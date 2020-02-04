Число жертв коронавируса в Китае достигло 361 человека

Пекин. 3 февраля. Kazakhstan Today - Число скончавшихся от коронавируса в Китае достигло 361 человека, передает Kazakhstan Today.

Число скончавшихся от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, на территории материкового Китая за месяц превысило общее число скончавшихся здесь же от атипичной пневмонии (коронавирус SARS) в 2002-2003 годах, пишет РИА "Новости".

Согласно последним данным государственного комитета по здравоохранению, по состоянию на полночь 2 февраля от болезни на территории Китая скончался 361 человек, за всю эпидемию SARS в Китае скончались 349 человек.

При этом накануне первый смертельный случай заражения был зарегистрирован за пределами КНР - на Филиппинах, где скончался 44-летний житель Уханя.

Случаев летального исхода в Гонконге, Макао и на Тайване пока не зарегистрировано, число подтвержденных случаев заражения достигло 15, 8 и 10, соответственно. При этом во время эпидемии SARS только в Гонконге скончались 299 человек, а на Тайване 37, в Макао жертв не было.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане, в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

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