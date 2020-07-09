В Алматы приняты меры по стабилизации ситуации на лекарственном рынке

Алматы. 8 июля. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил о поставках лекарств в аптеки и необходимом запасе препаратов, передает Kazakhstan Today.

Для стабилизации спроса на востребованные препараты только с 1 июля реализовано в аптеки 475 тыс. штук социально значимых препаратов, в том числе 260 тыс. упаковок парацетамола, 98 тыс. упаковок аспирина, 35 тыс. упаковок ингавирина, 22 тыс. упаковок азитромицина, 15 тыс. упаковок кардиомагнила и др. лекарств. Также в аптеки поставлено 30 тыс. термометров", - написал Сагинтаев в Facebook .

По его словам, в наличии на складах имеется 645 тыс. социально значимых лекарств, в том числе 301 тыс. упаковок аспирина, 84 тыс. упаковок кардиомагнила, 73 тыс. упаковок парацетамола, 42 тыс. упаковок ибупрофена, 26 тыс. упаковок амоксиклава и других лекарств.

Несмотря на ежедневную отгрузку лекарств в 105 системообразующих аптек, они быстро скупаются. Тем не менее перебоев не будет", - отметил аким города.

Так, до конца июля ожидаются поставки более 3 млн лекарств, в том числе аспирина - 1,2 млн упаковок, парацетамола - 930 тыс. упаковок, ибупрофена - 350 тыс. упаковок, ингавирина - 100 тыс. упаковок, азитромицина - 80 тыс. упаковок, тамифлю - 40 тыс. упаковок и других социально значимых лекарств.

Поводов для паники на лекарственном рынке города нет. Ситуация на контроле. Правоохранительные органы работают. Перекупщиков будут наказывать", - добавил Сагинтаев.





Напомним, сотрудники криминальной полиции департамента полиции задержали в Турксибском районе Алматы перекупщицу лекарственных препаратов





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