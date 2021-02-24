Для пациентов, перенесших трансплантацию органов, закупили не те лекарства

Нур-Султан. 23 февраля. Kazakhstan Today - Министерство здравоохранения Казахстана не включило в список закупок единого дистрибьютора "СК-Фармации" препарат "Сандиммун неорал", жизненно необходимый для пациентов после трансплантации органов, передает Kazakhstan Today.

Об это заявили в Обществе пациентов в трансплантации "Омиp сыйы".

По словам членов общества, пациенты после трансплантации на пожизненной основе вынуждены принимать иммуносупрессоры (для подавления иммунитета, чтобы исключить отторжение нового органа). Принимать препараты нужно 2 раза в сутки, строго по часам. Доза подбирается строго трансплантологом и наблюдающим врачом, баланс достигается сложно.

В "Омиp сыйы" подчеркивают, что изменение дозы, тем более переход на другой препарат невозможен, поскольку влечет за собой риск отторжения и развития побочных эффектов.

Мы столкнулись с ситуацией, когда в поликлиниках нам перестали выдавать гарантированный государством иммуносупрессор - "Сандимун" в дозе 25 и 50 миллиграммов. Вместо него "СК-Фармацией" на 2021 год были закуплены дешевые заменители", - рассказали пациенты.

В "Омиp сыйы" сообщили, что на сегодняшний день существует актуальный приказ МЗ РК №666, в котором прописано, что пациенты с состояниями после пересадки органов и тканей должны принимать лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни, для предупреждения риска отторжения пересаженных органов и тканей.

Пациенты также написали обращение к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву с просьбой рассмотреть их вопрос и взять его под свой контроль.

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