04.04.2025, 19:00 6556
В управлении образования Алматинской области прокомментировали вырубку деревьев на территории детдома в Баганашиле Эксклюзив КТ
Фото: pixabay.com
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В управлении образования Алматинской области прокомментировали вырубку деревьев на территории областного детского дома № 1 в Баганашиле, передает корреспондент агентства.
По мнению чиновников, "вырубка деревьев на территории центра была проведена в установленном порядке. В ходе проверки, осуществляемой уполномоченными органами, установлено, что среди удаленных деревьев отсутствуют виды, занесенные в Красную книгу. Нарушений природоохранного законодательства не выявлено, в связи с чем по данному заявлению возбудить уголовное дела не имеется (представляется. - Прим. ред.) возможным".
Кроме того, в управлении образования считают, что вырубка некоторых деревьев являлась "вынужденной мерой для предотвращения, ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, которые могли повлечь за собой угрозу жизни и здоровью детей".
Более того, с точки зрения управления образования, "вырубка другой части деревьев произведена в целях благоустройства территории существующих объектов и приведения в эстетический вид, необходимости улучшения качественного и видового состава зеленых насаждений с учетом компенсационной посадки и восстановлению деревьев путем их посадки в эквиваленте согласно соответствующего разрешения КГУ "Управления экологии и окружающей среды города Алматы" от 11 февраля 2025 года".
Что касается хвойных деревьев, выкопанных на территории детдома в Баганашиле, то, как заявили в ведомстве, "хвойные деревья были выкопаны для их дальнейшей обработки (...) В настоящее время обратно устанавливаются (деревья обратно устанавливаются. - Прим. ред.) в лунки, то есть в их первоначальные места посадки".
При этом в ведомстве утверждают, что "до осуществления работ по вырубке, была проведена инвентаризация и лесопатологическое обследование зеленых насаждений с предоставлением пояснительной записки".
В управлении заверили, что "на их место посажено 45 лиственных и 17 хвойных деревьев. Кроме того, была подана заявка на 300 саженцев для посадки новых деревьев. В ближайшее время количество высаженных деревьев будет доведено до 500 саженцев".
Говоря о дальнейшей судьбе здания областного детского дома № 1 в Баганашиле, в управлении образования Алматинской области сообщили, что рассматривается вопрос реконструкции и капитального ремонта.
С 2023 года детский дом реорганизован в областной центр поддержки детей нуждающихся в специальных социальных услугах. В связи с этим принимает детей на временное проживание до определения статуса и оказания социальных услуг, соответственно, там живут дети на постоянном проживании и на временном проживании. 3 марта 2025 года в городе Қонаеве состоялась встреча акима Алматинской области и воспитанников детского дома, а также в данной встрече присутствовала уполномоченный по правам ребенка Республики Казахстан Динара Закиева. В данное время воспитанники детского дома остаются, а две группы временного содержания переезжают в Қонаев, в новое строящееся здание. Вопрос реконструкции и капитального ремонта рассматривается", - сообщили в управлении в ответ на запрос агентства.
По данным ведомства, в марте прошлого года был заключен меморандум о взаимном сотрудничестве для строительства социально значимого объекта "Детский дом".
В конце мая 2025 года в городе Қонаев завершится строительство современного детского дома, которое ведет инвестор. Проект стал частью масштабного сотрудничества акимата Алматы и Алматинской области и частного инвестора. Кроме того, инвестор построит Дом творчества в городе Иссыке, рассчитанный на 120 мест. Эти объекты создаются в рамках социального партнерства, где инвестор берет на себя расходы на строительство. Из государственного бюджета деньги не выделялись", - заверили в управлении.
Напомним, в начале марта стало известно, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашиле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева. В управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений.
Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях. Общественники выражали беспокойство, что лакомый кусок земли может попасть под коммерческую застройку. В некоторых СМИ даже называли предполагаемых застройщиков и заинтересованных в приобретении территории детского дома.
По данным активистов, причиной переселения может быть продажа этой земли под строительство элитного жилья, сообщает издание ZTB NEWS.
Кроме того, жители города задавались вопросом, действительно ли здание детдома находится в таком плачевном состоянии и настолько ли оно непригодно для проживания.
Между тем в управлении образования опровергли распространяемые в Сети слухи о продаже земельного участка аффилированным лицам.
Детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашиле, останутся в этом же здании.
Позже юрист Анна Чернова в своем аккаунте в Instagram написала, что многих волнует вырубка деревьев и куда пропали ели, которые, по словам очевидцев, бережно упаковали и вывезли. Были ли получены разрешения, направлялись ли заявления на эти разрешения и т.д.
Она подчеркнула, что деревья являются госсобственностью. Поэтому, по мнению Анны Черновой, тут необходимо обязательно вмешаться и антикоррупционной службе.
В фонде "Добровольное общество "Милосердие" заявили что "земля в Баганашыле - лакомый кусок недвижимости. Этот район - один из самых дорогих в Алматы, и его коммерческая привлекательность очевидна".
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08.03.2025, 19:43 61611
Глава МИД Китая ответил на вопросы СМИ о внешней политике КНР и международных отношениях
Фото: russian.news.cn
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7 марта 2025 года на пресс-конференции в рамках 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва, состоявшейся в пресс-центре "Медиа", член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел Ван И ответил на вопросы китайских и иностранных СМИ по внешней политике Китая и международным отношениям.
Ван И: Дорогие друзья, корреспонденты, добрый день! Очень рад очередной встрече с вами. Благодарю вас за постоянное внимание и поддержку китайской дипломатии. В 2024 году мировой ландшафт претерпевал глубочайшие преобразования, а в Китае значительный прорыв был совершен по реформе и развитию. Под верным руководством Генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина китайская дипломатия добилась значительного прогресса, при создании благоприятных внешних условий для высококачественного развития сыграла важную стабилизирующую роль в турбулентном мире. Формирование сообщества единой судьбы человечества постоянно дает хорошие результаты. В наступившем году мир также будет охвачен вызовами. Оставаясь приверженными первоначальным задачам внешней политики Китая, мы будем вместе со всеми странами неуклонно идти по верному пути в соответствии с велением времени, отстаивать международную справедливость, обеспечивать мир и стабильность во всем мире. Сейчас с удовольствием отвечаю на ваши вопросы.
CCTV: Расскажите, пожалуйста, об основных результатах, достигнутых за прошедший год в области дипломатии главы государства. Каких новых моментов можно ожидать в этом году?
Ван И: Дипломатия главы государства - высший формат внешнеполитической деятельности Китая. Благодаря личному планированию и усилиям Председателя Си Цзиньпина истекший год прошел с плодотворными результатами, вспоминающиеся моменты в области дипломатии главы государства до сих пор всплывают в памяти. Три главных международных мероприятия, которые принимает Китай, включая Юбилейное собрание в честь 70-летия провозглашения пяти принципов мирного сосуществования, Саммит Форума китайско-африканского сотрудничества и Форум сотрудничества Китая и арабских государств, служат новым образцом совместного начинания стран Глобального Юга. По итогам четырех важных зарубежных поездок в Европу, в Центральную Азию, на саммит БРИКС и в Латинскую Америку был сформирован новый драйвер для мировой солидарности и сотрудничества. Председатель Си Цзиньпин также принял много иностранных коллег и друзей. По итогам 130 переговоров и встреч оставили новые теплые эпизоды о дружеских связях между Китаем и зарубежными странами.
Как вождь крупнейшей в мире партии и крупной державы, Председатель Си Цзиньпин с глобальным кругозором и чувством эпохальной ответственности руководит китайской дипломатией, которая уверенно движется при сохранении ключевых принципов с инновационными подходами. В отношениях Китая с внешним миром происходят позитивные и далекоидущие изменения. Первое, позиция Китая во внешней политике, прежде всего великолепное видение и инициативы Председателя Си Цзиньпина пользуются большим одобрением и поддержкой со стороны международного сообщества. Второе, активные усилия, направленные Китаем на противодействие глобальным вызовам и урегулирование актуальных и сложных проблем все больше ожидаются и ценятся во многих странах мира. Третье, полезные практики и успешный опыт китайской модернизации находят все больше единомышленников.
2025 год - знаменательный год для Китая и всего мира, который будет наполнен новыми яркими моментами дипломатии главы государства. Церемония открытия зимних Азиатских игр в прошлом месяце, на которой присутствовал Председатель Си Цзиньпин, стала началом календаря международных мероприятий Китая в 2025 году. Мы также торжественно отметим 80-летие Победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам и Победы в мировой антифашистской войне, проведем саммит ШОС и целый ряд важных мероприятий. У Председателя Си Цзиньпина запланирован ряд зарубежных визитов. Дипломатия главы государства напишет новую яркую страницу в летописи плотного взаимодействия и совместного развития Китая с внешним миром.
ИТАР-ТАСС: В течение года сохраняется высокая плотность контактов между руководителями Китая и России, в здоровом русле развиваются отношения двух стран. В свете восстановления диалога между Москвой и Вашингтоном возникло некое беспокойство насчет возможного последствия для китайско-российской стратегической связки. Как вы прокомментируете отношения между Китаем и Россией?
Ван И: Ни одна из ежегодных пресс-конференций не обходится без упоминания китайско-российских отношений, вопрос задается один и тот же в разных вариациях. Сразу подчеркну, что вне зависимости от международной конъюнктуры дружба между Китаем и Россией была и остается исторически незыблемой и самодостаточной.
Основываясь на историческом опыте, мы решили быть навеки добрыми соседями и друзьями, развивать всеобъемлющее стратегическое взаимодействие и взаимовыгодное сотрудничество. Потому что это, как ничто другое, отвечает коренным интересам народов двух стран и веяниям времени. В духе "неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон" Китай и Россия нашли верный путь и послужили ярким примером для выстраивания нового типа отношений между крупными державами и взаимосвязей между соседними странами. Зрелые, стойкие и устойчивые китайско-российские отношения носят неконъюнктурный характер, что бы вокруг нас не происходило, они не подвержены влиянию внешних факторов, выдержали испытание как международной турбулентностью, так и геополитическими играми.
Прошедший год был ознаменован 75-летием установления дипотношений между Китаем и Россией, трижды встречались Председатель Си Цзиньпин и Президент Путин. Благодаря руководству лидеров двух государств поднимаются на новую историческую высоту отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху .
В этом году отмечается 80-летие Победы во Второй мировой войне. Будучи главными театрами военных действий в Азии и Европе, Китай и Россия вели ожесточенную борьбу с агрессорами, ценой неисчислимых жертв внесли значительный исторический вклад ради Великой победы в мировой антифашистской войне. В контексте совместного празднования памятной даты будем вместе отстаивать историческую память о Второй мировой войне и ее итоги, защищать ооноцентричное мироустройство, продвигать миропорядок в русле более справедливого и рационального развития.
Агентство Синьхуа: Вы только что подчеркнули стабилизирующее значение китайской дипломатии для нейтрализации мировой турбулентности в минувшем году. Чего мы можем ожидать от китайской дипломатии в этом году в плане противодействия возможному усугублению и без того непростой международной ситуации?
Ван И: Разделяю вашу оценку о мировых преобразованиях и турбулентности, о глобальном дефиците предсказуемости. Куда идет современный мир, как формируется контур мироустройства - во многом будет зависеть от выбора разных, прежде всего крупных стран мира. Во внешней политике Китай будет твердо стоять на правильной стороне истории, на страже прогресса человечества, быть стойким в противовес мировой непредсказуемости.
Китайская дипломатия твердо стоит на страже национальных интересов. Славный и несгибаемый китайский народ никогда не был провокатором, не поддался и не поддается на провокации. Никакие давления, запугивания и шантажи не могут ни на йоту пошатать единство 1,4-миллиардного китайского народа, ни что не могут остановить исторический процесс великого возрождения китайской нации.
Китайская дипломатия твердо стоит на страже международного мира и стабильности. Будем последовательно расширять глобальное партнерство в духе равноправия, открытости и сотрудничества, действенными шагами претворять в жизнь китайский вариант урегулирования "горячих точек", вместе со странами Глобального Юга открывать новые горизонты развития солидарности во имя совместного возрождения. Конкретными фактами докажем, что мирное развитие ведет к далекому и светлому будущему, оно должно стать всеобщим консенсусом мирового сообщества.
Китайская дипломатия твердо стоит на страже международного равноправия и справедливости. Будем неуклонно придерживаться подлинной многосторонности, ради общего будущего человечества и благополучия населения способствовать глобальному управлению на основе принципов совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования, строго соблюдать цели и принципы Устава ООН с целью консолидации самого широкого консенсуса по развитию равноправного и упорядоченного многополярного мира.
Китайская дипломатия твердо стоит на страже глобального всеобщего развития. Продолжаем расширять открытость высокого уровня, делиться с остальными странами мира широкими возможностями китайской модернизации. Будем защищать режим многосторонней свободной торговли, создавать открытую, инклюзивную, недискриминационную среду для международной кооперации, стимулировать общедоступную и инклюзивную экономическую глобализацию.
CNN: После возвращения в Белый дом Трамп реализует политику "Америка прежде всего". Он подписал несколько указов о выходе США из целого ряда международных механизмов и соглашений, в том числе Совет ООН по правам человека и ВОЗ. Приносит ли это Китаю стратегический шанс перестроить глобальную архитектуру?
Ван И: В мире более 190 государств. Можете представить, если каждая страна ставит приоритетом свои собственные интересы и мыслит с позиции силы, то мир повернется вспять к "Закону джунглей", от которого прежде всего будут страдать малые и слабые страны, впоследствии международные правила и миропорядок подвергнутся серьезному удару.
Более ста лет назад на Парижской мирной конференции китайский представитель задал исторический вопрос:"Преобладает ли право над силой или же сила равняется праву?" В реализации внешней политики новый Китай решительно выступает за международную справедливость, категорически выступает против политики силы и гегемонии. История движется лишь вперед, а не назад. Крупные страны должны достойно выполнить свои международные обязательства и нести свою долю ответственности. Здесь не допускается корыстолюбие и притеснение слабых сильными. На Западе говорят, что нет вечных друзей, есть только вечные интересы. А по китайскому менталитету друзья должны быть вечными, а интересы - общими.
Председатель Си Цзиньпин в соответствии с тенденцией истории и лейтмотивом эпохи инициирует совместное строительство сообщества единой судьбы человечества, призывает все государства преодолеть разногласия и различия, сообща беречь единственную пригодную для жизни человека планету во имя формирования глобальной деревни с неделимой судьбой. Это грандиозное видение созвучно величайшему идеалу блестящей китайской цивилизации, демонстрирует дух интернационализма китайских коммунистов, дает нам мыслить на моральной высоте общечеловеческого блага, словно "подняться на высочайший пик, тогда все горы окрест покажутся карликовыми". Отрадно отметить растущее количество стран, присоединяющихся к формированию сообщества единой судьбы человечества, и то, что более 100 стран поддерживают три Глобальные инициативы, и свыше трех четверти стран участвуют в совместной реализации инициативы "Один пояс и один путь". История докажет, что победа будет за теми, кто созидает ради всех. Совместное созидание во имя сообщества единой судьбы человечества сделает мир общим для всех стран, и будущее - общим для всех народов.
Radio Republic Indonesia: Нарастание нестабильности и непредсказуемости в мире наносит урон прежде всего развивающимся, средним и малым странам. Как страны Глобального Юга должны защищать свои интересы?
Ван И: В эпоху великих перемен подъем Глобального Юга - это один из главных мегатрендов современных международных отношений и, пожалуй, наиболее яркая черта нашего времени. На страны Глобального Юга приходится больше чем 40% мирового ВВП, они составляют 4/5 глобального роста, служат одним из ключевых факторов в поддержании международного мира, развития и совершенствовании глобального управления.
В условиях невиданных за столетие глубоких преобразований соотношение сил в мире переживает исторические изменения в пользу Востока и Юга. Насколько будет устойчиво и успешно развиваться мир в будущем - во многом будет зависеть от Глобального Юга.
Глобальный Юг должен уверенно стремиться вперед. С начала текущего года Индонезия стала полноправным членом БРИКС, еще 9 стран-партнеров присоединились к семье Объединения. Сегодня БРИКС позиционирует себя как опору сотрудничества Глобального Юга и драйвер его роста. Важно делать "Большой БРИКС" еще сильнее и крепче, давать тем самым неиссякаемую силу для дальнейшего развития Глобального Юга.
Глобальный Юг должен действовать солидарно. В текущем году саммит ШОС пройдет в Китае, помимо этого Бразилия и ЮАР примут саммит БРИКС и G20 соответственно. На мировой арене страны Глобального Юга должны выступать солидарно, защищать общие интересы, неустанно расширять представленность и право голоса в глобальном управлении.
Глобальный Юг должен добиваться развития. В ноябре прошлого года Председатель Си Цзиньпин объявил 8 действий Китая в области глобального развития, что послужило дополнительным толчком для ускоренного развития Глобального Юга. Следует ставить задачу развития в центр глобальной повестки, культивировать драйверы роста, укреплять потенциал развития, плечом к плечу двигаться по пути модернизации.
Китай естественно является частью Глобального Юга, где все страны объединяет не только общая историческая память о борьбе против колониализма и гегемонизма, но и совпадающая миссия национального возрождения. Как бы ни изменился мир, Китай всегда будет заботиться о Глобальном Юге, непоколебимо оставаться в нем, стоять рядом с другими партнерами во имя открытия новой главы в летописи развития человечества.
Bloomberg: США и Россия уже начали прямые переговоры по урегулированию украинского кризиса. Президент Трамп сказал, что он приветствовал бы содействие со стороны Китая. Как Китай видит свою роль в этом процессе?
Ван И: С самого начала украинского кризиса Китай привержен политическому урегулированию путем диалога и переговоров, и прилагает все усилия для содействия мирным переговорам. Когда только что обострился кризис Председатель Си Цзиньпин уже озвучил "четыре необходимости", которые служат для Китая руководством к действиям. В этом духе была опубликована "Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса", совершились поездки спецпредставителя по выполнению миссии челночной дипломатии, по совместной инициативе Китая и Бразилии создана Группа "Друзей мира" в ООН с участием ряда стран Глобального Юга. Мы всегда придерживаемся объективной и беспристрастной позиции, выступаем за хладнокровное и сбалансированное решение, чтобы создать условия и укреплять взаимопонимание для урегулирования.
Китай приветствует и поддерживает все усилия к достижению мира. В то же время стоит отметить, что первопричины кризиса имеют глубокие исторические корни, невозможно его решить в одночасье. В конфликте победителей нет, от мира никто не проиграет. Сесть за стол переговоров не только положит конец конфликту, но и проложит путь к миру. Занимая не совсем совпадающие позиции, все вовлеченные стороны зато имеют общий настрой выйти на справедливое, устойчивое, юридически обязывающее и приемлемое для всех сторон мирное соглашение. Стоит дорожить этим весьма ценным общим настроем и сделать его общей задачей. Китай готов в соответствии с волей вовлеченных сторон вместе с мировым сообществом прилагать конструктивные усилия для урегулирования кризиса и достижения устойчивого мира.
И последнее, на что я хочу обратить ваше внимание, украинский кризис уже затягивается более 3 лет, а уж сейчас ясно, что этой трагедии можно было избежать. Для всех важно извлечь из этого кризиса урок о том, что безопасность должна быть взаимной и равной, безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет безопасности других. Лишь претворение в жизнь концепции общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности позволит обеспечить устойчивый мир на евразийском континенте да и во всем мире.
CGTN: Произведенный Deepseek фурор ярко демонстрирует инновационный потенциал Китая в сфере искусственного интеллекта. Существует мнение, что США никак не допустят технологичного лидерства Китая. Как вы комментируете конкуренцию между Китаем и США в научно-технической сфере?
Ван И: Последние достижения Китая по технологической инновации приносят нам достаточно много сюрпризов. С тех пор когда успешно была выполнена задача "Две бомбы, один спутник" до сегодняшнего космического корабля Шэньчжоу и зонда Чанъэ, 5G, квантового вычисления и Deepseek, несколько поколений китайцев прошли огромный путь и открыли самую широкую перспективу возрождения страны с помощь науки и технологии.
Путь этот не усыпан розами. Будь то космическая отрасль либо производство чипов, варварское сдерживание извне ни на секунду не прекращается. Блокада порождает контрблокаду, нажим и ограничение превращается в катализатор инновации. Нэчжа мечется над самыми яростными волнами бушующего моря для "взлета к небесам". Как гласит китайская мудрость, "Зеленые горы преградить не смогут, все равно на восток река течет". Инновации преградить невозможно, разъединение в конечном счете приведет к самоизоляции.
Наука и технология должны служить не железному занавесу, а общечеловеческим благам. Во имя совместного развития человечества, китайская сторона, неукоснительно реализуя выдвинутую Председателем Си Цзиньпином "Глобальную инициативу по управлению искусственным интеллектом", опубликовала "Инклюзивную программу наращивания потенциала ИИ", выступила соинициатором с Бразилией, ЮАР и Африканским союзом по продвижению Инициативы по международному сотрудничеству в области открытой науки, призывает уделять больше внимания наращиванию технологичного потенциала Глобального Юга, не обходить никого вниманием. Мы готовы делиться инновационными достижениями с большими странами мира и совместно гоняться за высшей целью человечества.
Агентство Reuters: Дональд Трамп, чуть не сразу после возвращения в Белый дом, ввел дополнительные пошлины в отношении товаров из Китая под предлогом проблемы с фентанилом. При этом он выразил и готовность наладить добрые отношения с Китаем. Как Китай собирается наладить диалог с США? Предполагаются ли какие-нибудь изменения по сравнению с первым сроком Трампа?
Ван И: Взаимное уважение лежит в основе межгосударственных отношений, не являются исключением и отношения между Китаем и США. Не стоит питать иллюзий, что можешь давить на Китай и одновременно ладить с ним. Двурушничество как таковое может не только пошатнуть двусторонние отношения, но и лишить возможности установления взаимодоверия.
Что касается упомянутого вами фентанила, нужно сразу четко дать понять, что Китай всегда ведет самую решительную борьбу с незаконным оборотом и производством наркотиков. Китай как никто другой проводит антинаркотическую политику во всей строгости и полноте. Еще в 2019 году по просьбе американской стороны Китай стал первой страной, где официально объявлена полная регуляция всех веществ, связанных с фентанилом. На самом деле злоупотребление фентанилом в Америке - это собственная проблема Соединенных Штатов, с которой должны справиться сами американцы. Но мы, тем не менее, протянули им руку помощь. А нам, к сожалению, ответили не добром, а обидой, тем более грубыми тарифными шагами. Не думаю, что такое поведение совместимо со статусом ответственной державы.
Если в делах постигла неудача, ищи первопричину в себе самом". Давайте посмотрим, что американцы получили за эти годы от тарифных и торговых войн? Что случилось с отрицательным сальдо? Меньше стало или наоборот? Что с производственной конкурентоспособностью? Сильнее стало или наоборот? Как обстоят дела с инфляцией? Лучше стала? Как жизнь людей? Лучше стала? Торговые связи у нас с США строятся на взаимной и паритетной основе. Сотрудничество приводит к взаимным выгодам, в случае не прекращения неадекватных шагов ответные шаги Китая не заставят себя ждать.
Китай и США, как крупнейшая в мире развивающаяся и развитая страна, будут существовать на земном шаре довольно долго, мир - это безальтернативный выбор. Как отмечал Председатель Си Цзиньпин во время телефонного разговора с Президентом Трампом в начале года, конфронтация и конфликт не должны быть в нашем выборе. Китай и США обладают широкими общими интересами и пространством сотрудничества, вполне могут стать партнерами ради совместного развития и процветания.
Китайская сторона будет и дальше продвигать китайско-американские отношения в русле стабильного и здорового развития в соответствии с выдвинутыми Председателем Си Цзиньпином принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. В то же время, надеемся, что Вашингтон сможет прислушиваться к мнению народов двух стран, верно подходить к веянию истории, объективно и благоразумно воспринимать развитие Китая, прагматично и конструктивно налаживать с Китаем контакты, которые призваны приносить пользу не только обеим странам, но и всему миру.
Газета Жэньминьжибао: Как Китай оценивает нынешнюю роль ШОС? Каких предложений и проектов от Китая можно ожидать во время его председательства в ШОС? Какие вопросы будут лежать на повестке предстоящего саммита в Китае?
Ван И: В этом году Китай председательствует в ШОС. ШОС родилась в Китае и названа в честь китайского города Шанхай, и потому она имеет особое символическое значение для нас. Мы очень рады возвращению ШОС домой на родную землю.
Могу с удовлетворением отмечать, что спустя 24 года число участников огромной шосовской семьи выросло от 6 до 26, она являет собой крупнейшую в мире региональную организацию с точки зрения географического охвата и численности населения.
Развитие и укрепление ШОС стало возможным благодаря сохранению приверженности "Шанхайскому духу" и преданности первоначальной цели - взаимодоверие, взаимовыгода, равноправие, консультации, уважение к многообразию цивилизаций и стремление к совместному развитию, что позволило выйти на совершенно новый путь регионального сотрудничества.
В рамках китайского председательства под лозунгом "Продвижение Шанхайского духа: ШОС в действии" проводится более 100 мероприятий в области политики, безопасности, экономики и культурно-гуманитарных связей. Пусть действие Китая придаст блеск "Шанхайскому духу", пусть китайский драйвер послужит мощным дополнительным толчком к развитию ШОС .
Хотел бы вам сообщить, что этой осенью в городе Тяньцзинь на берегу реки Хайхэ состоится очередной саммит ШОС, в ходе которого лидеры стран-участниц Организации будут подытоживать имеющийся опыт, вырабатывать план на перспективу, цементировать общий подход сотрудничества, что непременно позволит взять новый старт в шосовском процессе во имя формирования более крепкого сообщества единой судьбы ШОС.
Global Times: Существует точка зрения о том, что современный миропорядок переживает критически опасный момент со времен окончания Второй мировой войны, ущемляется авторитет и роль Организации Объединенных Наций. Как по мнению китайской стороны можно найти выход из нынешней ситуации и какую роль мог бы играть Китай?
Ван И: Текущий год проходит под знаком 80-летия основания ООН. Важнейшим решением мирового сообщества на излете Второй мировой войне стало учреждение ООН в качестве ведущей платформы для защиты международного мира и осуществления глобального управления. Факты свидетельствуют, что ООН выдержала испытания и доказала свою востребованность.
Теперь ситуация кардинально изменилась, наблюдается активизация односторонности и разгул политики силы, различные претензии стали выдвигать в отношении ООН. Однако мы исходим из того, что чем острее стоят противоречия, тем актуальнее закреплять центральную роль ООН, и чем сложнее складывается кризисная ситуация, тем важнее защищать достойный авторитет ООН.
Никто не хочет вновь попасть под господство закона джунглей. Как это можно избежать? Во-первых, необходимо закрепить как основу основ суверенное равенство, что предполагает признание всех стран мира, будь то большие или малые, сильные или слабые, равными участниками мирового сообщества. Последнее слово вовсе не стоит за тем, у кого кулак посильнее. Во-вторых, следует придерживаться принципов равноправия и справедливости, противостоять попыткам мирового меньшинства монополизировать международные дела. Голос Глобального Юга достоин более широкой аудитории, а законные права и интересы всех стран заслуживают полноценной защиты. В-третьих, важно неукоснительно придерживаться многосторонних начал и отстаивать принципы "совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования". На смену блоковой конфронтации должно прийти инклюзивное взаимодействие, а "клубы избранных" необходимо устранять путем расширения круга единомышленников. В-четвертых, следует укреплять авторитет международного права. Крупные государства должны подать пример честности и приверженности верховенству права, выступать против практики двойных стандартов и выборочного правоприменения вместо того, чтобы прибегать к выдавливанию конкурентов, монополизации рынка, жульничеству и разбою.
Стоя у истоков послевоенного мироустройства, Китай не только получает выгоду от этого мироустройства, но и, естественно, его защищает и укрепляет. Мы не намерены начать все заново и не поддерживаем подобных попыток каких бы то ни было стран. Как постоянный член Совбеза ООН, Китай прекрасно понимает взятые на себя международные обязательства, будет незыблемо отстаивать центральную роль ООН и достойно выполнять роль стабилизирующего фактора в многосторонней международной системе, высказываться за справедливость от имени Глобального Юга. В прошлом месяце под китайским председательством прошло заседание Совбеза ООН высокого уровня с участием представителей более чем 100 стран на тему "продвижение многосторонности - реформирование и улучшение глобального управления", которое положило начало юбилейному году 80-летия ООН. Готовы вместе с международными партнерами оживить в памяти идеалы отцов-основателей ООН, строго стоять на страже целей и принципов Устава ООН, построить более справедливую и разумную систему глобального управления.
Турецкое агентство "Анадолу": США заявили о намерении "взять под контроль" и "захватить" сектор Газа, переселить проживающих там палестинцев в соседние страны. Как прокомментирует Китай план Вашингтона и судьбу сектора Газа? Какую роль играет Китай в обеспечении мира и стабильности на Ближнем Востоке?
Ван И: Сектор Газа принадлежит палестинскому народу и является неотъемлемой частью территории Палестины. Любые попытки насильственно изменить статус сектора Газа повлекут за собой не мир, а лишь новое потрясение и хаос. Мы поддерживаем план Египта и арабских государств по мирному восстановлению сектора Газа. Чаяние людей и общепризнанные правила не подлежат ущемлению. Крупные государства, которые поистине переживают за жителей сектора Газа, должны продвигать полноценное и долгосрочное прекращение огня, наращивать гуманитарную помощь, придерживаясь принципа "палестинцы управляют Палестиной", вносить вклад в восстановление сектора Газа.
Без спокойного Ближнего Востока не может быть и речи о мире во всем мире, стержнем ближневосточного урегулирования по-прежнему остается палестинская проблематика. Суть затягивания и обострения палестино-израильского конфликта заключается в том, что план "два государства" лишь на половину реализован: давно был основан Израиль, а создание палестинского государства откладывается на неопределенный срок. Приоритетное внимание международного сообщества пора уделять, прежде всего, плану "два государства" в пользу основания независимого Государства Палестина. Ведь в этом состоит залог подлинного мира между Палестиной и Израилем, и в целом долгосрочного мира и согласия между арабами и евреями. В этих же целях следует обеспечить полноценное выполнение "Пекинской декларации" ради палестинского единства, преодолеть разногласии внутри стран Ближнего Востока в пользу создания палестинского государства, способствовать консолидации усилий международного сообщества для оказания поддержку палестино-израильсткому урегулированию.
Будучи стратегическим партнером стран Ближнего Востока и доверительным другом арабского мира, Китай будет и впредь решительно высказываться ради справедливости, мира и развития в поддержку народа Ближнего Востока, поддерживать страны региона, которые должны брать в руку свою судьбу, самостоятельно изыскивать путь развития во имя мира и процветания.
News Agency of Nigeria: В прошлом году под китайским председательством успешно состоялся в Пекине саммит Форума китайско-африканского сотрудничества и ваш новый год как всегда начался с турне по Африке. Каких шагов можно ожидать от Китая по реализации итогов Форума в интересах развития и возрождения континента?
Ван И: Китай и Африка были и остаются преданными друзьями, надежными партнерами и доверительными братьями ради общего будущего. Под руководством Председателя Си Цзиньпина и лидеров Африки, китайско-африканские отношения находятся на историческом пике, двустороннее стратегическое партнерство охватывает все африканские страны, с которыми у нас имеются дипотношения, сообщество единой судьбы Китая и Африки поднялось на уровень "всепогодный".
В этом году исполняется 25 лет со дня создания Форума китайско-африканского сотрудничества. На протяжении 25 лет, при помощи Китая в Африке построены и модернизированы автомобильные дороги протяженностью более 100 тыс. километров автодорог, а также железные дороги, протяженность которых превышает 10 тыс. За последние 3 года, китайские компании создали Африке более 1,1 миллиона рабочих мест, и мы уже 16 лет подряд занимаем место крупнейшего торгового партнера Африки. Сотрудничество с Китаем приносит нашим африканским братьям и сестрам реально ощутимые выгоды. В знак уважения к господину Юань Лунпину один фермер из Гамбии в прошлом году специально привозил в провинцию Хунань рис, который он сам выращивал. Благодаря гибридному рису из Китая этот фермер и его соотечественники избавились от голода и вселил надежду на будущее. Подобны сюжеты чуть не каждый день происходят в Африке.
В 21 веке от Африки можно многого ожидать, модернизация современного мира будет невозможна без модернизации Африки. Стабильность и развитие Африки напрямую касается общего будущего человечества, голос и заботы Африки должны быть услышаны в мире. Африка пробуждается, все страны должны ее поддерживать в поиске нового пути самостоятельного развития.
В текущем году запущен ход реализации итогов Пекинского саммита. В рамках совместной реализации 10 планов партнерских действий с Африкой для совместного продвижения модернизации, будем оказывать содействие в ускорении индустриализации и модернизации АПК в Африке, принимать шаги по нулевым таможенным пошлинам для 100% тарифных позиций, культивировать новые точки роста в таких сферах, как цифровые и зеленые технологии, искусственный интеллект, реализовать 1000 небольших по масштабу, зато реально выгодных для местного населения социальных проектов, активизировать обмен опытом по государственному управлению, расширять представительность и права голоса Африки в международных делах. В этому году саммит G20 впервые пройдет на Африканском континенте, будем решительно поддерживать председательство ЮАР, чтобы оставить яркий африканский отпечаток в глобальном управлении.
Телеканал Феникс: В отдельных западных странах слышится риторика о том, якобы резолюция 2758 Генеральной Ассамблеи не равняется принципу "Одного Китая", поскольку в ней не залакировано четкое определение принадлежности Тайваня и не запрещено участие острова в международных организациях. Как Вы бы это прокомментировали?
Ван И: Данная риторика нелепа и крайне опасна, бросает откровенный вызов авторитету ООН и послевоенному мироустройству. Тем, кто раздувает такую шумиху, советую внимательно пройтись по общеизвестной истине.
Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая, это неоспоримый исторический факт. В этом году исполняется 80 лет освобождения Тайваня от японской оккупации. Победив японских агрессоров, китайский народ вернул Тайвань в лоно Китая. В опубликованных основными странами-победительницами войны "Каирской декларации" и "Потсдамской декларации" четко прописано, что все территории, отнятые Японией у китайского народа, такие как Тайвань, должны быть возвращены Китаю, впоследствии Япония приняла условия "Потсдамской декларации" - безоговорочную капитуляцию. Перечисленные аргументы недвусмысленно подтвердили суверенитет Китая над Тайванем, что является важной составляющей послевоенного миропорядка.
В 1971 году подавляющим большинством голосов была принята резолюция 2758 Генеральной Ассамблей ООН, которая постановляет восстановить Китайскую Народную Республику во всех ее правах и немедленно изгнать представителей тайваньских властей из рядов ООН. Данная резолюция раз навсегда закрыла вопрос о представительстве всего Китая, включая Тайвань, в ООН, пресекла любые спекуляции вокруг т.н. "двух Китаев" или "одного Китая, одного Тайваня". "Провинция Тайвань Китая" является единственным названием Тайваня в ООН. Тайвань никогда не был и не будет отдельным государством. Раздувать так пресловутую риторику "независимость Тайваня", это не что иное, как расколоть Китай. Поддержка и потворство сил "независимости Тайваня" будет воспринято как вмешательство во внутренние дела Китая в ущерб
Принцип государственного суверенитета - краеугольный камень Устава ООН, тут не допускается применение кем бы то ни было двойного стандарта. Уважение суверенитета и территориальной целостности диктует поддержку полного воссоединения Китая, приверженность принципу "одного Китая" подразумевает под собой противодействие "независимости Тайваня" во всех ее проявлениях. Воссоединение Родины - это общие чаяния всех наших соотечественников, это необратимая тенденция и непреложная справедливость. Те, кто стремятся к "независимости Тайваня", в конечном итоге обжигаются. Попытки сдерживать Китай за счет разыгрывания тайваньской карты обречены на провал. Воссоединение родной Отчизны - неудержимая историческая тенденция.
Associated Press of Pakistan: Китай всегда уделяет приоритетное внимание отношениям с сопредельными регионами, но попытки США разместить здесь ракеты средней дальности могут провоцировать конфликт. Как Китай оценивает ситуацию в сопредельных странах? Какие новые измерения в отношениях с ними?
Ван И: С начала 21-ого века Азия сохраняет устойчивый темп роста, став драйвером глобального развития и континентом мира и стабильности. Это достижение настолько ценно, что стоит особо беречь. Азия - это защищенная крыша для Китая, в этом общем доме живут Китай и каждые азиатские страны. Выдвинутая Председателем Си Цзиньпином концепция "доброжелательность, искренность, взаимовыгодность и инклюзивность" открыла новые горизонты дружественного сотрудничества Китая с соседними странами. Сегодня Китай достиг консенсуса с 17 соседними странами по созданию сообщества единой судьбы, сформировав "два ключевых кластера" - на Индокитайском полуострове и в Центральной Азии. Мы также подписали соглашения о сотрудничестве по совместной реализации инициативы "Один пояс и один путь" с 25 соседними странами. Китай является крупнейшим торговым партнером для 18 стран. Современный Китай для Азии уже стал стабилизирующим ядром, двигателем экономического развития и опорой региональной безопасности.
Безусловно, у соседей бывают неполадки. Например, оставшиеся от истории вопросы и противоречие реальных интересов. Их нужно должным образом разрешать. Но как говорится: "гармония в доме - залог всех благополучий". Придерживаясь концепции "общего дома", следуя курсу на создание сообщества единой судьбы, мы обязательно преодолеем разногласия и достигнем взаимовыгодного сотрудничества на основе равноправных консультаций, взаимной уступчивости и понимания. Китай продолжает расширять открытость, включая в одностороннем порядке, чтобы делиться плодами своего развития.
Что касается упомянутой в вашем вопросе возможности размещения США ракет средней дальности в регионе, Китай решительно выступает против, таких планов не приветствуют и другие страны региона. Так называемая "Индо-тихоокеанская стратегия" США находится на обороте уже много лет, а что дала региону? Лишь эскалацию напряженности и разжигание противоречий. Как говорится: "за что возьмется, все заваливает".
Азия - не арена соперничества между крупными державами, а должна быть образцом международного сотрудничества. Мы выступаем за открытый регионализм, и совместное использование возможностей развития Азии на основе взаимного уважения и взаимной выгоды.
Агентство Франс Пресс: Натянуты отношения между Китаем и ЕС в торговле, в особенности электромобилями продолжаются существовать довольно долго. В этом контексте как МИД Китая оценивает перспективы развития отношений с ЕС?
Ван И: В этом году отмечается 50-летие установления дипломатических отношений между Китаем и ЕС. История развитие китайско-европейских отношений за последние полвека показывает, что самым ценным опытом является взаимное уважение, самой мощной движущей силой является взаимная выгода и обоюдный выигрыш. Обе стороны сошлись прежде всего во мнениях о многосторонности, партнерство - это наиболее точное позиционирование взаимоотношений между Китаем и Европой.
За прошедшие 50 лет были достигнуты значительные свершения в сотрудничестве между Китаем и ЕС. Двусторонний товарооборот увеличился с 2,4 млрд долларов до 780 млрд долларов США, а объем инвестиций увеличился до 260 млрд долларов почти с нуля. Общее количество контейнерных поездов по маршруту Китай-Европа превысило 100 тыс., которые составляют "золотым караваном" между Азией и Европой.
А 50 лет спустя, сегодня на Китай и ЕС приходится более трети мирового ВВП, стратегическая и глобальная значимость сотрудничества Китая и Европы только растет. Здоровые и устойчивые китайско-европейские отношения не только откроют светлое будущее для обеих сторон, но и всего мира.
В начале текущего года во время телефонного разговора с председателем Европейского Совета Антониу Коштой Председатель Си Цзиньпин отметил, что чем больше серьезной и сложной становится международная ситуация, тем важнее быть верным первоначальным целям при установлении дипломатических отношений, активизировать стратегический диалог, укреплять стратегическое взаимодоверие, сохранять приверженность статусу партнерства. Мы по-прежнему питаем оптимизм по поводу отношений в Европой, которая по нашему убеждению может стать для нас надежным партнером. У обеих сторон хватает возможности и мудрости для надлежащего решения существующих проблем путем дружеских консультаций ради открытия вполне обнадеживающей перспективы в последующее 50-летие.
China Daily: Социальные опросы показывают существенный рост симпатии среди населения Юго-Восточной Азии по отношению к Китаю. Страны Глобального Юга, включая государства Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки, предпочитают дать Китаю, нежели США и европейские страны, положительную оценку. Как Вы бы прокомментировали результаты вышеуказанных соцопросов и выявленное предпочтение?
Ван И: Отношения любых двух стран строятся на дружбе между их народами, которая, в свою очередь, содействует миру. Поступательное социально-экономическое развитие и постоянное расширение открытости высокого уровня в Китае сопровождаются активизацией обменов и контактов между народами Китая и других стран мира, а также их непрерывным сближением.
Упомянутая вами положительная оценка Китаю со стороны народов стран Глобального Юга - это на самом деле так и есть. Китай всегда придерживается принципов честности и доброжелательности в отношении других стран развивающегося мира, с которыми нас связывает чувство естественной близости и идентичности. Обратил внимание также на то, что среди населения развитых стран популярным трендом становится "открыть и обнять Китай". Благодаря туристическим поездкам или с помощью соцсетей можешь иметь полное представление о безопасной, открытой и современной стране в лице Китая, знакомиться с дружелюбными, добрыми и интересными китайцами. Цитирую слова молодого человека из США: в китайцах я вижу море позитива!
Слова простых людей, словно солнце, разгоняют тучи предубеждений. Сближение сердец похоронит любые разделительные линии. Призываем иностранных друзей выбраться из информационного пузыря, сбросить предвзятые мнения, собственными глазами открыть для себя настоящий и энергичный Китай, с открытой душой упиваться ритмом динамичной жизни 1,4-млрдного китайского народа.
Kyodo News: После того, как Премьер-министр Японии Сигэру Исиба и Председатель КНР Си Цзиньпин встретились в Перу в прошлом ноябре, активизируются дружественные обмены. Однако в японско-китайских отношениях существует и много проблем. Министр Ван, как вы оцениваете нынешние японско-китайские отношения? Готов ли Китай позитивно откликнуться на озабоченности и ожидания японской стороны в отношении восстановления импорта продукции рыбного промысла и содействия спокойному ведению бизнеса японскими предприятиями в Китае?
Ван И: В прошлом ноябре между руководителями двух стран были достигнуты важные договоренности по всестороннему развитию китайско-японских стратегических взаимовыгодных отношений в соответствии с духом четырех политических документов между Китаем и Японией, по выстраиванию конструктивных, стабильных китайско-японских отношений, отвечающих требованиям новой эпохи. Благодаря общим усилиям видим тенденцию к улучшению и развитию двусторонних отношений. Мы приветствуем укрепление обмена между различными кругами общественности, расширение взаимовыгодного сотрудничества и усилия по перенастройке чувства дружбы между народами, поскольку все это пойдет на пользу обеим сторонам в долгосрочной перспективе. Что касается тех конкретных озабоченностей, китайская сторона будет ответственным образом продвигать их решение, соблюдая соответствующие законы и правила.
Хотел бы особо подчеркнуть, что в этом году отмечается 80-летие Победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам. Сохранение исторической памяти об истории важно для завтрашнего дня. Тот, кто забудет историю, утратит ориентировку в будущее. Чудовищное преступление японского милитаризма против народов Китая и других стран Азии не имеет срока давности, да и причинило самому японскому народу невыразимые страдания. Предотвращение возрождения милитаризма - это неотложный долг Японии и непреклонная воля китайского и других азиатских народов. Япония должна оглядываться на свою историю ответственно и честно, последовательно идти по пути мирного развития, строго соблюдать дух мирной конституции.
Принцип "одного Китая" является политической основой китайско-японских отношений. Прошло уже 80 лет после присоединения Тайваня к Китаю, а некоторые японцы отказываются исправить свои ошибки, вступают в сговор с сепаратистскими силами, выступающими за "независимость Тайваня". Со всей серьезностью их предупреждаем: чем пытаться связать тайваньский вопрос с безопасностью Японии, лучше запомнить, провоцировать тему Тайваня создаст проблемы самой Японии.
Обмен между Китаем и Японией своими корнями уходит в далекое прошлое, Япония должна бы лучше всех знать Китай, как миролюбивую силу, доверительного и дружеского соседа. На протяжении тысячелетия Китай принес Японии одни возможности, а угрозы - никогда. В условиях колоссальных исторических перемен здравомыслящие японские друзья должны взвешенно подумать о том, какие правила поведения соседям необходимо соблюдать, и что такой тренд, а потом - творить добро.
Folha de Sao Paulo (Фолья де Сан Паулу): В прошлом месяце во время первого турне по Латинской Америке Госсекретарь США выдвинул ультиматум по отдалению от Китая, предупредив о возможных мерах в случае отсутствия изменений. Как Китай собирается на это реагировать? Будут ли об этом переговорить на предстоящем форуме Китай-Латинская Америка?
Ван И: Сотрудничество между Китаем и Латинской Америкой относится к сотрудничеству Юг-Юг, которому свойственна взаимная поддержка без никаких геополитических расчетов. При выстраивании отношений с латиноамериканскими партнерами мы неуклонно придерживаемся принципов равноправия и обоюдного выигрыша, никогда не претендуем на формирование для себя какой-то сферы влияния, не направлены против кого-то.
То, чего хочет народ Латинской Америки, - это собственный домашний очаг, а не какой-то чужой задний двор. То, чего ожидают страны Латинской Америки, - это самостоятельность и независимость, а не пресловутая доктрина Монро. Китайско-латиноамериканское сотрудничество пользуется широкой поддержкой благодаря тому, что оно осуществляется при уважении желания местного населения, отвечает нуждам стран региона, предоставляет надежный выбор и широкие возможности для возрождения Латинской Америки.
Под стратегическим руководством Председателя Си Цзиньпин со своими латиноамериканскими коллегами при поддержке Форума Китай-Латинская Америка сообщество единой судьбы Китая и Латинской Америки в новую эпоху формируется весьма плодотворно, приносит выгоды народам всех стран.
В этом году исполняется 10 лет с момента официального запуска Форума. Запланировано в первом полугодии провести в Китае четвертую министерскую встречу Форума. Пусть она поможет нам преодолеть географические расстояния и всяческие помехи, станет еще одной уникальной возможностью вывести на новый уровень сотрудничество между Китаем и Латинской Америкой.
China Dragon TV: В последние годы вялость глобальной экономики также создает определенные сложности для китайской экономики . Как вы оцениваете китайскую экономику? Каких новаторств можно ожидать в текущем году от китайской дипломатии в плане стимулирования китайской модернизации и социально-экономического развития?
Ван И: По итогам прошлого года китайская экономика выросла на 5%, что позволило нашей стране выделяться среди ведущих стран мира. К тому же этих успехов удалось достичь в ходе всемерного продвижения зеленой трансформации в условиях нисходящего тренда роста всего мира и односторонних нелегитимных санкций со стороны США, что ярко демонстрирует выносливость и огромный потенциал китайской экономики.
Председатель Си Цзиньпин отмечал: "Пройденное испытание делает нас сильнее". Будь то международный финансовый кризис или коронавирусная инфекция, из каждого испытания китайская экономика всегда выходит еще более сильной и успешной. Убеждение наше базируется на сверхмасштабном рынке и внутреннем спросе, мощной индустриальной системе и инновационном потенциале, а также институциональных преимуществах и политике реформ и открытости. "Следующий Китай - все еще Китай", первая часть китайского чуда завершилась беспрецедентными высокими темпами роста, вторая часть обещает быть еще более яркой и восхитительной.
Китайская дипломатия будет как и прежде служить твердой стратегической опорой и создавать благоприятные внешние условия для реализации китайской модернизации. Будем упрощать взаимные поездки, сегодня Китай вводит в одностороннем порядке безвизовый режим в отношении 38 стран, продлен срок безвизового транзитного пребывания для граждан 54 стран до 240 часов. Ожидается, что "круг друзей" безвизового режима пополнится новыми участниками, и посещение Китая станет международной модой. Будем повышать эффективность внешнеполитических услуг, координировать дипломатические ресурсы, проявлять инновационный дух в оптимизации глобальных презентаций МИД, налаживая связи для продвижения открытого сотрудничества. Будем улучшать деловую среду, планомерно расширять открытость на институциональном уровне, сохранять одностороннюю открытость наименее развитым странам, неуклонно сокращать негативный список и расширять доступ на рынок, чтобы Китай по-прежнему остался приоритетным выбором для международного сотрудничества.
Сингапурская газета "Ляньхэ цзаобао": С какими последними результатами идут консультации между Китаем и странами АСЕАН по Кодексу поведения в Южно-Китайском море(COC), в чем сложности? Не омрачат ли переговорный процесс возникшие в прошлом году провокации со стороны Филиппин в ЮКМ?
Ван И: В прошлом году, благодаря совместным усилиям Китая и стран АСЕАН, ситуация в ЮКМ была в целом стабильной, проход через ЮКМ остается самым безопасным, загруженным для мирового судоходства и авиации. У нас с Индонезией заключено межправительственное соглашение о морском сотрудничестве, с Малайзией стартовал двусторонний диалог по морским вопросам, со всеми непосредственно вовлеченными в урегулирование ЮКМ странами у нас действует двусторонний механизм диалога по морским делам. Как показывает практика, нет проблем, которые не могут решаться через диалог, нет задач, которые не могут выполняться путем сотрудничества.
По поводу упомянутых вами провокаций со стороны Филиппин совсем недавно на одном международном форуме из уст официального лица региональной страны прозвучал весьма интересный, я бы сказал, точный тезис о том, что каждый случай провокаций Филиппин с Китаем сопоставим с теневым шоу кожаных кукол. И каждый из них был режиссирован извне и транслирован западными СМИ, по одному и тому же сценарию с расчетом на очернение и дискредитацию Китая. Такой воспроизводимый фарс уже мало кого интересует. Продолжаем защищать собственные территориальный суверенитет и морские интересы в рамках закона, при осуществлении юрисдикции над Рифом Жэньай и Островом Хуанъянь мы также готовы с учетом реалий проявлять дух гуманизма. Нужно вновь ясно дать понять, что провокатор самому себе навредит, пешка окажется в опале в конце концов.
Долгосрочное добрососедство, дружба, мир и спокойствие в ЮКМ не может наладиться без доверия и правил. Речь прежде всего идет о важности исполнять положения Декларации о поведении сторон в ЮКМ, ускорять согласование Кодекса поведения сторон. Благодаря усилиям китайской стороны, интенсивнее продвигается переговорный процесс, успешно прошло третье чтение. Мы имеем полное основание полагать на его окончательное согласование и принятие. Готовы со странами АСЕАН активизировать диалог, устранять помехи, стремиться к общему при сохранении различий с целью скорейшего доработки Кодекса, по-настоящему превратить ЮКМ в море мира, дружбы и сотрудничества.
Beijing Daily: В этом году отмечается 30-летняя годовщина проведения 4-ой Всемирной конференции по положению женщин. В 2020 г. Председатель Си Цзиньпин предложил в очередной раз созвать Глобальный саммит женщин в Китае в 2025 г. Вы не могли бы проинформировать о ходе подготовки к саммиту?
Ван И: Завтра будет Международный день трудящихся женщин, пользуясь возможностью, поздравляю всех женщин с праздником!
В 1995 г. в Пекине состоялась 4-ая Всемирная конференция по положению женщин ООН, принятые на которой "Пекинская декларация" и "Платформа действий" стали важными вехами глобального гендерного равенства. В контексте 30-летия проведения Пекинской конференции и с целью реализации важной инициативы Председателя Си Цзиньпина, Китай проведет очередной саммит женщин во второй половине текущего года.
За 30 лет на основе духа Пекинской конференции Китай достиг исторических успехов по продвижению развитию дела женщин в Китае, претворяя в жизнь основную государственную политику гендерного равенства и национальный план действий по содействию всестороннему развитию женщин. Бесчисленные выдающиеся женщины стали героинями времени и внесли значительный вклад в китайскую модернизацию.
За три десятилетия Китай практическими действиями играет ведущую роль в развитии дела женщин в мире. Мы поддерживаем работу структуры "ООН-Женщины", совместно с ЮНЕСКО учредили Премию за достижения в области образования девочек и женщин, оказали помощь в реализации 100 проектов в области охраны здоровья матери и ребенка в развивающихся странах, подготовили более 200 тыс. высококвалифицированных кадров из числа женщин для более чем 180 стран и регионов.
30 лет назад Пекин свидетельствовал о решимости женщин во всем мире добиться равенства. 30 лет спустя гости вновь соберутся в Пекине для обсуждения планов развития женщин в мире. Надеемся, что все больше женщин получат возможности для самореализации и исполнят свои мечты.
Press Trust of India: Благодаря контактам на высшем уровне Индии и Китаю удалось выйти из тупика. Как вы оцениваете перспективу двусторонних отношений? Могут ли Индия и Китай выстроить устойчивые отношения на фоне глобальной турбулентности?
Ван И: За прошедший год китайско-индийские отношения сделали положительные шаги. В октябре прошлого года в Казани состоялась результативная встреча Председателя Си Цзиньпина с Премьер-министром Моди. На ней были определены стратегические ориентиры для улучшения и развития китайско-индийских отношений. Стороны реализуют важные договоренности высших руководителей, укрепляют контакты на разных уровнях и практическое сотрудничество. Достигнут ряд позитивных результатов.
Китай и Индия - важные соседи друг для друга. Мы уверены, что единственный правильный выбор для обеих стран - это быть партнерами, взаимно способствующими развитию, это гармоничное взаимодействие, подобное "танцу дракона и слона".
Для двух крупнейших развивающихся стран, общая задача в том, чтобы ускорить развитие и возрождение своей страны. В том, чтобы поддерживать, а не истощать друг друга. В том, чтобы укреплять сотрудничество, а не строить барьеры недоверия. Только это отвечает коренным интересам двух стран и их народов.
Как древние цивилизации, у наших стран достаточно ума и способности, чтобы сохранять мир и стабильность на границе вплоть до достижения справедливого и рационального решения. Важно не позиционировать двусторонние отношения пограничными вопросами, и не допустить влияния отдельных разногласий на общие двусторонние отношения.
Как важные представители Глобального Юга, наши страны несут и ответственность в борьбе с гегемонизмом и политикой силы. Нужно защищать не только законные интересы двух стран, но и основные нормы и принципы международных отношений. Сотрудничество Китая и Индии дает большую надежду на демократизацию международных отношений и усиление роли Глобального Юга.
В этом году отмечается 75-летие со дня установления дипотношений Китая и Индии, мы готовы вместе с индийской стороной прилагать усилия, обобщая исторический опыт и открывая новые перспективы, чтобы содействовать здоровому и стабильному развитию китайско-индийских отношений.
Агентство CNS: Прошлый год запоминается тем, что Китай благополучно эвакуировал свыше 10 тыс. своих соотечественников из-за рубежа. В последнее время такие трансграничные преступления как азартные онлайн-игры и телеком-мошенничество, привлекли большое внимание общественности. По мере того как больше и больше китайцев выезжают за границу, как МИД Китая будет эффективнее обеспечивать законные права и интересы находящихся за рубежом китайских граждан?
Ван И: ЦК КПК заботится обо всех соотечественниках за рубежом и переживает за их безопасность и благополучие. В 2024 году более 10 тыс. китайских граждан были эвакуированы из Ливана, Гаити и других зон конфликтной ситуации. Мы обработали более 50 тыс. дел, связанных с консульской защитой, более 500 тыс. звонков по горячей линии 12308, и опубликовали более 5 тыс. предупреждений о безопасности за рубежом. Наша цель проста - где бы вы ни находились, Родина всегда рядом.
Азартные онлайн-игры и телеком-мошенничество - вызывает серьезную тревогу среди населения, является предметом приоритетного внимания МИДа. Благодаря совместным усилиям лидеров Китая и соседних стран, правоохранительные и дипломатические органы сообща организовали трансграничную операцию по спасению застрявших китайских граждан. Все мошеннические центры северной Мьянмы вдоль китайской границы были полностью ликвидированы. Китай, Таиланд, Мьянма и Лаос совместно принимают меры по борьбе с телеком-мошенничеством в пограничных районах Тайланда и Мьянмы. Наша миссия ясна - срезать черные руки, протягивающиеся к народу, и избавить общество от азартных онлайн-игр и телеком- мошенничества навсегда.
В 2025 году мы будем сосредоточены на создании системы обеспечения безопасности наших соотечественников за рубежом, которая включает в себя три ключевых направления: Первое, формировать платформу международного сотрудничества по обеспечению безопасности за рубежом, углублять сотрудничество в области безопасности со всеми странами, в частности со странами-участницами инициативы "Одного пояса и одного пути" и государствами Ланьцан-Меконг, расширяя круг друзей взаимопомощи. Второе, эффективно использовать горячую линию 12308, предоставлять круглосуточные консультации и помощь. Третье, совершенствовать механизм раннего предупреждения рисков и реагирования на чрезвычайные ситуации, обеспечить более эффективную консульскую защиту для соотечественников за рубежом и развеять их опасения.
Пресс-конференция продлилась 1 час 30 минут.
05.03.2025, 20:38 70141
Социально и юридически значимый вопрос - эксперт о скандале вокруг переселения воспитанников детдома Эксклюзив КТ
Фото: yandex.kz
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Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today скандал вокруг переселения воспитанников Алматинского областного детского дома № 1.
Вопрос о переселении воспитанников Алматинского областного детского дома № 1, располагающегося в достаточно комфортном для города Алматы микрорайоне Баганашыл, в город Конаев стал предметом активного общественного обсуждения. Как общественность, так и сами воспитанники выразили свою тревогу по поводу планов переноса учреждения, ссылаясь на возможные неблагоприятные условия в новом месте и опасения, связанные с коммерческой застройкой на месте текущего детского дома. Все мы помним, что 2024 год ознаменовал собой значимый этап в области защиты прав детей в Республике Казахстан - были утверждены три основных закона, которые должны оказать существенное влияние в будущем на улучшение условий для молодежи, особенно в сфере социальной поддержки и обеспечения безопасности подрастающего поколения страны. Соответственно, переселение детей из детского дома - это социально и юридически значимый вопрос, который требует строгого соблюдения законодательства Республики Казахстан", - заявил специалист.
По его словам, этот активно обсуждаемый случай затрагивает несколько ключевых аспектов:
- защиту прав детей;
- законность распоряжения государственной собственностью;
- соблюдение процедур общественного обсуждения;
- психологическая составляющая.
Также начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш подробно рассказал о каждом из них.
В частности, первым аспектом, заявил специалист, являются права ребенка и законность переселения.
Как отметил эксперт, основной закон, регулирующий права детей в Республике Казахстан, - это Закон РК "О правах ребенка в Республике Казахстан", в котором прямо предусмотрено, что:
- государство обязано обеспечивать защиту прав и законных интересов детей, в том числе их право на достойные условия проживания и развития;
- перемещение воспитанников детского дома без их согласия и без веских причин может нарушать их право на стабильность и благоприятную среду.
Дополнительно следует учитывать, что Казахстан ратифицировал Конвенцию ООН о правах ребенка, в 3-й статье которой закрепляется принцип приоритета интересов ребенка. Это означает, что любое решение о переселении должно быть обосновано с точки зрения улучшения условий детей, а не удобства государственных органов или развития бизнеса", - подчеркнул Петр Кодаш.
Второй аспект - процедура изменения местоположения детского дома.
По словам Петра Кодаша, в Казахстане не существует законодательно установленного механизма принудительного переселения детских домов, однако любые изменения, связанные с государственными учреждениями, должны проходить через следующие юридические этапы:
- обоснование необходимости переезда;
- проведение общественных обсуждений, если затрагиваются интересы граждан или меняется целевое назначение земельного участка;
- обеспечение равных или лучших условий для детей в новом месте.
В данном случае нет официальных данных о том, что текущее здание детского дома в Алматы признано аварийным или что новое место проживания воспитанников в Конаеве действительно обеспечит им лучшие условия, чем есть сейчас", - отметил эксперт.
Он подчеркнул, что, если эти требования не выполняются, переселение можно легко оспорить как нарушающее права детей.
По данным активистов, причиной возможного переселения может быть изменение целевого назначения участка и продажа земли под коммерческую застройку. Если это действительно так, то возникает ряд вопросов о законности таких действий. Земля под детским домом относится к государственному фонду и предназначена для социальных нужд. Ее перевод в категорию коммерческого использования должен проходить строгие процедуры, включая решение акимата и общественные слушания. Если земля переводится под застройку, а переселение детей оправдывается ложными причинами, то такие действия могут подпадать под признаки злоупотребления полномочиями или даже коррупционных схем", - заявил Петр Кодаш.
По его словам, если подтвердится, что истинная причина переселения - только коммерческие интересы, общественность и правозащитники могут требовать отмены такого решения через судебные органы.
Третий аспект, заявил специалист, - это роль общественного контроля и правозащитных организаций.
В данном вопросе активную позицию заняли как сами воспитанники детского дома, так и общественные организации. Вмешательство общественности и правозащитников уже привело к положительному результату об оставлении воспитанников на прежнем месте, но дальнейший контроль важен, и здесь должны приложить усилия уже надзорные органы", - сообщил он.
Также, отметил Петр Кодаш, стоит обратить внимание на возможные социальные последствия переселения.
Перемещение детей из привычной среды может крайне негативно сказаться на их психологическом состоянии и развитии, адаптации. Поэтому любые инициативы, касающиеся детей в нашей стране, должны базироваться на комплексном анализе и соблюдении юридических норм, а также на самом главном - интересах самих детей и действительном их волеизъявлении", - добавил эксперт.
Напомним, недавно стало известно, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашиле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева.
В управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений.
Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.
Общественники выражали беспокойство, что лакомый кусок земли может попасть под коммерческую застройку. В некоторых СМИ даже называли предполагаемых застройщиков и заинтересованных в приобретении территории детского дома.
По данным активистов, причиной переселения может быть продажа этой земли под строительство элитного жилья, сообщает издание ZTB NEWS.
Кроме того, жители города задавались вопросом, действительно ли здание детдома находится в таком плачевном состоянии и настолько ли оно непригодно для проживания.
Между тем в управлении образования опровергли распространяемые в Сети слухи о продаже земельного участка аффилированным лицам.
Вчера детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашиле, останутся в этом же здании.
Позже юрист Анна Чернова в своем аккаунте в Instagram написала, что многих волнует вырубка деревьев и куда пропали ели, которые, по словам очевидцев, бережно упаковали и вывезли. Были ли получены разрешения, направлялись ли заявления на эти разрешения и т.д.
Она подчеркнула, что деревья являются госсобственностью. Поэтому, по мнению Анны Черновой, тут необходимо обязательно вмешаться и антикоррупционной службе.
Стоит отметить, что история с изъятием земель детдома, который расположен в элитном районе города, началась еще в начале 2000-х годов, когда развернулось масштабное коммерческое строительство, в том числе точечная застройка, уплотнение, вырубка зеленых насаждений, снос домов и даже детских учреждений, включая знаменитый алмаатинский Дворец пионеров.
Детский дом в селе Баганашыл действительно построен в далеком 1941 году. В 1958-м соседний колхоз выделил детдому земельные наделы под садово-огородные нужды. В 1993 году учреждение, которое по территориальности отошло к Карасайскому району, получило новый государственный акт на 9 гектаров земли для ведения подсобного хозяйства. По поручению тогдашнего акима Алматинской области Шалбая Кулмаханова у сирот изъяли 3 гектара земли "для государственных нужд". Однако на отобранном участке детские сады, школы и больницы так и не появились", - рассказал изданию "Время" старший помощник прокурора Алматинской области по применению законодательства о несовершеннолетних Айдын Ускенбаев.
В 2007 году "Алматыжер" намеревался изъять часть земельного участка детдома № 1, на котором находится подсобное хозяйство. На этом участке дети учатся выращивать овощи и деревья, работать на тракторе. Тогда на защиту детского дома встали министры и депутаты.
Депутат мажилиса Алихан Байменов высказал мнение, что в данной ситуации возможно лоббирование чьих-то личных интересов. "Я вполне допускаю, что может быть корыстный интерес, особенно с учетом цен на землю", - сказал он.
Когда речь идет о детском доме, должно быть особо бережное отношение. Но мы видим, что вопрос выделения земельных участков становится уже в Алматы большим бизнесом. У меня складывается ощущение, что все чиновники полностью ощущают себя временщиками и у них один принцип: пока сидим - набивать карманы за счет выделения земельных участков", - считает Байменов.
В 2020 году, когда появилась новость о планируемом закрытии детдома, его воспитанники выступили с обращением к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и общественности не допустить переселения и ликвидации детского дома. По словам детей, они не хотели переезжать в Дом юношества и "SOS Детские деревни", куда их распределяли после закрытия детдома, сообщал NUR.KZ.
04.03.2025, 15:18 75416
Земля в Баганашыле - лакомый кусок - в фонде ДОМ высказались о скандале вокруг переселения воспитанников детдома Эксклюзив КТ
Фото: almobl_akimat
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В фонде "Добровольное общество "Милосердие" высказались о скандале вокруг о переселения воспитанников Алматинского областного детского дома № 1 в Конаев, передает корреспондент агентства.
Перенос обосновывают строительством нового здания в Конаеве. Инвестором выступает компания Damu Development Group, которая в декабре 2024 года начала возведение нового корпуса. Окончание строительства запланировано на май 2025 года. Однако возникает закономерный вопрос: почему этот процесс инициировал частный инвестор? Земля в Баганашыле - лакомый кусок недвижимости. Этот район - один из самых дорогих в Алматы, и его коммерческая привлекательность очевидна. Горожане справедливо задаются вопросом: неужели на месте детского дома появится очередной торговый центр, элитный ЖК или коттеджный поселок? Перевод детского дома осуществляется втайне, без общественного обсуждения. В СМИ проект представляют как успешное партнерство государства и бизнеса, но не указывают, кто подписывал документы от имени города Алматы", - заявили в пресс-службе корреспонденту Kazakhstan Today.
В фонде отметили, что "детский дом уже много лет теряет свои земельные участки без объяснений и компенсации".
Загородная дача в Ерменсае, принадлежащая детскому дому, доведена до аварийного состояния, а земли в селе Курамыс частично переданы частным лицам и компаниям. Наш фонд, помогающий детскому дому на протяжении более чем 20 лет, выпускники и общественные активисты призывают власти немедленно остановить работы по освобождению территории в Баганашыле и провести независимое расследование", - проинформировали в фонде ДОМ.
Сейчас фонд намерен направлять официальные запросы в госорганы с целью прояснить сложившуюся ситуацию. В том числе:
- провести проверку законности принятых решений по отчуждению земельных участков детского дома и привлечь к ответственности тех, кто стоит за сомнительными сделками;
- вернуть детскому дому все незаконно отчужденные земельные участки, восстановить и отремонтировать дачу детского дома;
- заморозить любые строительные работы до завершения общественного обсуждения;
- обеспечить сиротам достойные условия без принудительного переселения в неизвестность;
- использовать землю, принадлежащую акимату Алматинской области, в наилучших интересах детей и построить новое здание или коттеджи по принципу детских деревень на территории детского дома в Баганашыле.
Это не просто спор о земле. Это борьба за права детей, за справедливость в отношении детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. Озвученное в настоящий момент акиматом Алматинской области решение оставить детей в детском доме в Баганашыле, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве, несколько расходится с информацией от УПР Динары Закиевой, что в строящемся в Конаев здании будут размещен интернат имени Нусипбаева. Мы направим запрос, чтобы акимат области разъяснил официально и подробно, какое именно принятое решение, чтобы понимать дальнейшую судьбу детей, а также земли данного детского дома", - сообщили в пресс-службе.
По официальным данным управления образования Алматинской области, на сегодняшний день в детском доме постоянно проживают 112 сирот, еще 30 подростков временно находятся там из-за сложных жизненных обстоятельств.
В пресс-службе подчеркнули, что ранее дети направили в фонд обращение.
Мы, бывшие и нынешние воспитанники детского дома, обращаемся к вам с последней надеждой. Наш детский дом, наш единственный родной уголок, где мы чувствовали себя в безопасности, хотят снести. Нас хотят перевести в область. Там нет привычной нам жизни, нет наших школ, учителей, воспитателей, друзей и родных. Пожалуйста, помогите нам разобраться с данной проблемой!" - заявили он.
Кроме того, отметили в фонде, "дети в ужасе от уничтожения практически всех деревьев на территории их детского дома".
За закрытыми дверьми было принято решение о переводе учреждения из поселка Баганашыл в город Конаев. Это решение не обсуждалось с общественностью", - подчеркнули в пресс-службе.
Напомним, недавно стало известно, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашиле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева.
В управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений.
Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.
Общественники выражали беспокойство, что лакомый кусок земли может попасть под коммерческую застройку. В некоторых СМИ даже называли предполагаемых застройщиков и заинтересованных в приобретении территории детского дома.
По данным активистов, причиной переселения может быть продажа этой земли под строительство элитного жилья, сообщает издание ZTB NEWS.
Кроме того, жители города задавались вопросом, действительно ли здание детдома находится в таком плачевном состоянии и настолько ли оно непригодно для проживания.
Между тем в управлении образования опровергли распространяемые в Сети слухи о продаже земельного участка аффилированным лицам.
Вчера детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашиле, останутся в этом же здании.
Позже юрист Анна Чернова в своем аккаунте в Instagram написала, что многих волнует вырубка деревьев и куда пропали ели, которые, по словам очевидцев, бережно упаковали и вывезли. Были ли получены разрешения, направлялись ли заявления на эти разрешения и т.д.
Она подчеркнула, что деревья являются госсобственностью. Поэтому, по мнению Анны Черновой, тут необходимо обязательно вмешаться и антикоррупционной службе.
Стоит отметить, что история с изъятием земель детдома, который расположен в элитном районе города, началась еще в начале 2000-х годов, когда развернулось масштабное коммерческое строительство, в том числе точечная застройка, уплотнение, вырубка зеленых насаждений, снос домов и даже детских учреждений, включая знаменитый алмаатинский Дворец пионеров.
Детский дом в селе Баганашыл действительно построен в далеком 1941 году. В 1958-м соседний колхоз выделил детдому земельные наделы под садово-огородные нужды. В 1993 году учреждение, которое по территориальности отошло к Карасайскому району, получило новый государственный акт на 9 гектаров земли для ведения подсобного хозяйства. По поручению тогдашнего акима Алматинской области Шалбая Кулмаханова у сирот изъяли 3 гектара земли "для государственных нужд". Однако на отобранном участке детские сады, школы и больницы так и не появились", - рассказал изданию "Время" старший помощник прокурора Алматинской области по применению законодательства о несовершеннолетних Айдын Ускенбаев.
В 2007 году "Алматыжер" намеревался изъять часть земельного участка детдома № 1, на котором находится подсобное хозяйство. На этом участке дети учатся выращивать овощи и деревья, работать на тракторе. Тогда на защиту детского дома встали министры и депутаты.
Депутат мажилиса Алихан Байменов высказал мнение, что в данной ситуации возможно лоббирование чьих-то личных интересов. "Я вполне допускаю, что может быть корыстный интерес, особенно с учетом цен на землю", - сказал он.
Когда речь идет о детском доме, должно быть особо бережное отношение. Но мы видим, что вопрос выделения земельных участков становится уже в Алматы большим бизнесом. У меня складывается ощущение, что все чиновники полностью ощущают себя временщиками и у них один принцип: пока сидим - набивать карманы за счет выделения земельных участков", - считает Байменов.
В 2020 году, когда появилась новость о планируемом закрытии детдома, его воспитанники выступили с обращением к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и общественности не допустить переселения и ликвидации детского дома. По словам детей, они не хотели переезжать в Дом юношества и "SOS Детские деревни", куда их распределяли после закрытия детдома, сообщал NUR.KZ.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
20.02.2025, 20:02 104326
Трансграничная передача персональных данных требует строгого соблюдения законодательства - эксперт Эксклюзив КТ
Фото: Depositphotos
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Редакция информационного агентства Kazakhstan Today попросила начальника юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петра Кодаша разъяснить нормы закона "О персональных данных и их защите", в частности вопрос трансграничной передачи данных.
Как подчеркнул специалист, трансграничная передача персональных данных требует строгого соблюдения законодательства и защиты прав собственника данных.
Компании должны быть прозрачными в отношении того, как и для чего используются предоставленные ПД, а граждане - осведомлены о своих правах и возможностях контроля над своими данными", - заявил он.
Эксперт пояснил, что понятие "трансграничная передача персональных данных" регламентировано Законом РК "О персональных данных и их защите", согласно которому это процесс передачи данных о физических лицах между различными государствами, особенно когда данные передаются за пределы национальной юрисдикции.
По его словам, персональные данные - это сведения, относящиеся к определенному или определяемому на их основании субъекту персональных данных, зафиксированные на электронном, бумажном или ином материальном носителе.
Таким образом, под персональными данными подразумеваются любые сведения о человеке, которые прямо или косвенно позволяют его идентифицировать, как, например, ФИО, дата и место рождения, адрес и телефон, паспортные данные, информация о семейном, социальном и имущественном положении, образовании, профессии и занимаемой должности, сведения, касающиеся расовой или национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, физиологические данные - дактилоскопические данные, радужная оболочка глаз, голос, анализы ДНК и другие, изображение человека - фотография и видеозапись и тому подобное", - пояснил эксперт.
Специалист также привел несколько примеров, когда передача данных будет квалифицироваться как трансграничная:
- передача данных работников: когда данные работников передаются зарубежным компаниям для организации командировок или обучения за пределами РК;
- исполнение контрактов или совершение нотариальных действий: данные гражданина передаются иностранным контрагентам для исполнения контрактных обязательств, оформления доверенностей или других правовых действий;
- обработка или хранение данных за рубежом: данные обрабатываются или хранятся с использованием сервисов, находящихся за рубежом. Например, через зарубежные облачные платформы;
- использование иностранными компаниями различного рода CRM-систем: когда данные передаются или используются в иностранных CRM-системы для ведения клиентских баз данных;
- доступ к базам данных, находящимся за рубежом: когда иностранному лицу предоставляется доступ к базам данных, находящихся на территории Казахстана, но содержащих персональные данные, или когда такие данные могут быть использованы иностранными сторонами.
Однако важно отметить, что не всегда использование персональных данных за пределами РК является трансграничной передачей. Например, если иностранная компания использует данные граждан Казахстана, но эти данные не передаются за границу, или доступ к данным предоставляется своему сотруднику, который находится за пределами РК, это не считается трансграничной передачей данных", - отметил Петр Кодаш.
Таким образом, пояснил эксперт, для того чтобы передача ПД граждан Казахстана квалифицировалась как трансграничная, должны быть выполнены два условия:
- передача данных должна быть осуществлена за пределы территории Казахстана;
- обработка данных должна происходить на территории другой страны.
Трансграничная передача персональных данных на территорию иностранных государств осуществляется только в случае обеспечения этими государствами защиты данных", - подчеркнул он.
Кроме того, по словам Петра Кодаша, осуществление трансграничной передачи персональных данных на территорию иностранного государств, не обеспечивающих защиту персональных данных, может осуществляться в случаях:
- наличия согласия субъекта или его законного представителя на трансграничную передачу его персональных данных;
- предусмотренных международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан. Такие договоры обычно предусматривают, что данные будут защищены в той стране, куда они передаются;
- предусмотренных законами Республики Казахстан, если это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека и гражданина, здоровья и нравственности населения;
- защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина, если получение согласия субъекта или его законного представителя невозможно.
По его словам, для трансграничной передачи данных действующим законодательством РК не установлены какие-либо специальные требования. Соответственно, отметил эксперт, руководствоваться необходимо общими принципами и условиями, установленными законом о ПД:
- обработка данных в РК должна осуществляться на законной и справедливой основе;
- обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных целей;
- не допускается обработка данных, несовместимая с целями их сбора;
- запрещается объединение баз данных, содержащих персональные данные, если их обработка осуществляется в целях, несовместимых между собой;
- при обработке данных необходимо обеспечивать их точность, достаточность и актуальность в отношении целей обработки.
Операторы, которые занимаются сбором и обработкой персональных данных, обязаны следить за тем, чтобы передача данных за границу происходила в рамках закона. Если организация передает данные за пределы страны, она должна уведомить пользователей и обеспечить надлежащий уровень защиты этих данных", - заявил Петр Кодаш.
Он подчеркнул, что граждане должны быть уверены в том, что их персональные данные защищены и никуда "не утекут".
В Казахстане ответственность за нарушение законодательства о ПД возложена на широкий круг лиц, включая собственников и операторов баз ПД. В отношении нарушителей применяется административная либо уголовная ответственность.
Также Петр Кодаш рассказал, что основное различие между данными видами ответственности заключается в тяжести нарушения и видах санкций, возлагаемых государством.
В частности, в соответствии со статьей 79 КоАП РК нарушения закона о персональных данных, не содержащие признаков преступления, такие как:
- незаконный сбор и (или) обработка персональных данных, совершенных собственником, оператором или третьим лицом с использованием его/ее служебного положения;
- несоблюдение собственником, оператором или третьей стороной мер по защите личных данных
могут повлечь за собой штраф на физическое/юридическое лицо в размере от 10 до 200 МРП в зависимости от тяжести деяния.
Что касается уголовного наказания, то в соответствии со статьей 147 УК РК предусмотрены наказания за нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства о персональных данных. Уголовная ответственность за эти правонарушения затрагивает несколько аспектов, включая нарушение мер защиты персональных данных, незаконный сбор или распространение информации о частной жизни, а также незаконный доступ к электронным информационным системам и передаваемой информации. За нарушение мер защиты данных установлены наказания, включая штрафы и лишение свободы до 2 лет. Однако важно отметить, что ответственность наступает только в случае, если это деяние нанесло существенный вред правам и законным интересам лиц", - заявил эксперт.
Он пояснил, что существенный вред включает в себя такие последствия, как нарушение конституционных прав, причинение значительного ущерба или возникновение трудной жизненной ситуации у потерпевшего.
Это определение существенно влияет на правоприменение, так как доказать "существенный вред" может быть непросто, особенно в случаях, когда утечка данных не приводит к явным или измеримым последствиям для пострадавшего", - подчеркнул Петр Кодаш.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
13.02.2025, 20:20 123251
Мальчику изрезали лицо в Астане: адвокат высказалась о нападении на ребенка в лифте
Фото: Depositphotos
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Адвокат Саида Сулейменова на своей странице в Сети прокомментировала шокирующий случай нападения на пятилетнего мальчика, который произошел в Астане и рассказала о юридических аспектах инцидента.
В частности, по ее словам, в данной ситуации необходимо рассмотреть несколько юридических аспектов. Первый - это ответственность обвиняемого.
Как пояснила адвокат, если обвиняемый состоял на учете в Центре психического здоровья с диагнозом шизофрения, но по какой-то причине был выписан без должного контроля, то важно определить:
- имел ли он дееспособность или был признан недееспособным;
- если он был признан недееспособным, ответственность могут нести его законные представители;
- если же он была дееспособным, но с психическим расстройством, его действия оцениваются по статье 16 УК РК (Невменяемость).
Второй аспект, отметила Саида Сулейменова, это - ответственность родителей несовершеннолетнего обвиняемого.
По ее словам, родители могут быть привлечены к ответственности, если будет установлено, что они:
- недостаточно контролировали лечение;
- нарушили предписания врачей;
- допустили социальную опасность.
Это может подпадать под статью 140 УК РК (Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - подчеркнула эксперт.
Третий аспект - это ответственность медицинского учреждения, заявила специалист.
В частности, отметила она, врачи несут ответственность, если:
- была допущена халатность при лечении и выписке пациента (статья 317 УК РК - Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником);
- не были приняты меры для ее дальнейшего контроля или наблюдения, что привело к преступлению.
Четвертый аспект - это действия родителей потерпевшего ребенка, сообщила она.
По словам специалиста, родителям пострадавшего необходимо:
- обратиться в правоохранительные органы с заявлением о преступлении;
- подключить адвоката для защиты интересов ребенка;
- подать гражданский иск о возмещении морального и материального ущерба;
- при наличии врачебной ошибки - подать жалобу на врачей в органы здравоохранения.
Напомним, в Астане психически нездоровый подросток нанес ребенку в лифте несколько ножевых ранений. Мальчика госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии многопрофильной детской городской больницы №2.
Ребенок осмотрен, прооперирован, хирурги провели лигирование сосудов для купирования кровотечения. Послеоперационное состояние ребенка стабильное. Вся необходимая медицинская помощь, консультации специалистов пострадавшему оказываются в полном объеме", - рассказали в столичном упрздраве.
Несовершеннолетний, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, вместе с законным представителем незамедлительно были доставлены в полицию. По факту возбуждено уголовное дело. Кроме того, законный представитель несовершеннолетнего привлечен к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.
После нападения казахстанские депутаты подняли вопрос о профилактике подобных случаев и необходимости реформы психоневрологических служб.
12.02.2025, 20:43 127776
Эксперты высказались о плане обновления туристической инфраструктуры "казахстанской Швейцарии" Эксклюзив КТ
Фото: facebook/Shymbulak Mountain Resor
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Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан на портале "Открытые НПА" опубликовал проект постановление "Комплексный план развития туризма Алматинского горного кластера на 2025-2029 годы", передает корреспондент агентства.
В пояснительной записке отмечается, что принятие проекта будет содействовать развитию туристской отрасли на территорий Алматинской области, города Алматы и страны в целом, также увеличению туристского потока и окажет положительное влияние на позиционирование Казахстана, создаст благоприятный инвестиционный климат.
Согласно плану, 127 мероприятий на сумму 655 911 млн тенге запланировано для реализации проекта.
О комплексном плане развития высказалась общественная, экологическая активистка Ажар Джандосова.
Планы по созданию Алматинского горного кластера, который предполагает объединение существующих крупных алматинских горнолыжных курортов и создание новых, строятся уже далеко не первый год, но в этом году власти активно взялись за их реализацию. Нам, как всегда, рисуют радужные перспективы небывалого экономического эффекта от миллионов зарубежных туристов, которые обязательно хлынут на курорты. Но мы, как омбудсмены - защитники наших гор очень обеспокоены масштабами: в планах создание более 128 объектов, включая канатные дороги во всех прилегающих к Алматы ущельях, включая урочище Кок-Жайляу и Большое Алматинское озеро, визит центры, отели, кафе и рестораны. Многократное увеличение потока туристов, строительство инфраструктуры - огромная нагрузка на горы, ведь наши горы хотя и выглядят сильными и крепкими - очень уязвимы", - заявила Ажар Джандосова журналисту Kazakhstan Today.
Как пояснила эксперт, каким бы экологичным не было строительство и деятельность объектов - это несомненно скажется на состоянии почвенного покрова, биоразнообразия, состояние ледников, которые сейчас катастрофически уменьшаются, а это влияет и на климат в Алматы.
Да, это самое важное, о чем мы постоянно говорили, защищая Кок-Жайляу: Алматы находится на границе с Нацпарком и они напрямую зависят друг от друга: Нацпарк - источник чистого воздуха и воды для города, но легендарный алматинский смог, поднимающийся уже выше Шымбулака ускоряет таяние ледников, значительно уменьшая вентиляцию города и загрязняя воду", - пояснила экоактивистка.
Ажар Джандосова подчеркнула, что любое строительство в горах рядом с Алматы усугубляет ситуацию.
Примечательно, что план развития, скорее всего, разрабатывался с участием акимата Алматы, заинтересованность которого прямая - это же прекрасная возможность освоения бюджета, а для действующего акима - оставить свое имя в истории", - предположила она.
Кроме того, по словам экоактивистки, с Иле-Алатауским Нацпарком не было предварительного обсуждения, совместной работы,а проект на согласование им передали только 10 февраля.
Это говорит о том, что практически интересы парка не рассматриваются и не учитываются, хотя он создавался именно для сохранения ландшафтов и биоразнообразия нашего богатства - гор, а значит вправе быть главным лицом, принимающим решения на его территории", - заявил она.
Также, подчеркнула Ажар Джандосова, необходимо проведение обсуждения проекта широкой общественностью, проведение общественных слушаний по каждому объекту.
Мы не против развития горного туризма и понимаем необходимость создания легкой инфраструктуры и развития вспомогательных служб для соблюдения порядка и безопасности в горах. Но прежде чем застраивать канатками и отелями горы Алматы может все средства и амбиции направить на избавление города от смога, и тогда уже приглашать туристов в "казахстанскую Швейцарию" ? (...) Конечно, хочется посмотреть, каким именно образом будут соединены Шымбулак с Ой-Карагай, именно техническое решение, были ли проведены исследования, проектирование. И, конечно, необходимо проведение общественных слушаний по воздействию создаваемой инфраструктуры на природу", - добавили эксперт.
Между тем, политик и экономист Петр Своик рассказал об экономическом аспекте превращения Алматы в деловой и туристический центр. По его словам, для этого нужна масса факторов.
Если мы их разложим по полочкам и приложим применительно к Казахстану вообще или к Алматы в частности, то мы обнаружим, что большей части этих факторов просто нет", - отметил Петр Своик.
В частности, экономит обозначил практический фактор - способность национального инвестирования.
То есть для того, чтобы создать некий туристический объект. Или объект для деловых встреч, для делового, экономического туризма. Необходима не только коммерческая основа. Коммерческая, конечно, тоже нужна. Но и некоммерческая обязательно. То есть кто-то должен вложить очень серьезные деньги не в извлечении коммерческой прибыли, а в создании такого привлекательного для простого или делового туризма центра. То есть речь идет о национальных инвестициях", - пояснил эксперт.
Также политик рассказали о том, есть ли в Казахстане национальные инвестиции.
К сожалению, нет. У нас есть очень и очень ограниченный частный инвестиционный потенциал. То есть, если несколько казахских олигархов соберутся, они, может быть, смогут вскладчину построить какой-нибудь приличный курорт на Кок-Жайляу. Или построить очередной бизнес-центр в Астане или в Алматы. Это могут сделать на условиях коммерческой окупаемости. Но не более того", - сообщил он.
По мнению Петра Своика, что-то более масштабное в Казахстане на основе коммерческой инвестиции сделать невозможно.
Потому что местная инвестиция стоит от 12%, и даже, от 18% годовых. То есть она не окупается в принципе", - пояснил экономист.
Как отметил эксперт, государственных инвестиций в стране тоже практически нет.
Недаром бюджет сейчас просто криком кричит. Страдает от отсутствия денег вообще и бюджета развития, в частности. Когда вице-премьер Жумангарин (заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин. - Прим. ред.) апеллирует, доказывает необходимость повышения НДС, он же говорит о том, что у нас нет бюджета развития и нужно хоть как-то этот бюджет решать. То есть у нас некоммерческой инвестиции нет в принципе", - заявил экономист.
Кроме того, Петр Своик рассказал, есть ли возможность привлекать в Казахстан внешние инвестиции.
Да, есть. Это Тенгиз, Карачаганак, Кашаган, но ничего более. Все иностранные инвестиции, если заметим, связаны только с нефтедобычей на вывоз. Да, иностранцы много чего построили в той же Астане. Административные здания, торговые, культурно-развлекательные центры. Но это не столько коммерция, сколько аффилированность с властью", - считает он.
По мнению экономиста, думать о том, что на иностранных инвестициях можно построить внутри страны что-то приличное, не стоит.
Иностранный инвестор вкладывает для того, чтобы вывести отсюда все, что он вложил, и потом выкачивать прибыль", - заявил Петр Своик.
Кроме того, политик рассказал, что мешает Казахстану создать свою собственную национальную как коммерческую, так и некоммерческую инвестицию.
Мешает навязанная Казахстану извне курсовая и кредитно-банковская политика, в рамках которой национальная валюта неуклонно скользит вниз по доллару, а стоимость денег в экономике Казахстана искусственно поддерживается Национальным банком столь высокой, что эти деньги гораздо удобнее, выгоднее и надежнее хранить на финансовых счетах, но никак не вкладывать в экономику. То есть финансовая система Казахстана- антинациональна. Фактически она является колониальным инструментом внешней эксплуатации Казахстана. И одним из следствий такой колониальной и антинациональной финансовой системы является и отсутствие у нас даже шансов на превращение какого-то региона нашей страны в привлекательный международный центр. Как это поправить? Просто менять денежно-кредитную и вообще финансовую политику, и можно потихоньку "выздоравливать", - добавил экономист.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
07.02.2025, 19:57 151606
Как мы будем смотреть в глаза будущим поколениям - правозащитница о планах по сносу исторического здания в Алматы Эксклюзив КТ
Фото: theconstructivistproject.com/Илья Малков
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Художник, экоактивистка и правозащитница Салтанат Ташимова высказалась о планах по сносу исторического конструктивистского здания по улице Досмухамедова в Алматы, в котором сейчас располагается интернат для одаренных в спорте детей, передает корреспондент агентства.
Советская архитектура, признана шедевром в архитектурном сообществе, в мире есть каталоги. Здания в единичном экземпляре, этой эпохи больше не будет. Это является частью нашей культурной идентичности. Терять такие объекты - это, по сути, отказываться от уважения к собственной истории. Нам стоит задуматься, как мы будем смотреть в глаза будущим поколениям. Не станем ли мы для них невежественными варварами? Я надеюсь, что это преждевременное решение и аким, вникнув в ситуацию, все-таки примет решение в пользу ремонта", - заявила Салтанат Ташимова.
По ее словам, когда вопрос касается таких вещей, нужно мыслить не экономическими категориями, а категориями вечности.
Я могу понять, когда подобные решения принимаются в странах с низким уровнем культуры или недостаточным пониманием ценности исторического наследия. Однако Алматы - город с богатой историей, и такие архитектурные объекты создают его уникальную атмосферу и привлекают внимание туристов, включая архитекторов и исследователей. Ежегодно к нам приезжают ценители и архитекторы только ради архитектуры советского периода. Можете ли вы представить, что в Лондоне сносят замок и ставят новодел, только потому что стало неудобно. Не проводят ремонт, не модернизируют, а сносят? Это был бы нонсенс!" - добавила правозащитница.
Ранее аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Алмалинского района заявил, что историческое здание по улице Досмухамедова, в котором сейчас располагается интернат для одаренных в спорте детей, будет снесено.
Здание не включено в список памятников архитектуры и истории местного или республиканского значения, но при этом получило мировое признание и вошло в каталог конструктивизма.
Здание, построенное в 1935 году, по данным управления строительства Алматы, не соответствует современным требованиям строительных норм. Его сочли ветхим и чиновники полагают, что его дешевле снести, чем ремонтировать. В акимате сообщили, что завершают работу над проектом нового здания интерната.
Напомним, летом прошлого года в Алматы разгорелся скандал вокруг сноса здания дома школьников № 2. Власти города обещали на его месте построить новое здание. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Общественники потребовали создать официальный наблюдательный совет за ходом строительства. Они также рассказали, что детей из отданного под снос ДШ № 2 хотели переселить в аварийное и полуразрушенное здание. Вопрос, почему власти отдали под снос не аварийное здание филиала ДШ, а то, в котором ранее провели капитальный ремонт и сейсмоусиление, тоже остается открытым.
На встрече с населением аким города сообщил, что новый Дом школьников планируют открыть в марте 2025 года.
Ранее, в 2006 году, на перекрестке улицы Кабанбай батыра и проспекта Сейфуллина, несмотря на многочисленные протесты общественности, варварски был снесен Алматинский дворец пионеров и школьников, а на его месте позже построили отель Rixos Almaty. Многочисленные обращения и письма граждан с просьбами сохранить уникальный дворец детства тогда были проигнорированы властями города.
В 2008 году город лишился еще одного исторического строения - здания автовокзала "Саяхат". Власти признали его аварийным и непригодным к эксплуатации. На месте снесенного автовокзала планировалось построить транспортный комплекс. Однако со временем там образовался стихийный рынок. Позже базар был снесен, а на его месте строят очередной ЖК.
03.01.2025, 09:18 240191
Президент Токаев рассказал об итогах года и планах на будущее
Фото: Акорда
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Президент Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Ana tili" рассказал об итогах 2024 года, основных трудностях, с которыми столкнулся Казахстан, а также о повестке на предстоящий год, сообщает Акорда.
Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, в прошлом году в интервью газете "Egemen Qazaqstan" Вы подвели основные итоги года и определили ключевые направления предстоящей работы. Это уже становится хорошей традицией, которая помогает гражданам лучше понимать суть развития страны. Уверен, сегодняшний наш разговор также будет содержательным и открытым. И первый вопрос: чем ушедший год стал примечателен для Казахстана?
- В прошедшем году было много важных событий, проведена большая работа. К примеру, во всех регионах шла модернизация инженерно-коммунальной инфраструктуры, пришедшей в плачевное состояние. В эксплуатацию введено 18 миллионов квадратных метров жилья. Построено и отремонтировано 7 тысяч километров автомобильных дорог. Запущены новые пассажирские терминалы аэропортов в Алматы, Кызылорде и Шымкенте. Реализованы масштабные проекты в горнодобывающей, нефтехимической и металлургической отраслях. Активное развитие получил обрабатывающий сектор, доля которого в структуре промышленности почти уравнялась с добывающим сектором. Особо хотел бы отметить успех наших аграриев, собравших рекордный за последние десять лет урожай - почти 27 миллионов тонн зерна.
В начале прошлого года в интервью я говорил, что 2024 год станет для Казахстана во многом определяющим. Так и произошло. Начав системные и даже болезненные экономические реформы, мы заложили прочный фундамент пятилетнего развития страны. Реализованных проектов и инициатив в этом направлении очень много, и будет еще больше.
Казахстан - это социальное государство, поэтому в прошлом году начались выплаты по программе "Нацфонд - детям", увеличились пенсии, пособия, стипендии, заработные платы гражданских служащих. По всей стране построены сотни новых школ, детских садов и физкультурно-оздоровительных комплексов. Открылись свыше десяти филиалов ведущих зарубежных вузов. Увеличилось финансирование науки, серьезную поддержку получили деятели культуры. Сделан упор на развитие массового спорта. Все это - полезные инвестиции в укрепление созидательного потенциала граждан.
В условиях беспрецедентной геополитической напряженности Казахстан укрепил свои позиции на международной арене как государство, играющее полезную роль в налаживании диалога во имя мира. Это благоприятно влияет на обеспечение безопасности и устойчивое экономическое развитие нашей страны.
В целом ушедший год был непростым, можно сказать, сложным. Казахстан ощутил негативное влияние внешних факторов, в наши планы также вмешалась природная стихия. Но мы не только удержали ситуацию, но и продолжили реализацию реформ. Таким образом, стратегия созидания продолжила свое развитие.
Вы упомянули беспрецедентные паводки, которые весной прошлого года охватили половину регионов страны. Тогда Вы дали конкретные поручения уполномоченным органам по устранению последствий стихии. И граждане убедились в том, что проведена большая работа. Однако наводнение обнажило многие проблемы. Какие уроки извлекло государство из этой природной катастрофы?
- Паводки прошлого года стали серьезным испытанием для нашей страны. Таких масштабных наводнений в Казахстане не было. Но государство сумело оперативно отреагировать на опаснейшую ситуацию. Была своевременно организована эвакуация людей, налажена работа пунктов временного размещения, разбронированы материальные резервы. В аварийно-спасательных работах приняли участие сотрудники не только МЧС, но и МВД, Министерства обороны, Национальной гвардии и других структур - всего около 63 тысяч человек. Нам удалось спасти жизни людей и обеспечить их благополучие. И это главное.
Важным уроком разрушительного наводнения стало то, что с подобными стихиями мы сможем справиться только общими усилиями. Во время паводков воочию убедились в мощном потенциале волонтерского движения: добровольцы со всей страны помогали спасателям, собирали гуманитарную помощь, поддерживали пострадавших.
Наводнение действительно оказалось очень разрушительным: были повреждены дома, дороги, мосты, социальные и коммерческие объекты, погибла часть скота. Надо признать, что таких тяжелых последствий можно было бы избежать, если бы в последние десятилетия должное внимание уделялось строительству защитных дамб и других гидротехнических сооружений.
Это упущение мы сейчас исправляем. В парламенте рассматривается проект нового Водного кодекса. Утверждены концепция и комплексный план по управлению водными ресурсами. В этих документах предусмотрено строительство до 2030 года более 40 новых и реконструкция 37 действующих водохранилищ, а также модернизация свыше 14 тысяч километров ирригационных каналов.
Начата масштабная модернизация системы прогнозирования и профилактики чрезвычайных ситуаций. Для решения проблемы дефицита специалистов-водников, усиления исследовательской деятельности создан Казахский национальный университет водного хозяйства и ирригации.
В начале декабря прошлого года я принял участие в One Water Summit, который проходил в Саудовской Аравии под председательством Казахстана и Франции. Выступая на этом важном мероприятии, отдельно остановился на необходимости повышения устойчивости к стихийным бедствиям, связанным с водой. Действительно, вопросы водной безопасности, борьбы с изменением климата требуют совместных усилий международного сообщества. Это приоритетный вопрос для Казахстана.
Сама жизнь показывает, что именно в сложные времена вскрываются застарелые болезни общества. Но нет худа без добра. Поэтому кризисы нужно воспринимать без излишней драматизации. Мы должны действовать деловито, находить верные решения острых вопросов.
В адрес государственных служащих часто звучит необоснованная критика, но ведь все познается в сравнении, особенно с другими странами. Начиная с пандемии коронавируса и по сегодняшний день, мы успешно справляемся со всеми кризисными ситуациями.
Ликвидация последствий весенних паводков показала эффективность государства. Ни одна пострадавшая семья не осталась без помощи и поддержки. Были построены дома и приобретены квартиры, восстановлены инфраструктурные объекты, возмещены убытки всем пострадавшим от большой воды жителям и бизнесменам. Причем сделано это было в кратчайшие сроки. Ощутимый вклад в устранение последствий наводнения внес и крупный бизнес.
В сегодняшнем неспокойном мире растет количество техногенных и природных катастроф, и далеко не все государства, в том числе развитые, оказываются к ним готовы. Мы все в этом убедились и в 2024 году. Безусловно, нам еще многое нужно сделать, но на фоне других стран Казахстан в плане реагирования на чрезвычайные ситуации выглядит достойно.
В конце декабря в Мангистауской области потерпел крушение самолет азербайджанской авиакомпании. Трагедия унесла жизни 38 человек, в том числе шестерых граждан Казахстана, много людей получили тяжелые травмы.
В таких ситуациях счет идет на секунды. Наши спасатели, медики, полицейские действовали оперативно, слаженно, проявили профессионализм и гражданскую ответственность. Находившиеся неподалеку от места трагедии работники Мангистауской региональной электросетевой компании незамедлительно пришли на помощь пострадавшим. Не остались в стороне и местные жители. Благодаря такой самоотверженности наших граждан было спасено максимально возможное количество жизней. Выражаю искреннюю признательность каждому, кто принимал участие в спасательных работах.
О солидарности и сочувствии казахского народа к жертвам авиационной катастрофы говорит тот факт, что наши граждане в массовом порядке поспешили сдавать кровь.
Для расследования причин авиакатастрофы создана правительственная комиссия. Кроме того, приглашены 17 международных экспертов, в том числе от ИКАО и МАК. Правительственной комиссией принято решение направить бортовые самописцы для расшифровки в Бразилию, где было изготовлено судно. Уверен, это единственно правильное решение для обеспечения объективности и непредвзятости расследования.
Вы сказали о своем участии в международном форуме в Саудовской Аравии. Таких мероприятий в ушедшем году было много, что породило разговоры о Вашем предпочтении в сторону именно внешней политики: Президент - профессиональный дипломат и тяготеет к международной деятельности. Это правда?
- Дело в том, что Казахстан с точки зрения географического расположения, экономического потенциала, современной геополитики рассматривается большинством государств мира как страна, имеющая стратегическое значение. Поэтому с нами хотят поддерживать дружественные отношения не только традиционные партнеры, но и страны даже африканского континента.
На Западе, да и во всем мире, Казахстан называют средней державой. Этот статус, конечно, ко многому обязывает, прежде всего к ответственному поведению на международной арене, конструктивному подходу к острейшим проблемам современности. Исходя из этого, Казахстан выступает последовательным сторонником ООН как "общего дома всего человечества", безальтернативной и универсальной организации.
В то же время, как Глава государства, я ежедневно занимаюсь вопросами внутренней политики, считаю эту работу абсолютно необходимой. Поэтому утверждение о перекосе в моей деятельности в сторону внешней политики неверно.
Моя главная цель - укрепить экономический потенциал, суверенитет и международные позиции нашего государства. С самого начала президентства и по сей день всю ответственность за принимаемые решения и их последствия беру на себя, по-другому работать не могу и не хочу.
Кстати, коль скоро Вы упомянули ООН, хотел бы задать деликатный вопрос. В социальных сетях запущена информация, что Вы планируете возглавить ООН в 2026 году и в связи с этим в нашей стране будут проведены досрочные президентские выборы. Насколько это соответствует действительности?
- Мне почти три года довелось возглавлять Женевский офис ООН в качестве заместителя Генерального секретаря ООН и Генерального секретаря Конференции по разоружению. Получил полезный опыт и понимание механизмов международных процессов. Полагаю, этого более чем достаточно. У меня большие планы по развитию страны на много лет вперед, которые я намерен реализовать.
В прошлом году стартовала экологическая акция "Таза Қазақстан", которая охватила все регионы страны. Вы заявили, что "Таза Қазақстан" - это нечто большее, чем чистота на улицах. Как будет продолжена работа в данном направлении?
- Запуск инициативы "Таза Қазақстан" продиктован идеей внедрения новых стандартов экологической культуры в обществе. Рад тому, что граждане поддержали эту инициативу. Особенно благодарен молодежи. Граждане Казахстана поняли, что это не очередная кампания, а идеологическая платформа эволюции страны в сторону прогрессивного общества.
В конце концов, нам нужно решительно избавиться от стереотипа нации, равнодушно относящейся к богатству природы и обустройству своего быта. Чистота и бережное отношение к окружающей среде должны стать частью национального менталитета. Так живет весь цивилизованный мир.
В этой акции приняли участие около 3,8 миллиона человек, собрано свыше 1,5 миллиона тонн мусора, посажено более 3,2 миллиона зеленых насаждений. Согласитесь, это говорит о высокой сознательности наших соотечественников, их готовности деятельно участвовать в преобразовании Казахстана.
Ответственность за реализацию программы "Таза Қазақстан" несут в первую очередь акимы. Чистота населенных пунктов - один из признаков высокого качества жизни. Посещая регионы, неизменно обращаю внимание на благоустройство городов. Повторяю, "Таза Қазақстан" должен стать важнейшим элементом национальной идеологии.
В обществе есть разные мнения по поводу перехода на единый часовой пояс. Мы знаем, что ведутся дискуссии между Парламентом и Правительством. Что Вы думаете по этому вопросу?
- Конечно, я в курсе данной ситуации. Правительство уверено в своей правоте, считает, что в Казахстане должен быть единый часовой пояс. Барселонская декларация по применению здорового времени тоже рекомендует не увлекаться внедрением разных часовых поясов и переходами с зимнего на летнее время и наоборот. В то же время стали поступать обращения граждан, разгорелись дискуссии в публичном поле по поводу целесообразности решения правительства.
На мой взгляд, вопросы, вызывающие разногласия в обществе, требуют обстоятельных обсуждений. Поэтому в парламенте состоялись общественные слушания с участием ученых, экспертов, представителей регионов. Договорились до 1 марта всесторонне исследовать влияние смены часового пояса на жизнедеятельность граждан и экономику страны. После чего будут сформулированы конкретные предложения.
Убежден, парламент и правительство смогут конструктивно рассмотреть данную проблему и совместно принять взвешенное решение.
В прошлогоднем интервью Вы сказали: "Правительство просило предоставить ему самостоятельность и дополнительные полномочия - оно их получило. Но надо понимать, что и спрос теперь будет особый". С момента формирования нынешнего состава правительства уже прошло 11 месяцев. На мой взгляд, это достаточный срок, чтобы сделать первые выводы. Насколько Вы довольны работой кабинета министров?
- Задача правительства - обеспечить рост экономики и повысить благосостояние граждан. Кабинет министров в целом с ней справляется.
За прошедший год достигнуты неплохие результаты в диверсификации экономики, развитии обрабатывающей промышленности, модернизации инфраструктуры. Однако есть и проблемные моменты.
Постоянно требую от министров более эффективной работы и смелости при принятии решений. Общество предъявляет высокие требования к работе правительства, и это вполне обоснованно и естественно.
Поэтому работа правительства будет оцениваться объективно, по конкретным результатам. Главный критерий - это благополучие граждан. Если экономические достижения положительно не влияют на уровень жизни людей, значит, они существуют только в виртуальной реальности.
В скором времени состоится расширенное заседание правительства. Там мы подведем итоги года, обсудим все текущие вопросы, наметим новые планы.
Убежден, экономический рост на уровне 4 процентов недостаточен для Казахстана. Об этом говорю даже иностранным представителям. Правительству предстоит поиск источников более высокого роста экономики.
В ноябре 2024 года курс тенге к доллару перевалил за 500, что стало своеобразным психологическим рубежом. Понятно, что на колебания национальной валюты влияют различные рыночные факторы. Но все же, насколько оправданна такая финансово-валютная политика, не помешает ли она осуществить все задуманные экономические реформы?
- Казахстан встроен в мировую экономику, поэтому тенге находится в зоне влияния внешних факторов. На валюты развивающихся стран оказывает давление укрепляющийся доллар. Показательно, что валюты многих государств начали ослабевать задолго до ноября прошлого года, а тенге достаточно долго удерживал свои позиции.
Мы давно отошли от практики искусственного сдерживания курса, у нас действует режим свободного курсообразования, который базируется на рыночных факторах. Считаю нецелесообразным сжигание золотовалютных резервов ради сильного тенге. Некоторые участники рынка высказывают предложения о переходе к более управляемому курсу. Национальный банк и правительство внимательно изучают все варианты. После анализа этого вопроса станет понятно, надо ли менять подходы в данной сфере.
Главная задача - это обеспечение устойчивости и эффективности экономики, динамичное развитие реального сектора, рост производительности труда, увеличение качественных рабочих мест.
Буду откровенен: нынешнюю работу руководителей-экономистов оцениваю как посредственную. Слишком много риторики из лексикона международных финансовых институтов, мало конкретного дела. Сейчас нужны специалисты, хорошо знающие положение в регионах и механизмы функционирования реальной экономики, то есть поработавшие "на земле". Об этом шла речь во время моей встречи с премьер-министром Олжасом Бектеновым 17 декабря прошлого года.
Прошло уже три года после январских событий. За это время о них было многое сказано в публичном поле. Вы сами подробно говорили о них, в том числе в прошлогоднем интервью. Понимаю, что раз за разом отвечать на одни и те же острые вопросы непросто. Тем не менее не могу не коснуться данной темы. В обществе бытует мнение, что тайны январских событий до конца не раскрыты. Что Вы можете сказать об этом? Что нужно сделать, чтобы подобная трагедия не повторилась вновь?
- Спустя три года после Қаңтара большинство наших граждан убедились в том, что главной причиной беспрецедентных беспорядков стала очевидная социальная несправедливость, политический застой, а также неуемные амбиции заговорщиков, их безразличие к судьбе народа и государства. Такие ситуации, к сожалению, обычны для мировой истории. И Казахстан здесь не первый и, думаю, не последний.
Вокруг Қаңтара по-прежнему витают домыслы и разные версии произошедшего. Тем более, что некоторые ангажированные лица, вынашивающие определенные политические расчеты, жонглируют фактами, пытаются манипулировать эмоциями граждан.
После решительных мер по наведению порядка и последующей стабилизации ситуации мною было дано поручение уполномоченным органам начать объективное расследование всех обстоятельств январских событий. Следствие прошло в открытом режиме, преступники привлечены к ответственности. В Парламенте состоялись специальные слушания. Это беспрецедентный случай в нашей истории.
Первые парламентские слушания были проведены спустя три месяца после январских событий, вторые - через год. На слушаниях выступили не только представители госорганов, но и правозащитники. Открыто высказывались разные мнения, задавались неудобные вопросы. И все это - в прямом эфире, процесс широко освещался в отечественных и зарубежных СМИ. Власть сознательно пошла на такой шаг, поскольку сама заинтересована в том, чтобы в обществе не осталось никаких вопросов.
Говоря о январских событиях, надо иметь перед глазами картину тех дней: разбитые машины, разграбленные магазины, захваченные государственные здания, избиения военнослужащих, кража оружия, насилие над женщинами. Нельзя позволять безответственным политиканам распространять недостоверную, лживую информацию, чтобы предать забвению нависшую тогда над нашей государственностью реальную опасность. К счастью, большинство наших граждан отделяют зерна от плевел. Такие трезво мыслящие, рассудительные люди являются ядром и опорой нашего государства.
Одно ясно: не будь тогда решительных действий в отношении зачинщиков погромов и организаторов переворота, Казахстан сейчас был бы совершенно другим государством, с гораздо меньшей самостоятельностью и ограниченным суверенитетом.
Благодаря единству нашего народа мы смогли пройти через это тяжелейшее испытание. Безусловно, Қаңтар научил всех нас многому. Первое, власть в стране должна быть консолидированной, никакого двоевластия. Второе, глава государства - это нанятый на определенный срок государственный менеджер, а не "тень Всевышнего". Третье, нужен тщательный отбор кандидатов на высокие государственные должности, включая руководителей силовых органов, они должны быть преданы Родине, Республике Казахстан. И самое главное - нужно повсеместно внедрять принципы справедливости, как зеницу ока беречь единство народа на основе концепции "Закон и Порядок". Те, кто против данной концепции, выступают за анархию в обществе во имя "демократических ценностей", по сути, хотят подорвать казахскую государственность. С этим мириться нельзя. Самая высокая степень демократии - это торжество закона. К этой цели пролегает тернистый путь.
Вы заявили, что строите Справедливый Казахстан. Как Вы понимаете справедливость, какой смысл вкладываете в основной принцип реформ? Справедливый Казахстан - это что: социальная уравниловка или все же возможности для конкуренции?
- Для начала скажу: спрос на справедливость существовал во все времена и во всех странах. Казахстан не исключение. Как было сказано, в стране до известных трагических событий дефицит справедливости достиг критического уровня.
Справедливость - это не всеобщая уравниловка. Мой курс на справедливое распределение национального богатства ни в коей мере не означает тотальную экспроприацию, передел собственности и активов. Это не наша политика, потому что она приведет к деградации и хаосу.
Поэтому отмена неправомерно полученных преференций и льгот, возвращение государству незаконно приобретенных активов - это не популистские шаги, а стратегия, направленная на модернизацию Казахстана на основе принципа справедливости.
Справедливое государство - это правовое государство, в котором все граждане равны перед законом, в котором равные возможности для всех базируются на строгом соблюдении законов, правил и норм. Кстати, в результате работы по возврату незаконно приобретенных финансовых и прочих активов в собственность государства с 2022 года фактически возвращено более 2 триллионов тенге (4,1 миллиарда долларов), которые расходуются на строительство школ, важных объектов инфраструктуры и выполнение других социальных задач. Разве это не справедливость?
Вы неоднократно говорили, что нужно объективно оценивать деятельность первого президента, воздавать должное его историческим заслугам. И такая позиция постепенно находит понимание в обществе. Как часто Вы общаетесь с Нурсултаном Абишевичем?
- Любая историческая эпоха имеет свои светлые и темные стороны. В нашей новейшей истории положительных моментов все же было гораздо больше. И это факт. В сравнительно короткие сроки была создана устойчивая государственность, сформированы институты власти, построена новая столица, юридически зафиксирована государственная граница, налажено полезное сотрудничество со многими странами, привлечены иностранные инвестиции в экономику.
Было бы неправильно отрицать такие достижения. Если мы строим справедливое государство, то надо таким же образом относиться и к истории, и к тем, кто ее творил. Это нужно для будущего нашей нации. Без честной и объективной оценки прошлого мы не сможем уверенно двигаться вперед. Нельзя в угоду политической конъюнктуре на ходу перекраивать свою историю и, тем более, опасно переписывать историю с чистого листа.
Конечно, в ходе многолетнего президентского правления Нурсултана Назарбаева были упущения, но не ошибается тот, кто не работает. После ухода в отставку, но оставаясь председателем Совета Безопасности, он, надо откровенно сказать, не отличался политической деликатностью, регулярно проводил у себя совещания с участием премьер-министра, председателя Национального банка, министров, акимов. На это с удивлением смотрели даже зарубежные руководители и дипломаты, не говоря уже о нашей общественности. Появилась даже шутка: "Назарбаев после отставки пошел на повышение, получил в подчинение президента". Но в жизни было не до шуток.
Такая ситуация породила волну слухов о двоевластии. Да и чиновничий класс впал в смятение, посещая то один, то другой кабинеты и путаясь в поручениях. Ряд чиновников попытался даже юридически обосновать эту ненормальную ситуацию: мол, институт Елбасы должен стоять выше президентской власти. Рубежными событиями, предопределившими реальный кризис власти, стали заявление Нурсултана Назарбаева на заседании Astana Club в ноябре 2021 года о возможности возвращения в Акорду со ссылкой на 92-летнего Махатхира Мохамада, а также участие экс-президента в саммите СНГ в Санкт-Петербурге в декабре того же года. Накануне ему было передано провокационное по своему содержанию письмо местного политолога с обоснованием решительных мер по восстановлению "Золотой эпохи Елбасы".
Но сейчас нужно проявить здравый смысл и по-достоинству оценить исторические заслуги Нурсултана Назарбаева перед Казахстаном. Как президент, обязан руководствоваться государственными интересами, думать о единстве нашего народа.
Что касается Вашего вопроса, то сейчас мы общаемся по телефону примерно раз в месяц.
Недавняя встреча первого президента с Владимиром Путиным в Москве вызвала разные толкования и оценки. Высказывалось также недоумение по поводу целесообразности такой встречи спустя пять лет после официальной отставки, были запущены и конспирологические версии, связанные с предстоящими президентскими выборами в Казахстане. Ваше мнение: зачем и кому нужны такие встречи, кто их инициатор?
- Декабрьская встреча Нурсултана Назарбаева с Владимиром Путиным, кажется, вторая в ушедшем году. О первой встрече в начале осени в СМИ не сообщалось. Они, видимо, встречаются как давние друзья и коллеги, им есть что вспомнить. Инициатором таких встреч выступает Нурсултан Абишевич, для него они крайне важны. Нельзя забывать, что, как бывший председатель Совета министров Казахской ССР, партийный руководитель и затем президент суверенного Казахстана, он морально и политически тесно связан с Кремлем. Ведь столько времени было проведено в командировках в Москве, на съездах и пленумах, в ходе рабочих и официальных визитов.
Вы всегда говорите о важности обеспечения принципа "Закон и Порядок". Но некоторые воспринимают это как попытку "закрутить гайки". Как Вы относитесь к подобного рода высказываниям?
- Неправильно полагать, что принцип "Закон и Порядок" касается лишь правоохранительной сферы. Понимаю данный принцип гораздо шире. "Закон и Порядок" - это основной принцип государственного строительства.
Речь ни в коем случае не идет о попытке установить тотальный контроль над обществом путем применения карательных мер. Принцип "Закон и Порядок" - это, по сути, фундамент зрелой демократии и основа правового государства. Без "Закона и Порядка", без уважения к правовым нормам невозможно построить Справедливый Казахстан, превратить его в успешное государство.
Поэтому наша задача - укоренить этот принцип в нашей системе ценностей, сделать его неотъемлемой частью народного менталитета и общественной жизни. Понимаю, что понадобится немало времени и усилий для укоренения "Закона и Порядка" в нашем обществе, ведь далеко не все граждане готовы к восприятию данного принципа как образа жизни. Но дорогу осилит идущий.
Криминальный инцидент, произошедший в Талгаре, вызвал большой резонанс в обществе. Всем интересно Ваше мнение по данной ситуации.
- Повторяю, принцип "Закон и Порядок" в нашей стране должен быть незыблем. В своем Послании, еще до происшествия в Талгаре, потребовал от правоохранительных органов покончить с криминалитетом и бандитизмом.
Надо помнить, во время январских событий именно бандитские группы выступили в качестве исполнителей организации массовых беспорядков.
В последние два года государство показало свою способность эффективно бороться с организованной преступностью. Выявляется и пресекается деятельность наиболее опасных преступных групп, определяются их коррупционные связи и источники финансирования. В прошлом году к уголовной ответственности привлечено 246 лиц, в том числе 30 лидеров организованных преступных группировок. Эта работа находится на моем особом контроле.
После происшествия в Талгаре правоохранительные органы приняли все необходимые меры, подозреваемые в преступлении задержаны. Следственные действия подошли к завершению. В скором времени состоится суд по данному делу.
Все меры уполномоченных органов в связи с трагическим случаем в Талгаре полностью соответствуют требованиям закона. Остальное - домыслы и инсинуации деструктивных деятелей, попытки политизировать ситуацию. Это недопустимо.
Применительно к фигурантам данного инцидента хочу напомнить, что казахский народ с распростертыми объятиями принял соотечественников из-за рубежа, назвал их қандасами. И те, кто прибыл на свою историческую Родину, обязаны строго соблюдать законы Казахстана, не нарушать общественный порядок, не совершать незаконные деяния, тем более в странах прежнего проживания они вели себя так, как этого требовали власти.
В прошлом году было введено много законодательных новшеств. Какие из принятых законов, на Ваш взгляд, наиболее значимы?
- Все законы имеют большое значение, не бывает законов меньшей важности. Отвечая на Ваш вопрос, назову ряд законов, принятие которых было инициировано мной в посланиях и на заседаниях Национального курултая. Они особенно примечательны, поскольку были разработаны при активном участии общественников и экспертов. Это хороший пример продуктивного партнерства государства и гражданского общества в вопросах совершенствования законодательства.
К примеру, принят закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, он призван искоренить такое позорное явление, как семейно-бытовое насилие. Наказание за любые формы насилия в отношении женщин и детей ужесточено. Более того, установлено пожизненное лишение свободы за убийство или изнасилование малолетнего ребенка. Впервые введена административная ответственность за травлю несовершеннолетних.
Проделана большая работа по подготовке законодательной основы для функционирования Единой добровольной накопительной системы "Келешек". Накопленные средства можно использовать на обучение в казахстанских и зарубежных колледжах и вузах, а также на приобретение жилья.
Появился закон, направленный на снижение закредитованности граждан. Им введен запрет на предоставление не связанных с предпринимательством займов лицам, имеющим просрочку по выплатам свыше 90 дней. У людей также появилась возможность установить "самозапрет" на оформление кредитов.
Усилена правовая защита и социальные гарантии медицинских работников. Запрещены продажа и распространение вейпов, увлечение которыми среди детей и молодежи стало приобретать черты настоящей эпидемии.
Ужесточена ответственность за производство наркотиков. За это деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет и вплоть до пожизненного заключения. Для наркокурьеров, так называемых "закладчиков", которые впервые совершили преступление без отягчающих последствий, наказание составит от 5 до 8 лет лишения свободы.
Вступил в силу закон по борьбе с лудоманией. Он серьезно ограничил рекламу букмекерских контор и тотализаторов, ввел административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в азартные игры, запретил участие в них лицам, находящимся в Едином реестре должников. Эти меры направлены на борьбу с распространением игровой зависимости, которая разрушает семьи, толкает людей на преступления и самоубийства.
Среди других важных юридических новелл - ужесточение наказания за хулиганство, вандализм и умышленное повреждение чужого имущества. Это важно для поддержания общественного порядка и защиты прав законопослушных граждан.
Отмечу также поправки, согласно которым с 1 июля 2025 года начнут свою деятельность три самостоятельных кассационных суда - по уголовным, административным и гражданским делам. Таким образом, граждане получат возможность восстановить свои права, нарушенные государственными органами.
В прошлом году было реализовано много важных законодательных инициатив. Однако нужно понимать, что принять закон - это только полдела, гораздо важнее, чтобы он работал на практике. А соблюдаться законы будут тогда, когда они соответствуют запросам общества. Поэтому в текущем году мы продолжим совершенствование правовой системы, исходя из ожиданий и интересов людей, а также приоритетных задач развития страны.
Вы неоднократно заявляли о непрерывном характере наших реформ. На первом Форуме работников сельского хозяйства намекнули на новые инициативы и решения, которые будут приняты для дальнейшей модернизации страны. О каких инициативах идет речь? Будут ли продолжены политические реформы?
- Реформы, реализуемые в течение последних пяти лет, - это продуманная стратегия, исходящая из запросов граждан и долгосрочных интересов страны, политической конъюнктуры здесь нет.
Базовые политические реформы уже проведены. Они активно обсуждались в обществе и, в конечном итоге, были поддержаны большинством граждан. Результат этих реформ -открытость и эффективность ключевых политических институтов, усиление системы сдержек и противовесов между ветвями власти и, главное, расширение и активизация участия граждан в политической жизни.
Напомню, по итогам июньского референдума 2022 года обновилась треть статей Конституции, что показывает масштаб проведенных преобразований. Многие реформы находятся в процессе реализации. Таким образом, вектор задан, повестка ясна, первые результаты уже получены. Но реформы - это постоянный процесс, они будут разрабатываться по мере появления реального общественного спроса. Реформы есть и будут неотъемлемой частью государственного строительства.
В посланиях мною высказываются актуальные инициативы, касающиеся дальнейшего развития нашего государства. На заседаниях Национального курултая, как правило, акцентирую внимание на самых острых вопросах, волнующих наших граждан. Так будет и в этом году.
Появилась информация, что готовится фундаментальная реформа, предусматривающая переход Казахстана к парламентской системе государственной власти. Насколько это реально?
- Парламентская система, безусловно, имеет право на существование. В ряде европейских и даже азиатских стран она пустила глубокие корни. Но в целом универсальной формулы власти не существует, каждое государство при выборе политической системы исходит из исторического контекста, национального менталитета, политической практики. Мой аппарат внимательно изучает мировую практику. Согласитесь, парламентская система в постсоветских странах пока не показала себя с лучшей стороны, последние события в Грузии со всей очевидностью говорят в пользу данного вывода.
Выбор политической системы государственной власти - в высшей степени ответственное решение, оно должно приниматься не кулуарно, а только путем всенародного референдума. Моя концепция "Сильный президент - Влиятельный парламент - Подотчетное правительство", убежден, наилучшим образом подходит для политической системы Казахстана. Но для полного воплощения в жизнь данной концепции нам предстоит серьезно поработать. Уверен, президентская форма правления сейчас и в ближайшем будущем - наиболее оптимальная для Казахстана.
Ни я, ни все мы не имеем права принимать решение, идущее во вред стабильному, устойчивому развитию нашего государства. Здесь ошибаться ни в коем случае нельзя. В конце концов, все конституционные нововведения, реформирование парламента, выборы акимов сел, районов и городов, создание Национального курултая и, самое главное, упор на верховенство закона - все это надежная гарантия против политического застоя.
В этой связи скажите, будут ли в нашей стране досрочные парламентские выборы, о которых сейчас начали говорить и писать?
- Знаю, такие прогнозы существуют. Полагаю, информационная шумиха создается намеренно. Едва у нас начинает работу новое правительство, как ему тут же предвещают скорую отставку. То же самое и с парламентом. На мой взгляд, депутаты парламента работают продуктивно, проявляют гражданскую и политическую ответственность. Что касается правительства, то это более подвижный механизм, изменения в его составе возможны, в том числе с учетом позиции правящей партии "Аманат" и других парламентских партий.
На мой взгляд, предпосылок для досрочных парламентских выборов пока не существует. Выборы состоятся в предусмотренные законодательством сроки. Парламент сориентирован на долгосрочную работу. Правительство действует согласно утвержденным программам и планам, постепенно движется в сторону достижения положительных результатов. Стратегическая задача - обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны, упрочение регионального лидерства.
Людей особенно волнуют вопросы личного благополучия. Какие проекты предусматриваются властью, чтобы в самое ближайшее время удовлетворить пожелания граждан?
- Все наши реформы, все меры по развитию экономики нацелены на повышение уровня и качества жизни граждан. Другой цели нет. Это приоритетная задача Правительства.
Напомню, прошлым летом был принят Национальный инфраструктурный план до 2029 года, в рамках которого предусмотрена реализация свыше 200 проектов c общим объемом инвестиций более 40 триллионов тенге.
В этом году будет завершено строительство вторых путей железнодорожного участка "Достык - Мойынты" протяженностью 836 километров. Этот проект кардинально изменит транзитно-транспортную инфраструктуру страны. Пропускная способность маршрута увеличится в 5 раз, значительно вырастет скорость контейнерных поездов. Примечательно, что столь масштабный проект впервые реализован усилиями отечественных проектировщиков, инженеров, строителей.
Будет завершено строительство обводной железнодорожной линии станции Алматы, которая позволит разгрузить Алматинский железнодорожный узел и сократить время доставки грузов.
Для повышения качества пассажирских перевозок будет продолжено обновление вагонного парка.
В текущем году планируется реализовать большие проекты в сфере энергетики мощностью более 600 мегаватт. Серьезный импульс получит "зеленая" энергетика. Уже достигнуты договоренности с зарубежными инвесторами о строительстве ветровых, солнечных и гидроэлектростанций.
Закончится строительство проекта будущего расширения месторождения Тенгиз. Особое внимание уделяется переработке нефти, развитию нефтегазохимии, в частности будут расширены производственные мощности Актауского битумного завода
Ожидается ввод в эксплуатацию магистрального газопровода "Талдыкорган - Ушарал", четвертой нитки газопровода "Жанаозен - Актау", а также автоматизированной газораспределительной станции в Атырауской области.
Продолжится развитие машиностроительной отрасли, будут запущены новые производства автомобилей ведущих мировых брендов. В Костанае начнется выпуск чугунных отливок для двигателей внутреннего сгорания, а также компонентов ведущих мостов.
Считаю, что для строительства крупных инфраструктурных объектов, которые дадут мощный импульс развитию экономики, можно и даже нужно использовать средства Национального фонда. Он ведь создавался для таких целей, а не для складирования средств в зарубежных финансовых институтах.
Государство примет меры для дальнейшего развития жилищного строительства, повышения доступности жилья. До 2029 года запланировано предоставление арендного жилья
10 тысячам очередников ежегодно. Мною были подписаны поправки в законодательство по вопросам жилищной политики. "Отбасы банк" будет трансформирован в полноценный институт развития, который станет заниматься постановкой на учет и распределением жилья среди нуждающихся граждан по принципу "одного окна".
Большое внимание будет уделено развитию социальной инфраструктуры. Продолжается реализация национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения", в рамках которого возводятся медицинские объекты в сельской местности. Запланировано строительство 217 комфортных школ на 460 тысяч ученических мест. 105 из них уже построены. Цель - полностью решить проблему аварийных школ и трехсменного обучения, устранить дефицит ученических мест.
Месяц назад принят Республиканский бюджет на 2025-2027 годы, который сохранил свою социальную направленность. В нем предусмотрены значительные расходы на здравоохранение, образование и социальные нужды.
Сегодня уже понятно, что повысить качество жизни людей невозможно без цифровизации и внедрения искусственного интеллекта. Какие перспективы у нашей страны имеются в этой сфере?
- Наши граждане хорошо знают все преимущества цифровизации государственных услуг. Список сервисов, доступных на сайте электронного правительства, постоянно пополняется. Согласно рейтингу ООН, Казахстан по развитию e-government занял 24-е место в мире. Неплохой результат, но ни в коем случае не повод для самоуспокоения, нужно качественно улучшать показатели. Об этом я постоянно напоминаю Правительству.
Кроме того, казахские банки формируют собственные цифровые экосистемы, значительно облегчающие повседневную жизнь людей.
Отрадно, что увеличивается экспорт IT-услуг из Казахстана. Успешно функционирует Astana Hub, этот технопарк объединяет свыше полутора тысяч участников, почти треть из которых - зарубежные компании. Казахстан становится все более привлекательным для глобальных цифровых номадов.
Задача превратить Казахстан в один из крупнейших цифровых хабов на евразийском пространстве вполне осуществима. Для этого нам надо развивать технологии искусственного интеллекта. Перспективные проекты уже появились.
К примеру, создана первая версия большой языковой модели казахского языка KazLLM. Это искусственный интеллект, который думает, анализирует и разговаривает на казахском языке. Работа в данном направлении продолжается.
До конца года будет открыт международный центр искусственного интеллекта Alem.AI, призванный стать площадкой для привлечения инвестиций, внедрения лучшего мирового опыта и инноваций.
Надо иметь в виду, что в самые ближайшие годы искусственный интеллект сделает такой качественный скачок, что коренным образом изменит представления людей о жизни и полностью переформатирует саму жизнь людей. Не за горами время появления умных машин - роботов, которые многократно обойдут человека по интеллекту и к тому же обретут такое качество, как эмпатия, то есть чувства и эмоции, характерные для людей.
Для нас же важно обучить молодых граждан использовать технологии искусственного интеллекта в школах, колледжах и вузах. В прошлом году 15 наших университетов уже внедрили курсы компании Google по искусственному интеллекту. Прорабатывается вопрос реализации специальной программы подготовки специалистов в области искусственного интеллекта (AI-Sana).
Вместе с тем, какими бы полезными ни были нейросети, все же они создают определенные риски. К примеру, мошенники ими пользуются, чтобы генерировать фото и видео, подделывать голос человека. Поэтому многие страны занялись законодательным регулированием сферы применения этих технологий.
Депутаты парламента Казахстана инициировали разработку закона об искусственном интеллекте. К этому важному вопросу следует подойти обстоятельно. Нужно сформулировать принципы ответственного использования искусственного интеллекта, а также этические аспекты. Но регулирование искусственного интеллекта должно быть нацелено на его развитие, а не ограничение. Широкое внедрение этой высокой технологии открывает огромные возможности, которыми мы должны непременно воспользоваться.
Вы уделяете особое внимание поддержке бизнеса, проводите встречи с инвесторами и предпринимателями. Довольны ли Вы развитием предпринимательства в Казахстане?
- Работа по улучшению инвестиционного и бизнес-климата, развитию предпринимательской инициативы - это вопрос, который воспринимается мной в качестве безусловного приоритета. В недавнем Послании дал поручения правительству.
В апреле прошлого года принят закон по вопросам ведения бизнеса, нацеленный на создание благоприятных условий для предпринимателей. Мы наводим порядок в системе государственного контроля, переходим от проверок к профилактическим мероприятиям, внедряем так называемое регулирование "с чистого листа". Декриминализация ряда экономических преступлений, запрет ареста по 29 экономическим правонарушениям - все это сделано в интересах предпринимателей.
Государство поддерживает малый и средний бизнес через субсидирование, льготное кредитование и гарантирование займов. Доля МСБ в экономике в последнее время неуклонно растет, этот бизнес обеспечивает рабочими местами
4,3 миллиона человек, а это почти половина занятого населения. Поэтому можно уверенно сказать, что предпринимательская инициатива становится движущей силой экономического роста Казахстана.
Государство заинтересовано и в развитии крупного бизнеса. Радует его социальная ответственность, нацеленность на выстраивание долгосрочных партнерских отношений с местными сообществами. Посредством взаимодействия государства и бизнеса успешно решаются многие социальные проблемы.
В Казахстане возникла новая волна предпринимателей, которые имеют прогрессивное видение, внедряют передовые технологии. Такие бизнесмены конкурентоспособны и на мировом уровне.
Отрадно, что зарубежный бизнес открывает в Казахстане свои представительства. Это способствует интернационализации казахстанского рынка, усилению здоровой конкуренции, диверсификации нашей экономики. Инвестиционный штаб при правительстве оправдывает свое предназначение, принимает решения, действуя по принципу "одного окна".
Проводимая государством работа по улучшению инвестиционного климата приносит свои результаты. Недавно ЭСКАТО ООН опубликовала доклад, в котором отмечается, что в 2024 году Казахстан привлек 15,7 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций в новые проекты, что на 88% выше, чем годом ранее. Это наибольший показатель в регионе Северной и Центральной Азии, в котором наша страна обеспечила почти две трети (63%) прямых иностранных инвестиций.
Намерен и далее встречаться с представителями бизнеса и инвесторами. Поддерживаю их созидательные инициативы и начинания. От Правительства и всех государственных органов требую того же: прислушиваться к бизнесу, работать с ним сообща, помогать предпринимателям и инвесторам, вкладывающим средства в перспективные проекты. О давлении на бизнес не может быть речи, за это наказываем и будем привлекать к ответственности чиновников и силовиков. В свою очередь, предприниматели должны быть законопослушными и не участвовать в мошеннических схемах.
В обществе много говорят о коррупции. Мы видим, борьба с ней активно ведется. Сообщения о задержаниях чиновников создают впечатление разгула коррупции в нашей стране. Так ли это?
- Системная борьба с коррупцией - абсолютно нужная работа, здесь сомнений быть не должно. Государством проводится работа не только по выявлению коррупционных правонарушений, но и по предотвращению рисков в этой сфере.
В вопросах антикоррупционной деятельности Казахстан ориентируется на передовые международные стандарты, в том числе внедряемые Организацией экономического сотрудничества и развития. Это очень высокая планка, которой необходимо соответствовать.
В то же время постоянно напоминаю руководству антикоррупционного ведомства, что важно принимать решения объективно, не скатываться в кампанейщину. Ведь за каждым решением стоят судьбы людей.
Частые сообщения о задержании тех или иных коррумпированных чиновников - это следствие открытости государства, хотя определенные репутационные потери все же имеются. Но без этого невозможно построить справедливое государство на основе "Закона и Порядка".
Казахстан и Россию исторически связывают тесные экономические и культурно-гуманитарные контакты. В ноябре прошлого года состоялся государственный визит в Казахстан президента Российской Федерации Владимира Путина, что привлекло к себе большое внимание в нашей стране и за рубежом. Как Вы оцениваете итоги прошедших переговоров?
- Повестка переговоров с президентом России была очень насыщенной. Мы обстоятельно обсудили все вопросы, включая сотрудничество в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической, культурно-образовательной сферах. В Астану прилетела почти половина состава российского правительства, что свидетельствует о стратегической важности современного Казахстана для России.
О результатах переговоров много писали и говорили, но многое осталось за кадром. С Владимиром Путиным состоялась четырехчасовая беседа в неформальной обстановке. Такое общение позволило укрепить взаимопонимание относительно актуальных проблем двустороннего сотрудничества и международной повестки. Мною были даны разъяснения относительно разносторонней внешней политики Казахстана, нашей твердой приверженности развитию стратегического партнерства и союзнических отношений с Россией.
Президент Путин - опытный государственный деятель, хорошо понимает специфику Казахстана и большое значение нашей страны как крупнейшей экономики Центрально-Азиатского региона. Поэтому с Казахстаном Россия ведет наиболее активную работу по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. По-другому быть не может, ведь наши страны объединяет самая протяженная в мире непрерывная сухопутная граница. Показательно, что наибольшее количество поездок Владимир Путин совершил именно в нашу страну - 33 визита. Кроме того, мы беседуем по телефону, встречаемся в рамках международных форумов, одним словом, находимся на постоянной связи.
Все это нужно как Казахстану, так и России, так как служит задаче обеспечения стабильности в Евразии, где обе страны играют ключевую роль.
В ходе референдума по атомной энергетике Вы выступили перед прессой и сказали, что к строительству АЭС будут привлечены зарубежные компании, обладающие лучшими технологиями. Будет создан международный консорциум. Есть ли понимание в правительстве, каким компаниям будет отдано предпочтение?
- Данный вопрос обсуждался с Владимиром Путиным в ходе его визита в Астану. Договорились, что в консорциуме генеральным оператором выступит казахская сторона как заказчик проекта. Речь шла о возможном участии компании "Росатом", обладающей высокими компетенциями и богатым опытом строительства атомных станций за рубежом. Ведутся также переговоры с китайской компанией, с учетом больших успехов Китая в строительстве ядерных объектов гражданского назначения. Есть интерес и других зарубежных корпораций, включая западные.
В этом году будут проведены конкурсные процедуры, после чего правительство примет окончательное решение. Убежден, атомная станция большой мощности Казахстану нужна. Более того, не исключаю, что в ближайшем будущем начнем строить вторую, а возможно, и третью АЭС. Ядерная промышленность даст мощный импульс развитию нашей экономики, которая уже сейчас испытывает энергетический дефицит. Считаю, что Казахстан должен стать страной с развитой ядерной энергетикой. За ней большое будущее.
Еще одним знаковым событием прошедшего года стал государственный визит в Казахстан Председателя КНР Си Цзиньпина. Каковы главные результаты состоявшихся переговоров? В СМИ заявлялось, что Вы и председатель Си поставили перед правительствами двух стран задачу удвоить объемы взаимной торговли. Достижима ли эта цель?
- Надо сказать, председатель Си Цзиньпин хорошо знает нашу страну, тепло относится к казахскому народу. Мы вдвоем в дружеской обстановке обсудили все вопросы двусторонних связей, региональной и международной ситуации. Каких-либо разногласий нет. Для Китая Казахстан - крайне важный стратегический партнер. Казахско-китайское сотрудничество приобрело динамичный и многогранный характер, по сути, достигло уровня вечного стратегического партнерства. Это, безусловно, соответствует интересам Казахстана.
Во время государственного визита в Казахстан Председатель Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай никогда не нанесет вреда нашей стране, всецело поддерживает ее суверенитет и независимость. Это крайне важное заявление.
В 2023 году между Казахстаном и Китаем установлен взаимный безвизовый режим, что оказало положительное влияние на расширение торговых связей, сближение двух народов. Казахстанские граждане получили возможность по-новому взглянуть на Китай, воочию убедиться в том, что эта страна превратилась в технологическую державу, при этом ее граждане проявляют дружеское отношение к нашим соотечественникам.
Дальнейшее развитие всестороннего сотрудничества с Китаем останется важной задачей казахской дипломатии. Эта страна прочно занимает позицию основного торгового партнера Казахстана и стала одним из крупнейших инвесторов в нашу экономику. Для выполнения важной задачи удвоения объема торговли имеются все предпосылки, прежде всего политическая воля лидеров двух государств. Поэтому данная цель вполне достижима.
Диалог на высшем уровне получит свое продолжение и в 2025 году. Запланировано участие Председателя Си Цзиньпина в саммите "Центральная Азия - КНР". Уверен, его визит в Казахстан, а также переговоры в Китае осенью текущего года будут способствовать дальнейшему укреплению многогранного взаимодействия между двумя странами.
У Вас в начале декабря состоялся телефонный разговор с Дональдом Трампом. В последние месяцы было высказано немало разных экспертных оценок о том, как его второй приход в Белый дом повлияет на американскую политику и в целом на ситуацию в мире. В этой связи какими Вы видите казахско-американские отношения в ближайшие годы? Не повлияют ли на них непростые отношения США с Китаем и Россией?
- Действительно, состоялась содержательная и откровенная беседа с президентом Дональдом Трампом. Могу уверенно сказать, что он положительно относится к Казахстану как важному стратегическому партнеру США. Условились поддерживать рабочие контакты на высоком политическом уровне. Трамп и его команда займутся продвижением в международную политику новых смыслов и новых подходов, которые неизбежно повлияют на ситуацию в мире.
Мне довелось участвовать в налаживании казахско-американских отношений с середины 90-х годов прошлого столетия. За более чем три десятилетия взаимного сотрудничества сложилось общее видение приоритетов - торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, нераспространение ядерного оружия и безопасность. Данная повестка ляжет в основу нашей совместной работы и с новой администрацией Белого дома.
Во время телефонного разговора Дональд Трамп поинтересовался нашим видением прекращения военных действий на Украине. Эта тема не нова для меня, поскольку такой же вопрос задавали многие руководители государств и международных организаций в течение 2024 года. Ситуация уникальна: Россия в военном отношении непобедима, а Украина надеется с помощью западных союзников выстоять в войне, хотя бы не проиграть ее. Поэтому отметил исключительную сложность проблемы, решение которой зависит от воли и желания глав конфликтующих стран и, конечно, самого Трампа как лидера мировой державы. Подчеркнул, что Казахстан с самого начала военных действий на Украине выступает за начало переговоров для достижения мира.
Должен подчеркнуть, что мы нигде не напрашиваемся в посредники, на международной арене ведем себя сообразно потенциалу и возможностям Казахстана, но всегда готовы прийти на помощь в разрешении международных проблем. Дело в том, что напряженность на международной арене сказывается на торговых и политических отношениях Казахстана с определенными странами, поэтому мы стремимся минимизировать негативное влияние внешних тенденций. Казахстан нацелен на выстраивание прагматичных и взаимовыгодных связей со всеми заинтересованными государствами.
Сотрудничество между тюркскими государствами постоянно наполняется новым содержанием. В прошлом году Казахстан в статусе председателя Организации тюркских государств внес заметный вклад в углубление связей между нашими братскими народами. В целом какой Вы видите роль Казахстана в дальнейшей интеграции тюркского мира?
- Казахстан стоял у истоков Организации тюркских государств. Страны, входящие в ОТГ, являются нашими соседями и важными геополитическими партнерами.
В период нашего председательства особое внимание было уделено активизации сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической, культурно-гуманитарной сферах. Достигнуты конкретные результаты, реализован ряд масштабных проектов, организовано более
80 мероприятий. В Астане состоялись V Всемирные игры кочевников. Тесные связи налажены между учебными и академическими структурами, творческой интеллигенцией. Особую роль в сближении наших народов играет древний Туркестан, провозглашенный в 2021 году духовной столицей тюркского мира.
За последние 10 лет значительно укрепились торговые связи между членами ОТГ, в 2024 году объем взаимного товарооборота превысил 45 миллиардов долларов. Наши страны играют важную роль в реализации Транскаспийского международного транспортного маршрута. Мы намерены наращивать сотрудничество в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, цифровизации.
В качестве председателя ОТГ Казахстан выступил с девизом "TURKTIME!". Эта аббревиатура означает восемь приоритетов: традиции (Traditions), унификация (Unification), реформы (Reforms), знания (Knowledge), доверие (Trust), инвестиции (Investments), медиация (Mediation) и энергия (Energy). Эти приоритеты были с интересом восприняты всем тюркским сообществом, которое не ограничивается странами ОТГ. Казахстан поддерживает все созидательные инициативы, способствующие сближению тюркского мира, положительно относится и к российской концепции "Алтай - колыбель тюрков". Наша страна будет и далее содействовать углублению связей между всеми тюркскими народами, продвижению нашего общего богатого историко-культурного наследия.
Вы уже сказали, что зарубежные эксперты и дипломаты стали называть Казахстан средней державой. Какова роль средних держав, и что Казахстан будет делать в этом качестве?
- На этот счет я не раз высказывался как внутри страны, так и за рубежом. Система международных отношений находится в упадке, можно сказать, деградирует. Нарастает нестабильность, множатся взаимные обвинения крупных держав. Совет Безопасности ООН, по существу, парализован. Такая нездоровая международная ситуация закономерно беспокоит многие государства, включая Казахстан, поскольку не способствует их успешному социально-экономическому развитию.
Учитывая мощный запрос на формирование более справедливого мира, средние державы, на мой взгляд, способны сыграть важную роль в преодолении кризиса международного доверия и дефицита ответственного глобального лидерства.
Убежден, настало то время, когда именно средние державы общими усилиями могут построить новые прочные мосты между конфликтующими геополитическими полюсами и тем самым снизить уровень международной конфронтации.
В этом году будет праздноваться юбилей Великой Победы. Как и для многих других государств, для нашей страны эта дата имеет большое символическое значение. Какие планируются мероприятия в связи с юбилеем Победы?
Чествование 80-летия Великой Победы займет видное место в государственной повестке нынешнего года. Казахстанцы внесли значительную лепту в разгром нацизма. Наши отцы и деды героически воевали на всех фронтах, Казахстан к тому же стал надежным тылом, сыграл важную роль в снабжении армии вооружением, промышленными товарами и продовольствием.
О подготовке к предстоящему юбилею Победы мною было сказано на заседании Национального курултая в Атырау. Обнародованные тогда инициативы уже получили практическое воплощение. Трем степеням ордена "Айбын" присвоены имена наших героев: Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы и Рахимжана Кошкарбаева. 604-я авиационная база Сил воздушной обороны Казахстана стала носить имя легендарного летчика, дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского. Обязательно вспомним подвиги Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой, Хиуаз Доспановой.
План празднования юбилея Победы достаточно насыщенный. Центральным событием станет военный парад в Астане. Будем чествовать ветеранов и тружеников тыла, ни один из них не останется без внимания. Будут организованы концерты и выставки, сняты документальные фильмы и телепрограммы, изданы исторические книги и фотоальбомы, продолжится исследовательская работа по увековечению памяти наших воинов.
В календарь торжеств войдут и события, приуроченные к предстоящему 115-летию Бауыржана Момышулы, 110-летию Малика Габдуллина и 100-летию Алии Молдагуловой.
Уверен, юбилейный День Победы по-особому отзовется в сердцах всех казахстанцев, ведь нет ни одной семьи, которую бы не затронули трагические события той войны. Наш общий долг - помнить имена павших, чтить героев, беречь мир и спокойствие на нашей земле.
Еще один актуальный вопрос. В последнее время сфера употребления казахского языка заметно расширилась, количество граждан, свободно владеющих государственным языком, увеличилось. Это говорит о растущей востребованности казахского языка. Более того, растет интерес к его изучению и за рубежом. На Ваш взгляд, что необходимо сделать для придания еще большего импульса продвижению казахского языка в нашем обществе?
- Согласен с Вами, привлекательность и конкурентоспособность казахского языка стремительно повышаются. Отрадно, что казахский язык становится "модным" и актуальным в молодежной среде, его знание превращается в непременный фактор профессионального роста и личного успеха граждан. Отечественный бизнес выстраивает свои маркетинговые кампании с учетом запросов и ожиданий казахскоязычного потребителя. Все это наглядно свидетельствует об эффективности политики государства в этой очень деликатной и политически важной сфере.
К слову, в мире насчитывается более 7 тысяч языков, свыше трех тысяч из которых находятся под угрозой исчезновения. Казахский язык к этой группе не принадлежит, в 2024 году он занял 79-е место среди самых распространенных языков планеты.
Здесь нужно воздать должное представителям казахской интеллигенции - писателям, журналистам, учителям, ученым, деятелям культуры, а также труженикам села - истинным патриотам, которые в сложный и противоречивый советский период, по существу, спасли казахский язык от исчезновения на всемирной лингвистической карте.
Для достижения еще более впечатляющих результатов, помимо модернизации научно-образовательной инфраструктуры, совершенствования системы преподавания казахского языка в школах и учебных заведениях, нужно решить вопрос повышения статуса преподавателей. Необходимо поддержать специальный фонд, созданный в 2023 году по инициативе общества "Қазақ тілі".
Особое внимание следует уделить применению цифровых технологий, потому что это во многом предопределит дальнейшую судьбу казахского языка, а значит, и глобальную конкурентоспособность нашего государства.
Полезную роль в развитии государственного языка может сыграть наша творческая молодежь и креативная индустрия. Государство будет содействовать развитию этой перспективной отрасли экономики. Речь идет о создании коммерчески привлекательного, востребованного на отечественном и мировом рынках казахскоязычного контента - литературы, музыки, кино, сериалов, компьютерных игр.
Успешное будущее казахского языка у меня не вызывает сомнений. Казахский язык как государственный язык будет играть особую роль в консолидации нашего народа, но его продвижение нельзя противопоставлять другим языкам, прежде всего русскому языку.
В своих выступлениях Вы уделяете особое внимание молодежи. У казахстанской молодежи большие возможности для самореализации, можно сказать, перед ней открыты все двери. Но печально видеть, как некоторые представители молодежи тратят свою жизнь впустую, увлекаясь азартными играми, наркотиками или попросту бесцельно проводя день ото дня в социальных сетях. Что, по-Вашему, нужно сделать для воспитания политически ответственной и всесторонне развитой молодежи?
- Во многих выступлениях отдельно говорю о нашей молодежи, потому что искренне переживаю за ее будущее. Судьба нашей страны в ее руках. Мы обязаны воспитать молодое поколение в духе деятельного патриотизма и высокой культуры. Все наши реформы проводятся ради благополучия именно молодого поколения. И это не красивые слова, а сама суть государственной стратегии.
Сегодняшняя молодежь знает гораздо больше, чем мы в их возрасте. В технологическую эпоху это вполне естественно. В Казахстане много талантливых, целеустремленных, образованных парней и девушек. Именно поэтому я не устаю повторять, что верю в молодежь.
Единственное мое пожелание, можно сказать, напутствие: наши молодые граждане должны обладать созидательным мировоззрением и конструктивным мышлением, отличаться благоразумием. Хочу, чтобы они не увлекались чуждыми нашему менталитету идеями, не впадали в апатию и нигилизм, были энергичными, дисциплинированными, любознательными, трудолюбивыми.
Ровесники Независимости уже добиваются впечатляющих результатов в науке, спорте, бизнесе, креативной индустрии, на государственной службе. Многие из них плодотворно трудятся на производстве и в сельском хозяйстве. К слову, нынешний год был объявлен мною Годом рабочих профессий. Предстоит многое сделать для повышения авторитета человека труда, продвижения ценностей трудолюбия и профессионализма.
Во многих сферах нашей экономики ощущается нехватка рабочих рук. В этой связи хочу сказать, что, хоть рабочие специальности не сулят баснословных и быстрых заработков, зато они гарантируют востребованность на рынке труда, а также особый статус в нашем обществе. Посещая предприятия, вижу много молодых людей, в том числе представителей рабочих династий. Это меня радует. Задача государства - материально и морально помочь молодым специалистам, поэтому этой работой буду заниматься постоянно.
А как вы относитесь к выезду нашей молодежи за границу на учебу или для трудоустройства?
- Сегодня многие молодые люди стремятся выехать за рубеж, чтобы получить там образование или сделать карьеру. Это неизбежное следствие глобализации, поэтому к данному явлению нужно относиться с пониманием.
В ведущих мировых университетах наша молодежь может получить добротные знания и опыт, расширить свой кругозор. Поэтому государство не только не препятствует, но и поощряет обучение граждан за рубежом. О международной стипендии "Болашак" хорошо известно, организуются также стажировки молодых ученых в зарубежных научных центрах, производится обмен студентами с рядом стран.
Считаю нормальным выезды молодых граждан для профессионального роста или ради более высокого заработка. Молодые люди не должны бояться сорваться с обжитого места, они должны быть мобильными. Всю жизнь сидеть в одном селе или городе, требовать от власти высокой зарплаты за полмесяца на рабочем месте - это уже ушедшая в прошлое архаика, так современные молодые люди не должны себя вести. Нужно стремиться быть там, где твои способности будут востребованы, будь это мегаполис, другой регион или даже другая страна. Под лежачий камень вода не течет.
Находясь за границей, наши сограждане могут принести пользу Родине, популяризируя казахские традиции и культуру, способствуя укреплению репутации нашей страны. Это тоже важная миссия - продвигать бренд Казахстана в мире.
Однако выезд за рубеж все же не должен рассматриваться как "билет в один конец". Лучше, когда, освоив новые технологии и набравшись опыта, наши сограждане возвращаются домой, в Казахстан. У нас много сфер, в которых квалифицированные специалисты нарасхват. Задача Правительства - создать условия для их плодотворной работы в нашей стране.
Хотел бы поблагодарить за интервью, но все же не могу обойти стороной один вопрос: почему Вы отдаете предпочтение печатному интервью, а не другим форматам живого общения с прессой?
- Чтение периодики - привычка, которая вошла в мою жизнь еще с молодости. Постоянно читаю и газету "Ана тілі". Круг моих информационных источников достаточно широк - это телевидение, интернет, социальные сети, не говоря уже о материалах, которые получаю каждый день из различных ведомств. Внимательно слежу за всеми тенденциями в информационном пространстве. Нельзя недооценивать значение письменных текстов, они все же служат важным источником информации о государственной политике.
По своему характеру я аналитик, над текстами выступлений, заявлений, писем и даже телеграмм работаю самолично. Сотрудники аппарата уже привыкли, что после моего редакционного вмешательства в текстах "живого места" не остается.
Правда, есть и другой тип руководителей, которые сами инициируют общение с журналистами, охотно раздают интервью телевизионным репортерам, а затем с удовольствием смотрят новости со своим участием. Каждому свое.
Дав интервью Вашему изданию, хотел тем самым поддержать казахскоязычные медиа, которые составляют ядро отечественной журналистики. 22 марта этого года газете "Ана тілі" исполнится 35 лет. Поздравляю с предстоящим юбилеем. За это время она прошла большой путь, стала самобытной, обрела стабильную аудиторию.
На мой взгляд, сегодня у нас получился полезный и откровенный разговор по самым актуальным вопросам. В таких объемных интервью присутствуют тщательно продуманные нюансы и важные аспекты, касающиеся деятельности государства. Тем более, что это интервью подводит итоги прошлого года и задает повестку на текущий год.
По сути, это мое специальное обращение к соотечественникам, оно призвано дать пищу для серьезных размышлений и задать тон нашей работе на этот год.
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