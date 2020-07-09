Акимат Алматы и фармкомпании максимально ускоряют поставку лекарств

Алматы. 8 июля. Kazakhstan Today - Исполнительный директор фармацевтической компании ТОО КФК "Медсервис Плюс" Светлана Волченко прокомментировала текущую ситуацию по вопросу поставки и реализации медпрепаратов и средств Kazakhstan Today.

Компания "Медсервис" на сегодня получила машину с грузом. Там имеется 220 тыс. аспирина, парацетамол на 140 тыс. (детская дозировка 0,2), аскорбиновая кислота с глюкозой на 90 тыс., цефтриаксон 110 тыс. Это общеказахстанская цифра, из них 40% останется в Алматы", - сообщила Светлана Волченко.

По ее словам, с акиматом города Алматы ведется работа по ускорению процедур, необходимых для оперативного выпуска медикаментов на рынок.

Продукция активно выпускается. Дополнительно ожидаем 240 тыс. взрослого парацетамола", - добавила она.

Волченко также объяснила, как выстроен процесс поставки медпродукции в аптеки города.

Процесс проходит в онлайн-режиме. Все аптеки размещают заявления на электронной площадке, все заказы обеспечиваются до 9 утра, остальные - на следующий день. Поставка фактически осуществляется раз в день. В целом около 800-900 заявок в день отрабатывается. К примеру, на прошлой неделе при 100 тыс. парацетамола на Алматы объем за ночь был заказан и развезен полностью на следующий день", - разъяснила Светлана Волченко.

По ее словам, сейчас по поручению акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева обсуждается вопрос по обеспечению поставок 500 тыс. парацетамола ежемесячно на протяжении полугода. Так как текущий завод-партнер не может обеспечивать по 1 млн упаковок в месяц, ТОО КФК "Медсервис Плюс" ведет поиски других заводов, которые могут обеспечить парацетамолом в большем количестве.

Ранее аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев провел селекторное совещание с представителями фарминдустрии, где были обсуждены вопросы обеспечения бесперебойных поставок лекарственных препаратов и медицинских изделий. Аким города поручил соответствующим службам обеспечить бесперебойное прохождение медицинских препаратов и изделий. При необходимости ускорить налоговое и таможенное администрирование, а также процедуру получения сертификатов соответствия на импортный товар.

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