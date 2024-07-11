Жители Актау вновь перекрыли дорогу из-за отсутствия воды   

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Атырау. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 9 июля, в 09.52 системным оператором ДРДЦ ФЗМЭС АО "KEGOC" в Западном регионе был объявлен режим "Авария", сообщает пресс-служба АО "Атырау Жарык".





9 июля в 11.05 действием противоаварийной автоматики отключились ряд присоединений 110/35 кВ в сетях АЖ. Причиной стал сложившийся дефицит генерируемой мощности в Атырауской и Мангистауской областях. Также для недопущения развития технологического нарушения в Атырауской энергосистеме по команде ДРДЦ вводятся дополнительные ограничения электроснабжения потребителям, осуществляющим предпринимательскую деятельность, согласно утвержденному графику ввода ограничения в сетях АО "Атырау Жарык", - сообщили в компании.





В ограничении электроснабжения из-за срабатывания автоматики оказались следующие районы Атырауской области: Махамбетский, Кызылкогинский, часть левобережья Атырау.





Ранее сообщалось , что дефицит электроэнергии на юге Казахстана превышает 50 процентов.





Напомним, в Минэнерго заявили , что окончательное решение о строительстве АЭС будет принято по итогам народного референдума. Глава ведомства выразил надежду на то, что казахстанцы понимают всю важность атомной энергетики.





Информационное агентство Kazakhstan Today решило провести опрос среди населения на тему строительства АЭС.





Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как вы относитесь к данной инициативе?"





46% участников опроса ответили: "Этот вопрос не подлежит обсуждению, нужно строить АЭС для выхода из критической ситуации"; 23% выбрали ответ: "Положительно, АЭС позволит решить проблему энергодефицита"; 11% считают, что нужно искать альтернативные пути решения проблемы, и 20% участников опроса выбрали ответ: "Отрицательно, считаю, что АЭС небезопасны".