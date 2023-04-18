17.04.2023, 20:09 2166
В СКО участились случаи ветряной оспы
90% инфицированных - дети в возрасте до 14 лет
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Петропавловск. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области наблюдается вспышка ветряной оспы. За три месяца 2023 года зарегистрировано 1078 случаев заболевания ветряной оспой. Это в 3 раза больше, чем в 2022 году, сообщает 7152.kz.
90% инфицированных - дети в возрасте до 14 лет. Показатель заболеваемости в 3 раза больше, чем в прошлом году. По области введен карантин в отдельных группах 21 детского сада. Карантинные мероприятия продолжаются в течение 20 суток со дня изоляции последнего больного. 61% заболевших зарегистрирован в Петропавловске.
В коллективах, где введен карантин, ежедневно проводится дезинфекционная работа. Проветривание помещения. Следует часто мыть руки, следить за личной гигиеной детей, соблюдать все меры безопасности должным образом", - проинформировала главный специалист департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО рассказала Айнаш Сагындыкова.
Напомним, в Казахстане с начала марта зарегистрировано 107 лабораторно подтвержденных случаев кори. Число заболевших корью по стране стремительно растет. Пока это не вспышка, но ситуация уже сложная.
В декабре 2022 года сообщалось, что в СКО растет заболеваемость скарлатиной и коронавирусом.
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06.04.2023, 16:31 23351
Профответственность медработников будут страховать в Казахстане
Фото: pexels.com
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Астана. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения РК разработало правила страхования профессиональной ответственности медицинских работников.
Документ размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 апреля 2023 года.
Объектом страхования профессиональной ответственности медработников являются профессиональная ответственность и его имущественные интересы, связанные с обязанностью по возмещению вреда, причиненного третьим лицам в результате осуществления им медицинской деятельности", - говорится в документе.
По новым правилам, субъекты здравоохранения обязаны заключить договор страхования профессиональной ответственности медицинских работников до осуществления ими медицинской деятельности. При этом договор должен заключаться ежегодно.
Документ вступает в силу и становится обязательным для сторон со дня поступления страхового платежа, а при уплате его в рассрочку - первого страхового взноса на банковский счет страховщика (при уплате наличными - со дня поступления платежа в кассу). Он действует в течение срока страхования и не прекращает своего действия по первому наступившему страховому случаю.
Договор страхования прекращается в случаях:
- истечения срока его действия;
- принятия решения судом о признании договора страхования недействительным;
- по требованию страхователя или страховщика в случае нарушения ими условий договора страхования.
В случае досрочного прекращения действия договора страхования, стороны руководствуются требованиями страхового законодательства.
Страховым случаем считается причинение медработником вреда жизни и здоровью пациенту в результате осуществления медицинской деятельности.
Для осуществления страховой выплаты необходимо заключение независимой экспертной комиссии. Выплата производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения документов путем перечисления денег на банковский счет пациента (или его законного представителя).
Ранее сообщалось, что медработникам в Казахстане смягчат наказание за смерть пациента.
04.04.2023, 08:49 32676
Сразу в пять раз выросло число заболевших вирусным гепатитом в Карагандинской области
Среди заболевших немало детей
Фото: Depositphotos
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Караганда. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сразу в пять раз выросло число заболевших вирусным гепатитом в Карагандинской области. Тошноту, потерю аппетита, усталость, жар и пожелтение кожи уже зафиксировали у 27 карагандинцев. Против пяти прошлогодних случаев.
Среди заболевших "желтухой" немало детей. Санврачи связывают тревожный скачок с тем, что люди стали реже мыть руки. Расслабились, когда угроза коронавируса миновала. Но специалисты предупреждают: на место одного заболевания всегда может прийти другое, сообщает телеканал "Астана".
По данным телеканала, один из зараженных подхватил опасную форму гепатита, сделав пирсинг.
Самый действенный вид профилактики - это вакцинация. Соблюдать меры индивидуальной гигиены, тщательно мыть овощи и фрукты, ополаскивать проточной водой, употреблять либо бутилированную, либо кипяченую воду. А так же выполнять пирсинг, педикюр, маникюр, татуаж в салонах лицензированных", - сообщила главный специалист департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Марина Гера.
Как сообщалось ранее, в Казахстане также наблюдается рост заболеваемости корью. В Алматы на сегодняшний день зарегистрировано 73 лабораторно подтвержденных случая кори.
31.03.2023, 17:01 43311
В Астане осложнилась эпидситуация по кори
Эпидемиологи рекомендуют каждому жителю проверить свой прививочный статус против кори
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Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане осложнилась эпидемиологическая ситуация по кори, сообщила заместитель руководителя столичного департамента санэпидконтроля Жанна Пралиева.
По состоянию на 29 марта 2023 года в Казахстане выявлено 145 случаев с подозрением на корь. Диагноз "корь" подтвердился у 75 больных, в том числе у детей до 14 лет - 68. Из общего числа заболевших 11 являются завозными и связаны с пребыванием в инкубационный период в Турции - 5, Египте - 3, Таджикистане - 2, Кыргызстане - 1", - цитирует zakon.kz Жанну Пралиеву.
По ее данным, основную заболеваемость корью в 69%, или 52 случаях, составляют непривитые, в том числе по причине отказа от вакцинации - 35, медицинских противопоказаний - 11, недостижения прививочного возраста - 6. В 10 случаях заболели лица с неизвестным прививочным статусом.
Жанна Пралиева также сообщила, что среди столичного населения зарегистрировано 14 случаев с подозрением на корь, из них подтвержден диагноз у двоих, информирует tengrinews.kz.
Столичные эпидемиологи рекомендуют каждому жителю проверить свой прививочный статус против кори.
Если ваш ребенок или вы не привиты против кори, обратитесь в поликлинику по месту жительства или по месту прикрепления для проведения вакцинации против кори. Напоминаем, единственной мерой эффективной и длительной защиты от кори является вакцинация", - добавила она.
Ранее главный санитарный врач Айжан Есмагамбетова в ходе заседания Центральной избирательной комиссии сообщила, что в Казахстане отмечается осложнение эпидемиологической ситуации по кори.
27.03.2023, 14:09 56071
Минздрав утвердил стандарт оказания медпомощи в школах
Документ вводится в действие с сегодняшнего дня
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Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения Казахстана утвердил стандарт оказания медицинской помощи в организациях среднего образования. Документ вводится в действие с сегодняшнего дня.
Согласно приказу, организации здравоохранения, участвующие в оказании медицинской помощи в школах обязаны:
- проводить медицинские профосмотры;
- организовывать оздоровительные мероприятия по результатам профосмотров;
- проводить профилактику поведенческих рисков, связанных с употреблением психоактивных веществ;
- проводить вакцинацию;
- организовывать и проводить обучающие семинары, тренинги и лекции по профилактике заболеваний, пропаганде и формированию здорового образа жизни среди обучающихся, оказанию первой помощи;
- вовлекать законных представителей школьников и педагогов в охрану здоровья;
- оказывать первую медпомощь при неотложных состояниях до прибытия скорой помощи.
Медицинский кабинет должен располагаться в отдельном кабинете и быть оснащен кушеткой, холодильником для хранения вакцин и медикаментов и другим оборудованием. В нем также должны находиться необходимые медизделия и лекарства (по списку).
Медпомощь обучающимся может оказывать медсестра (медбрат) общей или расширенной практики, участковая, специализированная либо по специальности "Сестринское дело в школьной медицине".
Если речь идет о плановой диспансеризация, лечении или медицинской реабилитации, ее осуществляют врачи общей практики, участковые педиатры, профильные специалисты, фельдшеры и медсестры организации ПМСП, к которой прикреплены обучающиеся.
Напомним, в Шымкенте произошло массовое отравление участников республиканской олимпиады по предметам естественно-математического направления. В городе был развернут оперативный штаб для выяснения обстоятельств произошедшего.
02.03.2023, 12:45 91136
В ВОЗ призвали подготовиться к возможной новой пандемии
Вирус приобретет способность распространяться от человека к человеку устойчивым образом
Фото: Depositphotos
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Женева. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ричард Пибоди призвал подготовиться к возможности того, что вирус птичьего гриппа будет передаваться от человека к человеку, что может привести к новой пандемии.
Мы должны быть на передовой, чтобы снизить риск передачи вируса от птиц человеку (...) Есть опасения, что вирус приобретет способность распространяться от человека к человеку устойчивым образом и может вызвать новую пандемию (...) Мы должны подготовиться к этому", - цитирует Ричарда Пибоди ТАСС со ссылкой на Pais.
Он отметил, что научное сообщество анализирует генетическую последовательность этих вирусов для их мониторинга, а также для разработки доступных вакцин на случай, если они понадобятся.
Между тем стало известно, что в начале пандемии коронавируса власти Британии рассматривали возможность уничтожения всех домашних кошек в стране. Об этом рассказал бывший замминистра здравоохранения Джеймс Бетелл, сообщает ren.tv со ссылкой на Channel 4.
В какой-то момент возникла идея, что нам, возможно, придется попросить общественность истребить всех кошек в Британии. Представляете, что бы произошло, если бы мы захотели это сделать?" - признался политик.
В конце концов после обнаружения в 2020 году первого зараженного животного британское правительство ограничилось рекомендацией не выпускать на улицу котов из домов, где проживают заболевшие, а также попросило жителей не целовать своих питомцев.
В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова завила, что существует риск распространения новых патогенов из биолабораторий, финансируемых США, информирует РИА Новости.
Там, безусловно, есть риски распространения новых неизвестных, усиленных патогенов. Поражает еще и то, что появляются публикации, в которых не стесняясь заявляют о том, что занимаются изучением патогенов, усиливая их свойства. На мой взгляд, это явное нарушение конвенции", - сказала она.
Глава Роспотребнадзора отметила, что наличие таких лабораторий - это риск как для населения страны, в которой находится лаборатория, так и для жителей других государств.
Страны, в которых такие лаборатории появляются, рискуют утратить или уже утратили свой биологический суверенитет, не понимая того, что происходит в этих лабораториях, подчеркнула она.
Ранее Минобороны России назвало новых ключевых участников военно-биологических проектов Соединенных Штатов Америки. При этом в ведомстве подчеркнули, что некоторые участники закрытых проектов до сих пор остаются в тени, хотя и выступают ключевыми фигурантами украинской военно-биологической программы.
В сентябре на брифинге Минобороны были обнародованы новые сенсационные данные о биолабораториях США. Так, говорилось, что в непосредственной близости от границ Российской Федерации находится более 50 модернизированных на средства Пентагона и подконтрольных ему биолабораторий.
В ноябре военный обозреватель ТАСС полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью "Евразия. Эксперт" заявил, что биолаборатории США угрожают безопасности Казахстана.
28.02.2023, 17:40 97056
В тройку антилидеров по заболеваемости раком вошли ВКО, Абай и Павлодарская области
Алматы вышел на пятое место по заболеваемости
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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Главный онколог страны Диляра Кайдарова рассказала, что в тройку регионов, где чаще всего люди заболевают раком, входят Восточно-Казахстанская, Павлодарская и Абайская области. Алматы - на пятом месте.
Она отметила, что женщины более ответственно подходят к обследованиям, чаще проходят скрининги.
Кайдарова также напомнила, что в каждой поликлинике есть смотровые кабинеты, где можно бесплатно сдать анализы на выявление онкозаболеваний. Такое обследование, по ее словам, следует проходить хотя бы раз в год.
По ее словам, первое место в Казахстане занимает заболеваемость раком легкого. В связи с этим в Казахстане в перечень обследований внесена компьютерная томография для ранней диагностики рака легких.
Мужчины, которые курят больше 20 лет более пачки в день, уже должны проходить такое обследование", - подчеркнула специалист.
Пилот новой программы уже проведен в Восточном Казахстане, сейчас его планируют провести в Алматы.
Благодаря скринингу были выявлены опухоли легких даже у тех, у кого еще не было симптомов, рассказала Кайдарова.
Это, действительно, метод, который ВОЗ одобрила как метод скрининга для ранней диагностики рака легких", - отметила она.
Напомним, в Казахстане ежегодно выявляется более 37 тысяч новых случаев онкологии.
Казахстанцы жалуются на позднее установление диагноза, плохое обеспечение медицинских учреждений на местах, нехватку медработников и лекарств. Все это влечет высокую смертность от онкологических заболеваний, заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов.
Главная причина таких показателей заключается в позднем выявлении заболевания. Можно иметь самое новейшее оборудование и лекарства, современные больницы, но нужны высококвалифицированные специалисты, которые могут выявлять болезнь на самых ранних стадиях. Необходимо также регулярно проводить профилактическую работу с населением", - отметил глава правительства.
28.02.2023, 11:38 98266
В Казахстане из-за позднего диагностирования и нехватки специалистов сохраняется высокая смертность от онкологии
В Казахстане ежегодно выявляется более 37 тысяч новых случаев онкологии
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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы жалуются на позднее установление диагноза, плохое обеспечение медицинских учреждений на местах, нехватку медработников и лекарств. Все это влечет высокую смертность от онкологических заболеваний, сказал на заседании правительства премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов.
Премьер-министр подчеркнул, что при наличии даже самых современных медицинских технологий лечение онкологических заболеваний по-прежнему остается серьезным вызовом для систем здравоохранения всего мира. Так, в Казахстане ежегодно выявляется более 37 тысяч новых случаев онкологии. При этом, несмотря на снижение уровня смертности за 20 лет на 33 %, рак ежегодно уносит свыше 13 тысяч жизней.
Смаилов отметил, что более половины пациентов с онкологическими заболеваниями - это достаточно молодые люди трудоспособного возраста.
Главная причина таких показателей заключается в позднем выявлении заболевания. Можно иметь самое новейшее оборудование и лекарства, современные больницы, но нужны высококвалифицированные специалисты, которые могут выявлять болезнь на самых ранних стадиях. Необходимо также регулярно проводить профилактическую работу с населением", - отметил глава правительства.
Премьер акцентировал внимание на необходимости принятия системных мер по улучшению качества и доступности медицинской помощи в регионах. Это позволит снизить дисбаланс в уровне медобслуживания между городским и сельским населением, регионами и столицей.
По его словам, крайне низкая выявляемость и высокая смертность фиксируются в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях.
Это очень серьезные проблемы, которые требуется решать системно. Нужно восстанавливать доверие людей к отечественной медицине, необходимости прохождения регулярных осмотров и качественного лечения. Для этого мы строим новые онкологические клиники, закупаем оборудование и лекарства, внедряем современные методы лечения. На это нацелен и новый комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями", - сказал Смаилов.
Как отметил глава правительства, на сегодняшний день менее 20% граждан охвачены программами скрининга, что является очень низким показателем. В этой связи Министерству здравоохранения поручено расширить целевые группы и программы профилактического осмотра, особенно по онкологическим заболеваниям.
Надо убедить людей быть более внимательными к своему здоровью, регулярно проходить соответствующие обследования. Для этого министерствам здравоохранения и информации совместно с акиматами нужно проводить широкую информационную работу", - подчеркнул он.
Как рассказала министр здравоохранения РК Ажар Гиният, разработанный проект комплексного плана по борьбе с онкозаболеваниями на 2023-2025 годы предусматривает расширение онкологических скрининговых программ, внедрение вакцинации против вируса папилломы человека, ремонт онкоцентров во всех регионах, где это требуется, а также модернизацию их диагностического оборудования.
Кроме того, в Алматы, Атырауской, Алматинской, Улытауской, Жетысуской и Актюбинской областях ожидается строительство новых онкоцентров, а в Астане - открытие Национального научного центра с протонной терапией, уточнили в пресс-службе правительства.
Предусмотрены также меры по повышению доступности к новейшим противоопухолевым лекарственным средствам, расширению сети мобильных бригад для онкологических пациентов, развитию соответствующих направлений науки и кадрового потенциала в целом.
22.02.2023, 17:25 105831
В медорганизациях Алматы в прошлом году выявили нарушения на миллиард тенге
Фото: Pexels.com
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Алматы. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - За 11 месяцев прошлого года Фонд медстрахования в медицинских организациях выявил более 100 тысяч дефектов на сумму порядка 1 млрд тенге. Об этом сообщил директор филиала Фонда социального медстрахования по Алматы Тлеухан Абилдаев в ходе брифинга РСК.
За 11 месяцев 2022 года Фонд медстрахования в медицинских организациях выявил более 100 тысяч дефектов на сумму порядка 1 млрд тенге", - сказал Тлеухан Абилдаев.
По его словам, больше всего дефектов встречается по городу Алматы в медорганизациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
В этой части в прошлом году филиал фонда выявил 93 тысячи дефектов на сумму более 117 млн тенге. Также 7,7 тысячи дефектов в прошлом году выявили при оказании стационарной и стационарнозамещающей помощи. По данным нарушениям наложили штрафы на сумму более 880 млн тенге", - сказал Тлеухан Абилдаев.
Он отметил, что основные дефекты выявлены по отклонению от стандартов лечебно-диагностических мероприятий, необоснованному удорожанию стоимости медуслуг и неподтвержденным фактам оказания услуг.
Экспертами было выявлено более 300 случаев фактически не оказанных услуг на сумму более 3 млн тенге. Данные случаи выявлены и сняты с оплаты.
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