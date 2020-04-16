Руководитель управления общественного здравоохранения Алматы находится на самоизоляции

Фото: Пресс-служба акимата Алматы

Алматы. 15 апреля. Kazakhstan Today - Руководитель управления общественного здравоохранения Алматы Тлеухан Абилдаев находится на самоизоляции, передает Kazakhstan Today.

Поскольку я посещал Центральную городскую клиническую больницу 6 дней назад, то являюсь потенциальным контактированным, поэтому придерживаюсь самоизоляции, чтобы не подвергать опасности коллег. Я совместно с моими работниками, коллегами уже три раза сдавал анализы с момента карантина у всех результат - отрицательный", - сообщил Тлеухан Абилдаев.

По информации управления общественного здравоохранения Алматы, с 13.00 14 апреля в городе зафиксировано еще 24 новых случая заболевания.





У всех пациентов, находящихся на госпитализации и лечении в Центральной городской клинической больнице, а их число составляет 215 человек, взяты анализы на коронавирусную инфекцию. У 18 пациентов выявлен положительный результат.

Общая цифра медработников с КВИ составляет 218 человек, из них 182 работника Центральной городской клинической больницы, 30 сотрудников Детской городской клинической инфекционной больницы, 2 сотрудника станции скорой неотложной медицинской помощи, 1 сотрудник Городской клинической больницы № 1 и по одному сотруднику Городских поликлиник 11, 32, 12, сообщили в ведомстве.

На 15 апреля в Алматы зарегистрировано 370 подтвержденных случаев заболевания КВИ, из них шестеро детей и три беременных женщины.

На лечении в стационарах города от коронавирусной инфекции находятся 311 человек, с учётом пациента из Алматинской области. два летальных случая. 58 человек выписаны с выздоровлением.

Состояние у 253 больных удовлетворительное. Состояние у троих - тяжелое, у 55 взрослых - средней степени тяжести.





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