Сводка эпидситуации в РК: за сутки 1717 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

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НУР-СУЛТАН. 4 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 3 октября 2021 года в Казахстане подтверждено 892 710 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1717 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 288;

в городе Алматы – 429;

в городе Шымкенте – 28;

в Акмолинской области – 53;

в Актюбинской области – 38;

в Алматинской области – 133;

в Атырауской области – 23;

в ВКО – 100;

в Жамбылской области – 47;

в ЗКО – 51;

в Карагандинской области – 179;

в Костанайской области – 107;

в Кызылординской области – 17;

в Мангистауской области – 4;

в Павлодарской области – 122;

в СКО – 72;

в Туркестанской области – 26.

В Казахстане за сутки 1913 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровел 830 241 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 3 октября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 7 716 723 человека, 2-м компонентом провакцинировано 6 671 959 человек.

На 4 октября лечение от КВИ продолжают получать 59 135 человек (51 146 КВИ+ и 7989 КВИ-), из них:

- в стационарах находятся 10 367 пациентов;

- на амбулаторном уровне – 48 768 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 765 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 224 пациента;

- на аппарате ИВЛ – 144 пациента.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 3 октября 2021 года зарегистрировано 11 323 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 2 октября от КВИ+ скончался 31 человек.

2 октября 2021 года зафиксировано 46 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 136 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 76 265, летальных случаев – 4856, выздоровевших – 63 420.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Кызылординская области.

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