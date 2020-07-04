В Казахстане приостановили применение российских аппаратов ИВЛ

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Приказываю приостановить применение медицинского изделия "Аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М", производства АО "Уральский приборостроительный завод", Россия, произведенного после 1 апреля 2020 года, регистрационный номер: РК-МТ-7№014826", - говорится в приказе председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Тимура Султангазиева.
Основанием послужило письмо Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий, экспертное заключение.
Приказ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее сообщалось, что применение ИВЛ-аппаратов "Авента-М" приостановили в России после пожаров в стационарах страны. Пожар возник 12 мая утром в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. В одной палате погибли четыре пациента, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В Москве 9 мая из-за замыкания в аппарате ИВЛ произошел пожар в реанимационном отделении 50-й городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого. В результате погибла пожилая женщина, подключенная к этому аппарату.
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