижало груженым контейнером из полипропиленовой ткани, сообщает Kokshetau.Asia.
От полученных травм мужчина 1974 года рождения скончался на месте. Назначена экспертиза. Ведется досудебное расследование по статье 156, часть 3, УК РК "Нарушение правил охраны труда".
Напомним, оператора крана по неустановленной причине насмерть придавило огромным мешком весом около тонны. Управление инспекции по труду по поэтому факту назначило служебную межведомственную проверку. Результаты расследования станут известны в течение 10 дней.
Десять водолазов ищут в Иртыше тело утонувшего гражданина КНР
13.06.2022, 18:53 18131
ПАВЛОДАР. 13 ИЮНЯ - 11 июня 24-летний гражданин Китая вместе с компанией купался на центральном пляже. В 19.28 на пульт ДЧС сообщили, что парень утонул и его тело не могут найти, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сейчас на месте работают десять водолазов, они уже проверили приблизительно три километра Иртыша. Но результатов пока нет, сообщает Pavlodarnews.kz.
И.о. начальника городского управления по ЧС Тлекжан Галлямов отметил, что в прошлом году в городе утонули шесть человек, по области - 27. Многие купались в необорудованных местах.
Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвала катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?