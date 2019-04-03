В больнице Шымкента медсестра сделала годовалому ребенку клизму кипятком

Шымкент. 2 апреля. Kazakhstan Today - В Инфекционной больнице Шымкента медсестра сделала годовалому ребенку клизму кипятком. Об этом в сети Facebook сообщила пользователь Кенжегуль Тергембаева, передает Kazakhstan Today.

Со слов мамы пострадавшего ребенка Арайнур Калкаман автор поста пишет, что 25 марта ребенку Нурисламу Тасполату стало плохо и их на скорой отвезли в Инфекционную больницу Шымкента. Там ребенку поставили диагноз ОРВИ, поставили ему систему, и ребенку стало лучше.

"28 марта во время обхода врач назначил ребенку клизму, так как три дня малыш не ходил по большому. Как медсестра начала делать клизму, ребенок так сильно заплакал, что от дергания капли воды попали на мамины ноги. Арайнур почувствовала, что вода была горячая", - написала Кенжегуль Тергембаева.

Далее, по ее информации, мать сказала об этом медсестре, но та продолжила, заявив, что это обычная температура для клизмы.

Когда закончила, я увидела сильный ожог кожи у ребенка, и порой мне показалась что красное мясо видать было. Я так испугалась, растерялась, побежала к врачу в кабинет. Кричала от паники, что ребенка обожгли. И она мне в ответ так спокойно: "Позови ту медсестру, кто клизму делал" (даже задницы не могли поднять, извините за выражение!)", - процитировала автор поста маму ребенка (орфография и пунктуация сохранены).

По ее информации, в настоящее время состояние ребенка тяжелое. У него идет кровь, он без конца плачет от боли.

Сегодня журналисты обратились к главе Минздрава Елжану Биртанову с просьбой прокомментировать этот дичайший случай. Министр сообщил, что получил информацию сегодня в семь часов утра. В настоящее время в произошедшем разбирается профильный комитет.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства