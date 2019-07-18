В Жезказгане и Сатпаеве проводят масштабную реконструкцию больниц и поликлиник

Караганда. 17 июля. Kazakhstan Today - В городах Жезказгане и Сатпаеве Карагандинской области проводят масштабную реконструкцию больниц и поликлиник, передает Kazakhstan Today.

Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов в ходе рабочей поездки в Жезказган ознакомился с планами по переносу городского родильного дома в здание городской многопрофильной больницы, сообщила пресс-служба главы региона.

Как проинформировал руководитель областного управления здравоохранения Ержан Нурлыбаев, зданию жезказганского родильного дома больше 40 лет, и оно уже не соответствует современным санитарным нормам. Вместе с тем в здании многопрофильной больницы в настоящее время пустует около 2000 квадратных метров. Поэтому было принято решение об оптимизации медучреждений.

Я не против этой идеи. Сейчас действительно по всему Казахстану идёт практика укрупнения больниц и поликлиник. Однако при переносе следует учесть мнение самих горожан. Я знаю, их волнует то, что сейчас в здании многопрофильной больницы располагается инфекционная больница. Этот вопрос нужно решить", - подчеркнул глава региона.

По информации пресс-службы, родильный дом переедет в новое здание лишь после капитального ремонта. Что касается инфекционной больницы, то её планируют вернуть в здание, где она располагалась раньше.

Благодаря переносу роддома роженицы смогут быстрее и качественнее получать консультации и помощь узких специалистов, поскольку все они будут находиться в одном здании. По программе государственно-частного партнёрства в многопрофильной больнице уже установлено современное медицинское оборудование, в том числе магнитно-резонансный томограф. Это также является большим плюсом для будущих мам", - отметил Ержан Нурлыбаев.

В свою очередь опустевшее здание родильного дома отремонтируют и откроют там больницу санаторного типа для ветеранов и тружеников тыла.

В пресс-службе также проинформировали, что к настоящему времени в больничном городке Жезказгана заканчивают капитальный ремонт. Здесь полностью реконструируют здание городской поликлиники и территорию, где находятся стоматологическая клиника, Центр СПИД, санаторий и другие корпуса.

В эти дни рабочие меняют коммуникации. Затем на территории разобьют сквер с небольшими скульптурами и клумбами, установят фонари и скамейки, оборудуют парковки. Кроме того, у здания санатория обустроят современную детскую площадку, а по всему периметру городка заменят забор.

В октябре этого года, после завершения ремонта, здесь откроется первый в городе консультативно-диагностический центр, оснащённый современным оборудованием.

Капитальный ремонт сейчас также идёт в здании Центральной больницы №1 в Сатпаеве. Здесь реконструируют инфекционное и родильное отделения и хозяйственный блок. После завершения работ в 2020 году здания будут соответствовать всем санитарным нормам.

Стоит отметить, что в этом году в Жезказган прибудут 10 молодых врачей, двое из которых уже окончили резидентуру. Также за счёт местного бюджета в Жезказгане обучают 18 специалистов: акушеров-гинекологов, анестезиологов, врачей лучевой диагностики и неонатологов.

В Сатпаеве в этом году примут на работу семь молодых врачей, один из которых приедет после окончания резидентуры.

Помимо этого, в Жезказгане идет строительство новых мечети и школы, которые планируется открыть в 2020 году. Ерлан Кошанов в рамках рабочей поездки побывал на строительных площадках.

По информации пресс-службы, мечеть начали строить в феврале 2019 года по инициативе общественного фонда "Ак-Мешіт". Сейчас заливают фундамент будущего здания.

Новая мечеть необходима городу, так как старая не вмещает всех прихожан. Она находится на окраине города и рассчитана всего на 500 человек.

По проекту, в новом здании смогут разместиться 1500 человек. Площадь здания составит 2916 квадратных метра.

Сейчас у нас идёт заливка фундамента. Все работы проводятся в срок. Дефицита кадров нет. Все строительные материалы, необходимые на данном этапе, закуплены. Завершить работы планируем вовремя", - сообщил председатель общественного фонда "Ак-Мешіт" Марат Бекмагамбетов.

Строительство новой школы-интерната в Жезказгане также идёт без отставаний. Строители уже успели частично возвести стены и в ближайшее время планируют начать монтаж окон. Здание будет рассчитано на 900 учеников. Получать образования в новой школе будут дети из Жезказгана, Улытау и Сатпаева.

Глава региона поручил подрядчикам приложить максимум усилий, для того чтобы здание было готово уже к сентябрю 2020 года. Таким образом, следующий учебный год дети смогут начать в новой школе.

Напомним, что на работу в Карагандинскую область прибудут 458 молодых врачей , в том числе 81 - в сельскую местность. В поиске специалистов помогает единый информационный портал Enbek.kz, в системе которого зарегистрированы 50 медицинских организаций, имеющих вакансии. Для привлечения молодых врачей в Карагандинскую области им предлагают достойную заработную плату, возможность дальнейшего обучения в резидентуре и совершенствования профессиональных навыков, предоставление служебного жилья, подъёмных и прочее.

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