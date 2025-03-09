08.03.2025, 09:21 27986
Жители Восточного Казахстана ощутили подземные толчки
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Усть-Каменогорск. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение интенсивностью 2 балла ощутили жители Восточно-Казахстанской области, сообщили в Министерстве про чрезвычайным ситуациям Казахстана.
По данным МЧС, землетрясение зарегистрировано 8 марта 2025 в 8.29 по времени Астаны.
Очаг землетрясения располагался на территории Казахстана в 48 километрах от города Зайсана в горной местности.
Расчетная интенсивность подземных толчков составила 2 балла. Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.
Напомним, землетрясение в 2-3 балла ощутили жители ВКО в феврале.
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09.03.2025, 09:30 2706
Из снежного заноса на трассах Казахстана спасли свыше 20 человек Дополнено
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Из снежного заноса на трассах Республики Казахстан сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям спасли свыше человека, сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, в Бухар-Жырауском районе вблизи села Курылыс Карагандинской области из снежного заноса вызволили автомобиль, в котором находились 4 человека.
Спасатели, добравшись до них на вездеходе "Трэкол", из снежного заноса на очищенный участок автодороги вызволили автомобиль, в салоне которого находились 4 человека, из них 1 ребенок. В медицинской помощи они не нуждались", - проинформировали в пресс-службе.
Также в Иргизском районе Актюбинской области на автодороге Иргиз - Нура сотрудники МЧС пришли на помощь застрявшему в снежном заносе водителю Газели.
Спасатели МЧС на вахтовке на очищенный участок дороги отбуксировали автомобиль с водителем, который самостоятельно продолжил путь к месту следования. В медицинской помощи он не нуждался", - заявили в МЧС.
Кроме того, в Жанааркинском районе в 40 километрах от поселка Жанаарка на закрытом участке автодороги Караганда - Самарка - Атасу - Айнабулак области Ұлытау из снежного плена спасены 11 человек.
В глубоком снегу застряли 2 легковых автомобиля с людьми. Спасатели МЧС, преодолев несколько десятков километров сквозь пургу и заносы, спасли и доставили в поселок Жанаарка 11 человек, из них 6 детей. Спасенные в медицинской помощи не нуждались", - сообщили в пресс-службе.
В Абайском районе в 5 километрах от села Акбастау Карагандинской области из снежного плена спасено 5 человек.
В снежном заносе застряли три легковых автомобиля. Спасатели, добравшись до них, спасли и доставили в село Акбастау 5 человек. В медицинской помощи они не нуждались", - добавили в ведомстве.
Дополнено 09.03. 2025, 10.00
В 7 областях Казахстана введено ограничение движения на 8 республиканских автомобильных дорогах, сообщили пресс-службе "КазАвтоЖола".
В частности, в Абайской области:
- Алматы - Усть-Каменогорск - Шемонайха - граница Российской Федерации километр 615-778, участок границы Жетысуской области - город Аягоз;
- Таскескен - Бахты - граница Китайской Народной Республики километр 0-75, участок села Таскескен - село Урджар.
В Атырауской области:
- Атырау - Уральск километр 5-62, участок города Атырау - село Махамбет.
В Восточно-Казахстанской области:
- Алматы - Усть-Каменогорск - Шемонайха - граница Российской Федерации километр 1013-1048, участок границы Абайской области - село Уланское.
В области Жетысу:
- Алматы - Усть-Каменогорск - Шемонайха - граница Российской Федерации километр 557-615, участок города Ушарал - граница Абайской области.
В Карагандинской области:
- Астана - Караганда - Алматы километр 1505-1854, участок села Атамекен - город Балхаш.
В Костанайской области:
- Жезказган - Аркалык - Петропавловск километр 252-340, участок границы Улытауской области - город Аркалык.
В области Улытау:
- Жезказган - Аркалык - Петропавловск километр 137-252, участок села Улытау - граница Костанайской области.
В настоящее время для содержания дорог задействованы 243 единицы спецтехники и 322 специалиста", - добавили в пресс-службе.
Ранее более ста человек эвакуировали из снежного заноса в Туркестанской области.
08.03.2025, 10:37 26206
Более ста человек эвакуировали из снежного заноса в Туркестанской области
На закрытом участке дороги образовалось скопление машин, среди которых было 2 пассажирских автобуса
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Туркестан. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям в метель эвакуировали 120 человек в Туркестанской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
В Тюлькубасском районе Туркестанской области, вблизи от села Шакпак, на закрытом участке дороги образовалось скопление машин, среди которых было 2 пассажирских автобуса.
Спасатели МЧС эвакуировали 120 человек, включая 19 детей, и доставили в ближайший пункт обогрева. Отмечается, что в медицинской помощи никто не нуждался.
Тем временем в "КазАвтоЖоле" сообщили о закрытии участка трассы Алматы - Талдыкорган - Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ. В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на 124-204-м километре трассы от границы Алматинской области до поселка Кызылтоган.
07.03.2025, 13:28 48621
Неадекватный мужчина напал с ножом на сотрудницу аэропорта в Алматы Дополнено
Фото: скрин видео
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Алматы. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Неадекватный мужчина напал на сотрудницу досмотра в предполетной зоне аэропорта Алматы.
Об инциденте сообщили в пресс-служба аэропорта. По ее данным, нападение произошло около 11.45 в зоне предполетного досмотра.
В зону предполетного досмотра подошел деструктивный мужчина под видом пассажира. Сотрудники досмотра службы авиационной безопасности МАА попросили мужчину предъявить документы, в ответ на что он схватил сотрудника досмотра за волосы и стал угрожать ножом", - рассказали в пресс-службе.
Через 7 минут злоумышленника обезвредили сотрудники линейного отдела полиции.
На данный момент мужчина находится в ЛОП, инцидентом занимаются сотрудники правоохранительных органов", - сообщили в пресс-службе.
Дополнено 07.03.2025, 13.59
О ситуации с захватом заложницы в аэропорту Алматы проинформировали главу государства Касым-Жомарта Токаева.
Президент отметил смелость и сноровку мужчины, обезвредившего преступника, и поручил представить его к государственной награде", - сообщает Акорда.
7 марта сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту Алматы задержан мужчина, который, подойдя в зону досмотра, схватил за волосы инспектора досмотра и угрожал кухонным ножом.
В департаменте полиции на транспорте рассказали, что задержанный - 67-летний житель Алматы.
В ведомстве уточнили, что обезвредить агрессора удалось при помощи провожающего и сотрудников службы безопасности аэропорта.
Из распространенного в соцсетях видео видно, что именно мужчина в гражданском первый обезвредил преступника, выхватив из его руки нож.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
Напомним, 12 февраля в Астане психически нездоровый подросток напал в лифте с ножом на пятилетнего мальчика и нанес ему несколько ножевых ранений. Ребенка госпитализировали. Подростка отправили в психиатрический стационар.
07.03.2025, 11:49 50996
Пожар произошел на скважине в Атырауской области
Возгорание произошло из-за выброса газа
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Атырау. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Выброс газа с последующим возгоранием произошел на скважине № 437 месторождения "Западная Прорва" в Атырауской области, сообщает пресс-служба компании АО "Эмбамунайгаз".
06.03.2025 года после перфорации при спуске насосно-компрессорной трубы (НКТ) произошло проявление газа, что привело к выбросу НКТ. Жертв и пострадавших нет. Оперативный штаб ЭМГ принял срочные меры: территория вокруг скважины оцеплена, ведутся восстановительные работы", - говорится в сообщении компании.
На месте работают расчеты ВАСС ТОО "Ак Берен", ТОО "Семсер - Өрт сөндіруші", мобильной охраны ТОО "СОП Атырау".
В Telegram-паблике нефтегазового совета Казахстана уточнили, что высота факела составляет 20 метров.
По данным источника, ликвидировать пожар пока не удается.
06.03.2025, 14:21 73901
Водитель грузовика насмерть сбил девочку в Астане
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Водитель грузовика в Астане насмерть сбил девочку, переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора, сообщили в столичном департаменте полиции.
Установлено, что водитель грузового автомобиля, двигаясь по улице Бейсекбаева, на пересечении с улицей Кенесары при повороте допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, которая переходила дорогу в установленном месте на разрешающий сигнал светофора. В результате полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Ведется следствие. В отношении водителя избирается мера пресечения", - рассказали в департаменте.
По факту наезда на ребенка возбуждено уголовное дело.
В ДП Астаны предупредили о необходимости строгого соблюдения ПДД.
Водители обязаны соблюдать скоростной режим, быть предельно внимательными при проезде перекрестков и пешеходных переходов. Родителям настоятельно рекомендуется не оставлять детей без присмотра при переходе дороги и регулярно напоминать им о правилах безопасного поведения на проезжей части", - подчеркнули в ведомстве.
Ранее в Акмолинской области водитель школьного автобуса совершил смертельный наезд на ребенка.
06.03.2025, 10:45 77606
В Узынагаше подтоплена придомовая территория 30 жилых домов
Фото: almobl_akimat/Instagram
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Конаев. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Утром 6 марта 2025 года в селе Узынагаш произошел прорыв укрепления полей фильтрации. В результате подтоплена придомовая территория 30 жилых домов. Об этом сообщили в акимате Алматинской области.
Для предотвращения дальнейшего подтопления и минимизации последствий ведутся работы по укреплению защитных сооружений и отводу сточных вод от жилых домов. В ликвидации последствий задействованы пять единиц спецтехники (дополнительно привлекается еще 5) и 15 специалистов. Все необходимые меры принимаются", - проинформировали в акимате.
05.03.2025, 19:08 94061
Пожар произошел в частном доме в ВКО: погибла женщина
Фото: ДЧС Павлодарской области
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Усть-Каменогорск. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В поселке Заречный Восточно-Казахстанской области в частном доме на двух хозяев произошел пожар, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона.
До прибытия к месту вызова пожарных подразделений очевидцы из дома вынесли хозяина 1984 года рождения. В бессознательном состоянии, с термическими ожогами, он был госпитализирован в отделение реанимации. В ходе разведки звеном газодымозащитной службы обнаружена погибшая 1995 года рождения. Сотрудниками ДЧС огонь полностью ликвидирован на общей площади 72 квадратных метра", - заявили в пресс-службе.
Ранее пять человек, в том числе трое детей, погибли при пожаре в частном доме в СКО.
04.03.2025, 15:43 138836
В Талыдкоргане при взрыве припаркованного в гараже автомобиля разрушился дом
Пострадавший при взрыве человек в тяжелом состоянии госпитализирован
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Талдыкорган. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Талдыкоргане при взрыве припаркованного в гараже автомобиля обрушились хозяйственные постройки, пострадал человек, сообщили в ДЧС области Жетысу.
4 марта в селе Еркин близ Талдыкоргана произошел хлопок газового оборудования в автомобиле, находившемся в гараже.
Сообщение поступило в 07. 06, на место оперативно направлены силы ДЧС (20 человек, 6 единиц техники). В результате частично разрушены хозяйственные постройки (50 квадратных метров). Возгорания не было", - говорится в сообщении ДЧС.
В результате взрыва пострадал человек. Он госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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