Житель столицы спас мальчика во время шторма на Гребном канале

Фото: telegram/astanovka98

НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - В столице во время шторма на Гребном канале 20-летний астанчанин спас подростка, перевернувшегося на байдарке, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Молодой человек снимал из окна непогоду и увидел, как по каналу несет перевернутую байдарку, за которую держится мальчик. Видео спасения опубликовал Telegram-канал astanovka98

Когда все разошлись по домам из-за шторма на Гребном канале, один астанчанин с балкона начал снимать дождь и бурю. И вдруг заметил человека на воде. Парень выбежал из дома в ливень, долго никого не мог найти, а потом услышал детский голос, просивший о помощи", - сообщает канал.

Мальчику удалось ухватиться за торчавший из воды камень и держаться за него и за байдарку, пока парень не вытащил его из воды.

Спасителя зовут Шахбек Есмаханов. Ему 20 лет, учится на программиста в КазУТБ в столице и профессионально занимается плаванием. В интервью журналистам он сообщил, что, несмотря на умение плавать, ему было очень страшно и он боялся утонуть, но делал все автоматически.

Хорошо, что все обошлось", - заключил парень.