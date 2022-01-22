Партия вакцины "Спутник Лайт" прибыла в Нур-Султан

Фото: ДСЭК города Алматы.
АЛМАТЫ. 12 ЯНВАРЯ - Карлыгаш Абдижаббарова назначена главным государственным санитарным врачом города Алматы. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Приказом вице-министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача Республики Казахстан с 12 января 2022 года исполняющая обязанности руководителя Департамента Абдижаббарова Карлыгаш Хужаназаровна определена главным государственным санитарным врачом города Алматы до определения нового главного государственного санитарного врача города Алматы", - сказано на странице ДСЭК Алматы.
Также сообщается, что приказом руководителя аппарата Министерства здравоохранения Республики Казахстан с 5 января 2022 года временное исполнение обязанностей руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы возложено на заместителя руководителя Департамента Абдижаббарову Карлыгаш.
Карлыгаш Абдижаббарова родилась 19.09.1967 года в Алматы.
В 1990 году закончила Карагандинский государственный медицинский институт по специальности врач гигиенист эпидемиолог.
Карьера:
Врач-интерн отделения гигиены детей и подростков Санитарно-эпидемиологического управления города Алматы (1990 - 1995);
Санитарный врач отдела гигиены детей и подростков Санитарно-эпидемиологической службы Алмалинского района города Алматы (1995 - 1996);
Временно заведующая, заведующая санитарным отделом Санитарно-эпидемиологической службы Алмалинского района города Алматы (1996 - 2003);
Руководитель санитарно-гигиенического отдела Управления санитарно-эпидемиологической службы Алмалинского района города Алматы (2003 - 2005);
Руководитель управления санитарно- гигиенического надзора Департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора города Алматы (2005 - 2008);
Главный специалист-помощник руководителя Управления санитарно-эпидемиологической службы города Алматы (2008 - 2009);
Начальник управления санитарно-гигиенического надзора Департамента Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Алматы (2009 - 2010);
Заместитель директора Департамента Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Алматы (2010 - 2012);
Заместитель директора Департамента Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Алматы (2012 - 2013);
Заместитель руководителя Департамента Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Алматы (2013 - 2014);
Заместитель руководителя Департамента по защите прав потребителей города Алматы Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан (2014 - 2017);
Заместитель руководителя Департамента охраны общественного здоровья города Алматы Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан (2017 - 2017);
Заместитель руководителя Управления сельского хозяйства и ветеринарии города Алматы (2017 - 2019);
Заместитель руководителя Управления предпринимательства и инвестиций города Алматы (2019 - 2021);
С 29 марта 2021 года Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
Имеет в непосредственном подчинении следующих структурных подразделения Департамента:
- отдел планирования, анализа деятельности и цифровизации;
- отдел административного обеспечения и государственных закупок;
- отдел правового обеспечения;
- отдел бюджетного планирования и бухгалтерского учета.