В Китае предсказали появление нового "вируса Х"

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ТОКИО. 4 ОКТЯБРЯ - Глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу в ходе выступления на международном форуме науки и технологий в обществе выразил уверенность, что человечество обязательно столкнется с новым вирусом в будущем, и предложил принцип взаимодействия в целях подготовки мер по противодействию, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мир столкнулся не только с пандемией коронавируса, но и с рядом других проблем, таких как инфодемия, когда актуальная информация и дезинформация переплетаются. Это рождает множество слухов и проблем, которые приходится решать", - отметил специалист.

Гао Фу подчеркнул, что в будущем мир обязательно столкнется с так называемым вирусом Х, характеристики которого пока никому неизвестны и который может возникнуть в любом месте и в любое время, пишет РИА "Новости"

Для будущего человечества необходимо работать над решением проблемы вместе. В связи с чем я предлагаю "принцип четырех C": сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), общение, или обмен информацией (communication), и наконец, координация, порой и с третьей стороной (coordination)", — подчеркнул эксперт.

Из вышеуказанных принципов он особо отметил обмен информацией, ведь именно открытый обмен информацией со стороны Китая позволил ученым по всему миру приступить к разработке вакцин от коронавируса в настолько сжатые сроки.

Ежегодный киотский форум "Наука и технологии в обществе", в котором традиционно принимают участие представители правительств, руководители компаний и главы научных центров из разных стран, стартовал в субботу в онлайн-формате в целях предотвращения распространения коронавируса. До пандемии он ежегодно проходил в японском городе Киото.





Как сообщил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, развитие ситуации с коронавирусом не поддается прогнозам.





Ковид все прогнозы обманывает. Рост мы видим, работаем, поехали работать дальше", — сказал он.





По данным ВОЗ, в мире выявили более 233,5 миллиона инфицированных, более 4,7 миллиона умерли. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании.





Профильные ведомства напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты от тяжелого течения болезни и необратимых последствий. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, основная масса пациентов, которые попадают в стационары с COVID-19, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от коронавируса с отказом от вакцинации. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова также указывала, что среди умерших привитых практически нет.





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