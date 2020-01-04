Биртанов посетил в Нур-Султане пострадавшую пассажирку Bek Air

Нур-Султан. 3 января. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов посетил сегодня столичный НИИ травматологии и ортопедии, где проходит лечение одна из пострадавших в результате крушения самолета Bek Air близ Алматы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил министр, пострадавшая была доставлена в Центр службой санавиации вчера, в 14.40.

Состояние пострадавшей оценивается как средней степени тяжести, обусловлено множественной политравмой и кровопотерей. Угроз жизни нет. Специалистами центра выполнены все необходимые обследования, предоперационная подготовка", - написал Биртанов в Facebook.

Он также проинформировал, что на данный момент с участием директора НИИТО, профессора Нурлана Батпенова проведен первый этап оперативного лечения: закрытый блокирующий интрамедуллярный остеосинтез правого бедра, синтез ключицы пластиной слева.

Важно отметить, всем пострадавшим в авиакатастрофе оказывается необходимое лечение. Привлечены лучшие специалисты республиканских НИИ и центров. Ситуация по состоянию пострадавших находится на моем личном контроле", - подчеркнул глава Минздрава.

Кроме того, в ходе посещения Центра Биртанов ознакомился с этапами лечения двух других тяжелых больных, пострадавших в ДТП.

Одна из них - женщина, 1961 года рождения, пострадавшая в результате ДТП, - также доставлена в центр службой санавиации. Состояние пациентки - средней степени тяжести, наблюдаются тенденции к улучшению, планируется перевод из реанимации в профильное отделение. Предстоит оперативное лечение на костях таза. Третий пациент госпитализирован 29 декабря 2019 года в крайне тяжелом состоянии. Травмы получены в результате ДТП. Проводится интенсивная терапия", - рассказал министр.

Напомним, утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту. При последующем исследовании взлетной полосы было обнаружено, что воздушное судно дважды коснулось полосы хвостовой частью с интервалом 300-400 метров. При падении самолет пробил бетонное ограждение и врезался в частное двухэтажное строение в районе поселка Гульдала Алматинской области. На борту находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 12 человек

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