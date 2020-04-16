Руководитель управления общественного здравоохранения Алматы находится на самоизоляции

Фото: Пресс-служба акимата Алматы
Поскольку я посещал Центральную городскую клиническую больницу 6 дней назад, то являюсь потенциальным контактированным, поэтому придерживаюсь самоизоляции, чтобы не подвергать опасности коллег. Я совместно с моими работниками, коллегами уже три раза сдавал анализы с момента карантина у всех результат - отрицательный", - сообщил Тлеухан Абилдаев.
Напомним, Центральная городская больница в Алматы закрыта на дезобработку. Вчера, 14 апреля, главный врач Центральной городской клинической больницы освобождён от должности. Обязанности руководителя медорганизации на сегодня исполняет Абдуллаев Марат. Общий стаж его работы в системе здравоохранения составляет 40 лет. Более 28 лет работал на руководящих должностях, с большими организаторскими способностями, так же он с 2012 по 2017 годы уже являлся руководителем этого стационара.
По информации управления общественного здравоохранения Алматы, с 13.00 14 апреля в городе зафиксировано еще 24 новых случая заболевания.
У всех пациентов, находящихся на госпитализации и лечении в Центральной городской клинической больнице, а их число составляет 215 человек, взяты анализы на коронавирусную инфекцию. У 18 пациентов выявлен положительный результат.
Общая цифра медработников с КВИ составляет 218 человек, из них 182 работника Центральной городской клинической больницы, 30 сотрудников Детской городской клинической инфекционной больницы, 2 сотрудника станции скорой неотложной медицинской помощи, 1 сотрудник Городской клинической больницы № 1 и по одному сотруднику Городских поликлиник 11, 32, 12, сообщили в ведомстве.
На 15 апреля в Алматы зарегистрировано 370 подтвержденных случаев заболевания КВИ, из них шестеро детей и три беременных женщины.
На лечении в стационарах города от коронавирусной инфекции находятся 311 человек, с учётом пациента из Алматинской области. два летальных случая. 58 человек выписаны с выздоровлением.
Состояние у 253 больных удовлетворительное. Состояние у троих - тяжелое, у 55 взрослых - средней степени тяжести.
Напомним, всего в РК подтверждены 1275 случаев COVID-19.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства