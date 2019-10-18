Нур-Султан. 17 октября. Kazakhstan Today - На базе филиала "Научный центр гигиены и эпидемиологии имени Х. Жуматова" Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК (НЦОЗ МЗ РК) создан Координационный центр по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, и инфекционному контролю (ИСМП), передает Kazakhstan Today.

Центр создан для обеспечения методологической базы по анализу, сбору данных и мониторингу программ профилактики инфекций и инфекционного контроля, разработки нормативных правовых актов, методической документации и других документов по обеспечению инфекционной безопасности при оказании медицинской помощи, трансферта передового международного опыта в вопросах инфекционной безопасности в медицинских организациях путем проведения на постоянной основе мастер-классов и программ дополнительного профессионального образования", - сообщила пресс-служба НЦОЗ .

По ее информации, центр совместно с Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) при содействии Минздрава начал в стационарах Нур-Султана, Шымкента, Тараза и Туркестана реализацию проекта по внедрению международных стандартов профилактики и контроля инфекций, связанных с медицинской помощью. В пилотных клиниках планируется передача опыта другим акушерским клиникам, от акушерской службы - клиникам другого профиля.

Распространение инфекции, связанной с оказанием медицинской помощи, определяется, прeждe всего, урoвнeм зaболеваемости и распрoстрaнeнием госпитaльныx инфекций. Инфекции могут развиваться в медицинских oргaнизaциях любoгo прoфиля и урoвня, включaя aмбулaторную службу. Это обусловлено широким бесконтрольным применением антибиотиков, особенностями микроэкологической среды, то есть вoзмoжнocтью фoрмирoвaния гoспитaльных штaммoв, наличием большого количества источников инфекций, а также формированием искусственного механизма передачи возбудителей инфекций, связанного с инвазивными вмешательствами", - объяснили в пресс-службе.

В центре уточнили, что число больных, у которых развиваются инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, в разных странах колеблется: от 2,5 до 5% - в США, 3,5% - в Германии, 6% - в Великобритании, 8% - в Китае, до 12-14% в Таиланде. В Казахстане регистрация ИСМП низкая и составляет 1,14%.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства