В управлении общественного здоровья Алматы прокомментировали информацию об увольнении водителей скорой помощи

Алматы. 6 ноября. Kazakhstan Today - В управлении общественного здоровья города Алматы прокомментировали информацию об увольнении водителей скорой помощи, передает Kazakhstan Today.

Публикации об увольнении водителей скорой помощи в управлении общественного здоровья города Алматы назвали "не соответствующими действительности", сообщает inAlmaty.kz

В сообщениях, распространяемых в социальных сетях, говорилось об объединении двух ведомств: Станции скорой медицинской помощи и "Государственного специализированного автотранспортного предприятия". Авторы сообщений утверждали, что в результате реорганизации, водителей пришлось сократить.

"Увольнение водителей скорой помощи, как сообщается в публикациях, не соответствует действительности. Вопрос стоит об изменении работы только легкового автотранспорта в связи с проведением государственных закупок со следующего года. Касательно приобретения водителями запасных частей для автомашин и их ремонта, отмечаем, что ремонт всех автотранспортных средств, производят исключительно квалифицированные штатные слесари авторемонтной службы и все необходимые запасные части для ремонта закупаются по госзакупкам", - говорится в официальном сообщении ведомства.

Информацию о задержке выплат заработной платы в управлении также назвали ложной.

Касательно увольнения работников из числа бухгалтеров. Ими были поданы заявления на увольнения по своей инициативе", - утверждают в ведомстве.

Напомним, во время посещения Алматы, президент сообщил, что станции скорой помощи южной столицы оснащены на 74%.

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