Бывший директор ЦГКБ прокомментировал свое увольнение

Алматы. 15 апреля. Kazakhstan Today - Бывший директор Центральной городской клинической больницы Алматы Алмаз Джувашев прокомментировал свое увольнение, передает Kazakhstan Today.

В связи со сложившейся ситуацией хотел внести разъяснения. Наша клиника является многопрофильной, основным направлением которой является оказание круглосуточной экстренной неотложной медицинской помощи. Приказ УОЗ о госпитализации больных пульмонологического профиля и больных с респираторно-вирусными заболеваниями был миной замедленного действия, о чем неоднократно сообщалось в УОЗ. Все наши требования игнорировались, в связи с чем администрацией клиники было принято решение самим организовать провизорное отделение, с соблюдением всех эпидемиологических норм. Сразу при обращении брался анализ на коронавирус. При обращении экстренных пациентов, необходимо было провести обследования и выставить диагноз. Вся необходимая для этого аппаратура располагалась в приемном отделении. Построить отдельное здание с необходимой аппаратурой, для приема таких пациентов в сжатые сроки не представилось возможным, поэтому все обследования этой группы пациентов проводились там же, в приемном отделении", - сообщил Алмаз Джувашев на своей странице в Facebook .

Он сообщил, что в ЦГКБ оказывается неотложная помощь всем группам больных, в том числе и хирургическая.

В сутки обращается 200-300 пациентов, а при закрытии двух клиник города их количество кратно увеличилось. Каждый пациент приходит с 1-2 сопровождающими, вот и считайте. Учитывая высокую контагиозность вируса, каждый пациент мог принести с собой их колонию. Обследование и лечение с применением инвазивных методов подразумевает близкий контакт и, несмотря на применение СИЗов, на 100% исключить заражение невозможно. Ждать результатов анализов на коронавирус, не запуская в здание, невозможно и опасно для жизни больного. Как и не было приказов и такого количества анализов на такие случаи", - отметил он.

По его информации, были организованы несколько входов для больных и сотрудников, фильтры при входе в больницу, со сбором анамнеза, измерением температуры, обработкой рук и обуви.

Во время такого осмотра был и обнаружен сотрудник с высокой температурой, у которого был подтверждён COVID-19, после этого было принято решение об обследовании всех пациентов. Считаю необходимым отметить то, что при обследовании обнаружены положительные результаты у пациентов с острой хирургической патологией, где клиническая картина маскировалась под основное хирургическое заболевание. Эти пациенты также являются источником заражения сотрудников", - добавил бывший директор Центральной городской клинической больницы.

Он отметил, что пандемия бушует во всем мире и протекает по одному сценарию - и Казахстан не исключение. Все мы видим переполненные госпитали в других и более развитых странах, это пациенты, заразившиеся друг от друга, поэтому их не выпускают до полного излечения. Никакая развитая страна не имеет возможности держать такое количество свободных госпиталей на подобные случаи.

В связи со сложившейся ситуацией, посоветовавшись с семьей и близкими, я вынужден был принять решение уволиться по собственному желанию, чтобы не подвергать давлению сотрудников больницы. Думаю, такое решение удовлетворит всех. Выражаю особую благодарность президенту страны Касым-Жомарту Кемеловичу Токаеву, правительству, акимату города Алматы за повсеместную поддержку; несмотря на то, что незнающие люди пишут о нехватке гигиенических средств, я, как и сотрудники, заявляю: мы были обеспечены всем необходимым, согласно приказам об эпидемиологическом статусе клиники. С особой благодарностью, обращаюсь к моим коллегам! Спасибо вам за поддержку! Как я и просил вас ранее, я прошу ещё раз: сейчас не время что-то выяснять, мы нужны как никогда нашей Родине, нашему народу! Вы все меня знаете, для меня важна не должность, а самая лучшая профессия в мире - помогать людям. Низкий вам поклон!" - заключил Алмаз Джувашев.

Напомним, в Алматы произошло массовое заражение медиков коронавирусной инфекцией. Общая цифра медработников с КВИ в Алматы составляет 218 человек, из них 182 работника Центральной городской клинической больницы, 30 сотрудников Детской городской клинической инфекционной больницы, 2 сотрудника станции скорой неотложной медицинской помощи, 1 сотрудник Городской клинической больницы №1 и по одному сотруднику городских поликлиник 11, 32, 12. В настоящее время Центральная городская больница в Алматы закрыта на дезобработку. Вчера, 14 апреля, главный врач Центральной городской клинической больницы освобождён от должности. Обязанности руководителя медорганизации на сегодня исполняет Абдуллаев Марат.

У всех пациентов, находящихся на госпитализации и лечении в Центральной городской клинической больнице, а их число составляет 215 человек, взяты анализы на коронавирусную инфекцию. У 18 пациентов выявлен положительный результат.

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