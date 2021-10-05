Сводка эпидситуации в РК: за сутки 1717 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

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НУР-СУЛТАН. 5 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 4 октября 2021 года в Казахстане подтверждено 894 334 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1624 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане – 287;
в городе Алматы – 328;
в городе Шымкенте – 54;
в Акмолинской области – 54;
в Актюбинской области – 26;
в Алматинской области – 169;
в Атырауской области – 19;
в ВКО – 101;
в Жамбылской области – 44;
в ЗКО – 21;
в Карагандинской области – 174;
в Костанайской области – 104;
в Кызылординской области – 12;
в Мангистауской области – 7;
в Павлодарской области – 115;
в СКО – 93;
в Туркестанской области – 16.
В Казахстане за сутки 2257 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели 832 498 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 5 октября лечение от КВИ продолжают получать 58 383 человека (50 486 КВИ+ и 7 897 КВИ-), из них:
- в стационарах находится 10 066 пациентов,
- на амбулаторном уровне – 48 317 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 732 пациента,
- в состоянии крайней степени тяжести – 223 пациента,
- на аппарате ИВЛ – 135 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 4 октября 2021 года зарегистрировано 11 350 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 3 октября от КВИ+ скончались 27 человек.
3 октября 2021 года зафиксировано 17 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 12 летальных исходов, 97 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 76 282, летальных случаев - 4868, выздоровевших - 63 517.
На 4 октября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции вакцинированы 7 740 864 человек, 2-м компонентом вакцинированы 6 715 104 человек.
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне: Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Кызылординская области.
ТАРАЗ. 4 ОКТЯБРЯ - Казахстанскую вакцину QazVac будут поставлять в ОАЭ, сообщил глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе посещения биофармацевтического завода иммунобиологических препаратов Otarbiopharm в Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Жамбылскую область началась с ознакомления с деятельностью Биофармацевтического завода
по производству вакцин QazVac при Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности, расположенного в поселке Гвардейском Кордайского района. Президенту показали технологическую линию производства вакцин, лабораторное оборудование и мобильные реакторы.
Генеральный директор института Кунсулу Закарья доложила о планах по дальнейшему развитию НИИ проблем биологической безопасности.
Завод будет выпускать иммунобиологические лекарственные препараты по международному стандарту надлежащей производственной практики (GMP), в том числе вакцину против коронавирусной инфекции, вакцины против гриппа, туберкулеза, бруцеллеза, нодулярного дерматита и других инфекционных заболеваний.
Планируется ежегодно производить от 30 до 60 миллионов доз биофармацевтических препаратов. Общая стоимость проекта - 15,6 миллиарда тенге.
Касым-Жомарту Токаеву рассказали, что 16 сентября был запущен промышленный розлив в объеме 100 тысяч доз.
Среди стран СНГ только Казахстан и Россия наладили производство вакцин против Covid-19.
В беседе с сотрудниками завода президент Казахстана, отметив важность проекта, выразил уверенность в том, что отечественная вакцина внесет значительный вклад в борьбу с коронавирусом и укрепление здоровья населения.
Поздравляю всех вас, это действительно большое достижение. Это очень нужное производство для нашей страны. Основная работа выполнена. В следующем году мы продолжим выпуск. Эту вакцину мы будем направлять в ОАЭ и другие мусульманские страны. Наша вакцина получает признание в мире, за что я благодарю вас. Это очень сложный производственный процесс. На запуск подобного предприятия за рубежом уходит три-четыре года, а мы смогли наладить работу за 9 месяцев. Государство высоко ценит ваш труд", - отметил глава государства.
НУР-СУЛТАН. 4 ОКТЯБРЯ - У американской вакцины от COVID нашли смертельно опасный побочный эффект, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Вакцина от коронавируса Johnson & Johnson американского производства может быть опасна для жизни, пишет news-ru.turbopages.org.
Однокомпонентный препарат имеет побочный эффект, который вызывает опасное состояние, связанное со свертываемостью крови, сообщает издание Daily Mail.
Тревогу забило Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). Там уточнили, что речь идет о венозной тромбоэмболии (ВТЭ), которая развивается на фоне тромбоцитопении (недостаток тромбоцитов в крови). В ведомстве призвали добавить информацию о рисках на этикетку вакцины Johnson & Johnson.
Опасное заболевание протекает следующим образом: в вене (обычно на ноге, руке или в паху) появляется сгусток крови, который потом перемещается в легкие человека, блокируя кровоснабжение. При вакцинации этот процесс начинается при травме или у лежачих пациентов при отсутствии движения.
EMA сообщило, что чаще всего вакцина J&J вызывала образование сгустков крови в головном мозге и брюшной полости. Такую же проблему имеет вакцина AstraZeneca.
Одно правдоподобное объяснение сочетания образования сгустков крови и низкого уровня тромбоцитов - это иммунный ответ, приводящий к состоянию, аналогичному тому, которое иногда наблюдается у пациентов, получавших гепарин, говорится в сообщении EMA.