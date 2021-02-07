"Если жители города будут пренебрегать ограничениями, ситуация может осложниться" — эпидемиолог Алматы о ситуации с COVID-19

Ряд стран ужесточают ограничительные меры в связи с распространением нового штамма коронавируса и тяжелой эпидемиологической ситуации в мире. В Нидерландах власти решили продлить действующий в стране жесткий локдаун до 2 марта из-за британского штамма коронавируса. Власти Португалии продлили ранее введенный режим чрезвычайного положения до 14 февраля. Страны Евросоюза также ужесточают правила въезда из стран, где распространены новые мутации коронавируса.

Что касается текущей эпидемиологической ситуации в Алматы, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова ответила на вопросы о соблюдении санитарно-эпидемиологических норм, статистике коронавируса.

Город Алматы сейчас находится в "зеленой" зоне. Значит, опасность рассеялась?

- Нахождение города Алматы в "зеленой" зоне свидетельствует об уменьшении количества заболеваний, которые ежедневно регистрируются в системе специального мониторинга учреждений здравоохранения. Но нельзя сказать, что опасность заражения снижена, потому что коронавирус COVID-19 имеет тенденцию к быстрому распространению при несоблюдении специальных мер предосторожности. Поэтому последним постановлением главного санитарного врача города Алматы установлены ограничения, соответствующие в некоторой части "желтой" зоне в городе. Если жители города будут пренебрегать данными ограничениями, ситуация может осложниться.

Какие меры безопасности должны соблюдать горожане? Все еще в силе способы защиты от вируса?

- Горожане знают, как быть осторожными: отказаться от проведения торжественных мероприятий, не посещать места массового скопления людей, в случае посещения обеспечить применение медицинских масок, содержать руки в чистоте, не прикасаться руками к лицу, соблюдать личную гигиену, тщательно мыть руки, при отсутствии возможности для соблюдения гигиены рук использовать санитайзеры.

Как определяется "зеленая", "красная", "желтая" зоны по статистике?

- Зоны эпидемической ситуации определяются с помощью специальной компьютерной программы, которую применяет Национальный центр общественного здоровья Министерства здравоохранения. В работу по установлению указанных зон мы вмешаться не можем. Данный центр ежедневно анализирует данные мониторинговых отчетов лабораторных результатов с учетом количества зарегистрированных положительных результатов, численности населения региона и других коэффициентов.





Отмечается, что Казахстан принял предложение в сжатые сроки, так как канадский Калгари не смог принять мировое первенство в этом году.





Проведение чемпионата мира в Казахстане - это действительно историческое событие, и мы рады, что FIS предложила нашу страну в качестве организатора. Бесспорно, наши атлеты - как могулисты, так и акробаты - заслужили такой подарок, достойно представляя Казахстан на международной арене на протяжении многих лет. Нашей главной задачей, помимо организации мирового первенства на высоком уровне, станет обеспечение мер безопасности как для участников турнира, так и для жителей города. Мы изучаем опыт других стран, учитываем безопасную логистику, медицинское сопровождение и ограничения передвижения спортсменов. Могу заверить, что все меры безопасности будут соблюдены на самом высоком уровне. Более того, соревнования обязательно будут транслировать международные и казахстанские каналы, чтобы каждый болельщик смог в режиме реального времени следить за успехами спортсменов", - отметил президент Национальной лыжной ассоциации РК Диас Сулейменов.

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