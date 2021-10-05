В Китае предсказали появление нового "вируса Х"

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ТОКИО. 4 ОКТЯБРЯ - Глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу в ходе выступления на международном форуме науки и технологий в обществе выразил уверенность, что человечество обязательно столкнется с новым вирусом в будущем, и предложил принцип взаимодействия в целях подготовки мер по противодействию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Мир столкнулся не только с пандемией коронавируса, но и с рядом других проблем, таких как инфодемия, когда актуальная информация и дезинформация переплетаются. Это рождает множество слухов и проблем, которые приходится решать", - отметил специалист.
Гао Фу подчеркнул, что в будущем мир обязательно столкнется с так называемым вирусом Х, характеристики которого пока никому неизвестны и который может возникнуть в любом месте и в любое время, пишет РИА "Новости"
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Для будущего человечества необходимо работать над решением проблемы вместе. В связи с чем я предлагаю "принцип четырех C": сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), общение, или обмен информацией (communication), и наконец, координация, порой и с третьей стороной (coordination)", — подчеркнул эксперт.
Из вышеуказанных принципов он особо отметил обмен информацией, ведь именно открытый обмен информацией со стороны Китая позволил ученым по всему миру приступить к разработке вакцин от коронавируса в настолько сжатые сроки.
Ежегодный киотский форум "Наука и технологии в обществе", в котором традиционно принимают участие представители правительств, руководители компаний и главы научных центров из разных стран, стартовал в субботу в онлайн-формате в целях предотвращения распространения коронавируса. До пандемии он ежегодно проходил в японском городе Киото.
Как сообщил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, развитие ситуации с коронавирусом не поддается прогнозам.
Ковид все прогнозы обманывает. Рост мы видим, работаем, поехали работать дальше", — сказал он.
По данным ВОЗ, в мире выявили более 233,5 миллиона инфицированных, более 4,7 миллиона умерли. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании.
Профильные ведомства напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты от тяжелого течения болезни и необратимых последствий. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, основная масса пациентов, которые попадают в стационары с COVID-19, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от коронавируса с отказом от вакцинации. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова также указывала, что среди умерших привитых практически нет.
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Врачи Нур-Султана провели уникальную операцию "хрустальным детям"
22.09.2021, 16:11 45334
НУР-СУЛТАН. 22 СЕНТЯБРЯ - Столичные врачи провели уникальную операцию "хрустальным детям", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Хирурги городской детской больницы №2 провели уникальную операцию совершенно новым инновационным методом, который ранее не использовался на практике. Мальчика и девочку в возрасте 4 и 6 лет из детского дома Тараза с диагнозом "несовершенный остеогенез" прооперировали на устранение деформаций трубчатых длинных костей скелета, которые постепенно прогрессировали и могли привести к нарушению активности у детей", - сообщили в управлении внутренней политики города.
При таком диагнозе и его прогрессировании дети теряют возможность способность самостоятельно передвигаться. В данной хирургической коррекции был применен один из инновационных методов - телескопические интрамедуллярные стержни fassier-duval. Основным преимуществом является его легкая установка и лучшая фиксация в эпифизах длинных трубчатых костей", - говорит заведующий отделением ортопедии и реабилитации детской больницы №2 Агабек Чикинаев.
Операция проводилась совместно с известным профессором из России, членом Европейского общества детских ортопедов EPOS Константином Жердевым в рамках обучения казахстанских специалистов.
Данная операция у нас прошла впервые, мы были очень взволнованы, но профессионально подготовлены. Это обучение способствовало повышению квалификации наших специалистов и приобретению международного опыта. В дальнейшем казахстанские врачи смогут применять данный инновационный метод в проведении сложных операций, так как количество пациентов с подобным диагнозом каждым годом растет", - поделился врач Бахтияр Джумабеков.
Казахстанские ученые работают над созданием лекарства от болезней Альцгеймера и Паркинсона
20.09.2021, 12:00 44524
КЫЗЫЛОРДА. 20 СЕНТЯБРЯ - Ученые из Кызылординского университета имени Коркыта ата работают над созданием лекарства от болезней Альцгеймера и Паркинсона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Для изготовления лекарственного препарата используется верблюжья колючка, которая произрастает в южных регионах Казахстана", - рассказали в пресс-службе Минобразования РК.
Отечественные исследователи извлекли из растения биологически активные вещества, которые эффективны при лечении начальных форм атеросклероза.
Мы получили грант Комитета науки Министерства образования и науки на проведение исследования лекарственного растения - верблюжьей колючки. Тогда мы и выявили ее ценные свойства. Свое открытие мы презентовали в Португалии, где заинтересовались нашими научными разработками и предложили сотрудничество. При выполнении проекта мы будем получать водорастворимые формы флавоноидов, модифицируя их с углеродными наноматериалами. Зарубежные ученые провели экспресс-тест и подтвердили, что выявленные нами наноматериалы тормозят развитие болезней Альцгеймера и Паркинсона и помогут при лечении пациентов на ранних стадиях заболевания. К тому же модифицированные биологически активные вещества из верблюжьей колючки не имеют побочных эффектов и являются наиболее безопасными для здоровья человека", - рассказал профессор-исследователь Нурбол Аппазов.
Кызылординские ученые совместно с зарубежными коллегами подали заявку на участие в конкурсе и выиграли грант Европейского союза по программе Horizon-2020. Теперь группа планирует провести доклинические и клинические исследования.
В ведомстве также отметили, что у ученых Кызылординского университета имени Коркыта Ата немало и других инновационных проектов, часть из которых уже коммерциализирована. К примеру, ученый-химик, профессор Нурбол Аппазов разработал эффективный способ переработки черного золота из нефтяного шлама. Проект уже внедрен на одном из крупнейших нефтегазовых месторождений "Кумколь". Разработка казахстанского ученого была выбрана среди многих зарубежных проектов и признана одной из самых экономичных.
Проект ученых по получению целлюлозы из рисовой соломы также нашел практическое применение в производстве бумаги. Раньше после сбора урожая и обработки зерна тысячи тонн рисовой соломы и шелухи оставались неиспользованными и просто сжигались. Но теперь благодаря работе ученых найдено экологичное решение, и сейчас из зерен и шелухи рисовой соломы изготавливают бумагу, активированный уголь и удобрение - биочар.
Всего за последние три года кызылординские ученые запатентовали 60 уникальных научных разработок. В планах - коммерциализация более 10 инновационных проектов", - добавили в МОН.
В Алматы увеличат объем бесплатных медицинских препаратов
18.09.2021, 16:28 44254
АЛМАТЫ. 18 СЕНТЯБРЯ - На XI сессии маслихата депутатами утверждено расширение перечня лекарственных средств для лечения редких заболеваний и увеличен объем бесплатных медицинских препаратов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По предложению акимата Алматы депутатами утверждено расширение перечня лекарственных средств для лечения редких заболеваний, а также увеличен объем медицинских препаратов. Выделенные дополнительные средства в размере 1,3 млрд тенге будут направлены на лечение спинальной мышечной атрофии, сахарного диабета I типа, симптоматической эпилепсии и других болезней.
Кроме того, на сессии маслихата принято предварительное решение о переименовании двух станций метрополитена
. Станцию "Достык" планируется переименовать на станцию "Бауыржан Момышулы", в честь Халык кахарманы, легендарного полководца, известного писателя. Одноименная улица расположена рядом с данной станцией. Станцию метро "Автовокзал "Западный", расположенную в направлении движения составов в сторону Карасайского района Алматинской области, планируется переименовать на станцию "Карасай".
Совместное решение акимата и маслихата города будет направлено для согласования в Республиканскую ономастическую комиссию.
Также на сессии принято решение о сложении полномочий депутата Арманжана Байтасова на основе личного заявления. Данное решение Арманжан Мерекеевич объяснил тем, что он приступает к реализации масштабного медиапроекта, который будет реализован на территории нашей страны и близлежащих государств. В связи с тем что Байтасов был избран по мандату партии "Nur Otan", решением Бюро городского филиала партии депутатом маслихата вместо Байтасова стал известный строитель, председатель правления Союза строительной отрасли Республики Казахстан Ералы Сауранбаев.
Председателем постоянной комиссии маслихата по развитию предпринимательства, инноваций, информационных технологий и креативной индустрии вместо Байтасова избран депутат Кайрат Кудайберген.