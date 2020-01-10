В рамках ОСМС в перечень бесплатного обеспечения детей вошли 192 наименования лекарственных средств

Нур-Султан. 9 января. Kazakhstan Today - В рамках обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) в перечень бесплатного обеспечения детей до 18 лет на амбулаторном уровне вошли 192 наименования лекарственных средств, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил на брифинге исполняющий обязанности директора департамента лекарственного обеспечения и стандартизации Министерства здравоохранения РК Александр Костюк, расширен пакет лекарственного обеспечения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

"При расширении пакета бесплатных медицинских препаратов мы получили 161 препарат бесплатно для взрослых пациентов и 192 препарата для детей", - отметил он.

По его словам, лекарства будут закупаться через систему единой дистрибуции. 157 наименований уже закуплены, еще 68 позиций - в процессе закупа.





Александр Костюк пояснил, что были добавлены часто употребляемые препараты, такие как жаропонижающие, противовоспалительные средства и антибиотики.





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