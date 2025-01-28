27.01.2025, 14:32 10481
Большинство заразившихся корью детей не привиты - Минздрав
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года зарегистрировано 64 случая кори, большинство из которых - непривитые дети, сообщила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Сархат Бейсенова.
С начала этого года зарегистрировано 64 случая кори. Заболеваемость регистрировалась за счет непривитых детей, на которых приходится также более 83% от числа заболевших детей. За этот же период зарегистрировано 55 случаев коклюша", - проинформировала Сархат Бейсенова.
При этом заболеваемость корью, краснухой и паротитом снизилась на 99,2%, коклюшем - на 73%.
По словам спикера, также по республике отмечается снижение заболеваемости туберкулезом на 3,4%, в том числе туберкулезом органов дыхания - на 3,7%.
Напомним, в Казахстане за 2023 год в четыре раза выросла заболеваемость вирусными гепатитами. Также в прошлом году страна пережила крупнейшую за последнее десятилетие вспышку заболеваемости корью. В декабре ООН назвала Казахстан страной с самой высокой заболеваемостью корью в мире.
В прошлом году в Карагандинской области ребенок умер от коклюша.
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28.01.2025, 11:48 3251
Отечественный препарат от рака появится в Казахстане в 2025 году
Фото: pexels.com
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Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские ученые разработали препарат для лечения онкологии, сообщил премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов на расширенном заседании правительства.
Группой казахстанских ученых разработан препарат для лечения онкологических заболеваний. В настоящее время идет вторая фаза клинических испытаний. Их завершение и регистрация препарата запланированы до конца 2025 года", - доложил премьер.
По его словам, онкоскрининг прошли 2 млн 800 тысяч казахстанцев, в результате чего достигнуто снижение показателя смертности от злокачественных новообразований на 3,5%.
Продолжается работа по повышению качества и охвата медицинскими услугами. Младенческая смертность снизилась на 6,7%, материнская - на 11,4%. Для ранней диагностики заболеваний охват скринингами за год расширен на 38%", - отметил Бектенов.
Напомним, в прошлом году министр науки Казахстана анонсировал отечественный препарат против рака.
27.01.2025, 13:49 11326
Депутат об отмене ОСМС: это было бы популизмом
Фото: ФОМС
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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса парламента РК депутат Асхат Аймагамбетов заявил, что модель медицинского страхования в Казахстане неэффективна, но отменять ее было бы "безответственным" предложением, передает корреспондент агентства.
Я, конечно, мог бы сказать: давайте мы все остановим, но это было бы безответственным заявлением с моей стороны. Это было бы просто сплошным популизмом, а я им не занимаюсь. Мы, как ответственные граждане, понимаем, что во всем мире существует система медицинского страхования. Другое дело - какая модель реализована и насколько она эффективна. К сожалению, у нас она неэффективна", - сказал мажилисмен.
Ранее сообщалось, что почти половина населения Казахстана неудовлетворена качеством медуслуг. В ФСМС выявили многомиллиардные нарушения.
Напомним, Минздрав планирует с 2026 года повысить верхний предел исчисления взносов в систему ОСМС в 5 раз.
Ранее ведомство уже выступало с подобным предложением, однако предложенный законопроект по увеличению в 5 раз верхнего предела взносов на обязательное социальное медицинское страхование вызвал возмущение казахстанцев.
Эксперты выразили мнение, что казахстанская система ОСМС дискредитирована в глазах населения. Основные недостатки системы - недофинансирование, непрозрачность и неустойчивость.
Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение взять на жесткий контроль функционирование системы медстрахования.
В июле проведенный аудит ФСМС выявил процедурные нарушения более чем на 32 млрд тенге, в числе которых неэффективное планирование и использование средств.
Ранее в самом фонде выявили более 440 случаев фиктивных медуслуг почти на 200 млн тенге.
27.01.2025, 10:47 12686
Почти половина населения Казахстана неудовлетворена качеством медуслуг
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Несмотря на значительный рост расходов на здравоохранение, удовлетворенность граждан Казахстан предоставлением медицинских услуг снижается, передает корреспондент агентства.
Только за последние 3 года расходы на здравоохранение выросли в 2,8 раза, а уровень удовлетворенности населения качеством услуг снизился до 47 процентов. Министерство здравоохранения регулярно отчитывается о стабильном росте объема диагностических услуг, что является одним из результатов обязательного социального медицинского страхования. По данным ведомства, количество консультативно-диагностических услуг, а также услуг компьютерной и магнитно-резонансной томографии увеличилось в 7 раз. Однако расширение диагностических услуг не оказало никакого влияния на раннее выявление заболевания. В некоторых случаях эти услуги назначаются, даже несмотря на отсутствие необходимости", - выступила заместитель председателя мажилиса парламента РК Дания Еспаева на правительственном часе.
По ее словам, несмотря на увеличение финансирования здравоохранения, все еще существуют нерешенные системные проблемы. Среди них низкая заинтересованность населения в обязательном социальном страховании, слабый уровень цифровизации отрасли, отсутствие четкости в разделении двух пакетов финансирования, недостаточное финансирование отрасли из-за роста потребления медицинских услуг, роста инфляции и низких тарифов на медицинские услуги.
В целом наметилась тенденция перехода всех медицинских организаций от принципа пациентоориентированности к принципу доходоориентированности", - отметила Дания Еспаева.
Зампредседателя мажилиса дополнила, что перед правительством стоят следующие задачи: разработка сбалансированной модели финансирования системы здравоохранения, формирование единого пакета базовой государственной медицинской помощи, завершение формирования единой медицинской информационной системы.
Ранее сообщалось, сколько будут платить казахстанцы за ОСМС в 2025 году.
Напомним, Минздрав планирует с 2026 года повысить верхний предел исчисления взносов в систему ОСМС в 5 раз.
Ранее ведомство уже выступало с подобным предложением, однако предложенный законопроект по увеличению в 5 раз верхнего предела взносов на обязательное социальное медицинское страхование вызвал возмущение казахстанцев.
Эксперты выразили мнение, что казахстанская система ОСМС дискредитирована в глазах населения. Основные недостатки системы - недофинансирование, непрозрачность и неустойчивость.
Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение взять на жесткий контроль функционирование системы медстрахования.
В июле проведенный аудит ФСМС выявил процедурные нарушения более чем на 32 млрд тенге, в числе которых неэффективное планирование и использование средств.
Ранее в самом фонде выявили более 440 случаев фиктивных медуслуг почти на 200 млн тенге.
18.01.2025, 13:02 42596
Казахстанцы получили бесплатные препараты по 1,7 млн рецептам через QR-код
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Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - За три месяца в проекте по электронной выдаче лекарств через "социальный кошелек" пациенты получили бесплатные препараты на основе 1,7 млн рецептов через QR-код, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.
Проект электронной выдачи лекарств масштабирован по всей республике с охватом 1,7 млн человек, получающих препараты в рамках бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения", - проинформировали в министерстве.
Подчеркивается, что использование "социального кошелька" создает условия для доступности и полной прозрачности в сфере обеспечения граждан лекарственными средствами, исключения незаконного оборота, фальсификации и других нарушений.
Людям, получающим препараты в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения, включая лиц с хроническими заболеваниями, теперь не нужно тратить время на записи к врачу за получением бумажного рецепта, медсестра может самостоятельно без очередей выдать назначенное лекарство. Для пожилого населения или других лиц, которые не могут воспользоваться услугами государственного сервиса "социальный кошелек", при визите в поликлинику достаточно пройти идентификацию с помощью Face-ID и веб-камер, после чего также положенные лекарственные средства будут выданы на руки пациенту", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в сентябре президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу Казахстана, поручил правительству внедрить механизм "социального кошелька".
14.01.2025, 13:58 57941
Год повышения квалификации: комплексный план обучения медработников разработал Минздрав
Фото: Минздрав РК
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Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках инициативы "Год повышения квалификации медицинских работников" Министерством здравоохранения разработан комплексный план "Кадровая поддержка: баланс и доступность" по повышению уровня знаний и профессиональных навыков специалистов первичного звена - врачей, фельдшеров, медсестер, преподавательского состава медицинских вузов и колледжей, сообщили в пресс-службе Минздрава РК.
В рамках Года рабочих профессий, объявленного главой государства в 2025 году, в сфере здравоохранения будет уделено особое внимание уровню образовательных программ в медицинских колледжах и профессиональных компетенций среднего медицинского персонала, с ориентацией на практику.
Совместно с организациями образования и науки разработан план действий повышения квалификации специалистов ПМСП, который состоит из 5 основных направлений:
- формирование нормативной правовой базы по повышению квалификации специалистов ПМСП;
- повышение квалификации специалистов ПМСП (врачей общей практики и медицинских сестер);
- повышение квалификации профессорско-преподавательского состава медицинских вузов и медицинских колледжей;
- совершенствование системы повышения квалификации;
- создание центров адаптации и наставничества для молодых специалистов.
Как отметили в МЗ РК, программы обучения разработаны с учетом последних медицинских достижений и технологий, а также изменений в законодательных и нормативных актах. Каждый курс включает теоретические и преимущественно практические занятия, также самообучение.
Новой программой обучения планируется охватить свыше 2,5 тысячи врачей общей практики, имеющих стаж работы менее 3 лет. Тематики модулей для обучения будут разрабатываться на базе медицинских вузов исходя из анализа тестирования этой категории слушателей.
Свыше 3,5 тысячи медицинских сестер повысят квалификацию в рамках данного плана. Модули обучения среднего медперсонала разработаны по таким основным направлениям, как профилактика и диспансерное наблюдение, патронаж и уход за детьми раннего возраста, оказание помощи при критических состояниях, работа медсестры в реализации ПУЗ, иммунопрофилактика и цифровые технологии.
Курсы повышения квалификации пройдут также свыше 1600 педагогов медколледжей. Их обучение будет проходить с учетом результатов оценок независимой экзаменации. Преподавателей медицинских вузов предполагается обучать в зависимости от педагогического стажа, педагогических компетенций и результатов независимой оценки знаний.
Профессиональная подготовка медицинских работников является основой качества медицинской помощи в стране. В рамках Года рабочих профессий и Года повышения квалификации в своей отрасли мы нацелены на создание эффективных и доступных программ, которые помогут специалистам ПМСП, медсестрам, нашим педагогам повысить свои компетенции и обеспечить высокий уровень оказания медпомощи и подготовки медицинских кадров", - отметила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.
Новые курсы будут организованы в течение 2025 года при поддержке ведущих медицинских центров, профильных внештатных специалистов отрасли и образовательных платформ. Все участники программы получат сертификаты о повышении квалификации, которые будут признаны в системе здравоохранения.
13.01.2025, 12:25 64231
В Казахстане с 2025 года изменились тарифы на медуслуги
Фото: Pixabay
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Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане внесены изменения в приказ "Об утверждении тарифов на медицинские услуги, предоставляемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования".
Согласно документу, тариф за один пролеченный случай по клинико-затратным группам для субъектов здравоохранения, оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарных и стационарозамещающих условиях, определяется:
- при оказании медицинской помощи в стационарных условиях тариф за один пролеченный случай по КЗГ с учетом коэффициентов затратоемкости каждого вида КЗГ, базовой ставки, которая составляет 174 722,63 тенге и следующих поправочных коэффициентов согласно правил и методики формирования тарифов на медицинские услуги, оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования:
- коэффициентов учета надбавок за работу в сельской местности;
- коэффициентов учета продолжительности отопительного сезона;
- экологических коэффициентов.
Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2025 года и подлежит официальному опубликованию", - говорится в документе.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Ранее сообщалось, что в Казахстане большинство платежей на обязательное социальное медицинское страхование не изменится, поскольку размер минимальной заработной платы в Казахстане останется на прежнем уровне.
11.01.2025, 15:10 75371
О новой системе присвоения квалификаций медработникам рассказали в Минздраве
Фото: pixabay.com
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения Акмарал Альназарова прокомментировала новую систему экзаменации и присвоения квалификации медработников, сообщает пресс-служба ведомства.
По словам министра, теперь уровень квалификации ориентирован на оценку реальных профессиональных достижений, практических навыков и знаний, а не просто на формальное признание стажа работы.
Этот механизм создает стимулы к постоянному профессиональному росту и совершенствованию навыков, что формирует базовые условия для оказания качественной медицинской помощи и доверия к врачам, медсестрам, менеджерам здравоохранения", - сообщает источник.
На сегодня более 5000 специалистов по республике успешно прошли процедуру оценки и получили сертификаты с уровнями квалификации и могут уверенно продолжать трудовую деятельность, подтвердив свои профессиональные компетенции.
Процесс присвоения уровня квалификации включает независимую и объективную оценку компетенций медработников с участием авторитетных членов профильных медицинских ассоциаций, которые тщательно оценивают знания и навыки специалистов, принимая решения, соответствующие самым высоким стандартам медицины. В новой системе присвоения уровней квалификации НЦНЭ поддержал инициативу министра здравоохранения и с января 2025 года введены ряд льготных условий для медицинских работников. Они касаются снижения финансовой нагрузки при сдаче тестирования для специалистов среднего звена (СМР) с 23 000 до 17 000 тенге", - отметили в ведомстве.
Кроме того, специалисты, не прошедшие оценку на уровень квалификации в первый раз, получают возможность пересдать экзамен бесплатно.
В дальнейшем система будет развиваться, что обеспечит еще более высокие стандарты в обучении и профессиональной подготовке медицинских кадров в Казахстане", - резюмировали в Минздраве.
10.01.2025, 11:11 79036
В Казахстане 1,2 млн сельских жителей получили медпомощь в передвижных комплексах
Фото: pexels.com
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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году в Казахстане 1,2 млн сельских жителей получили доступ к консультациям врачей и диагностическим процедурам с помощью "поликлиник на колесах", сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
С помощью передвижных комплексов проведено 1,2 млн консультаций профильными специалистами, 656 тысяч диагностических, 333 тысячи лабораторных исследований. В результате обследований выявлено 95 тысяч пациентов с различными заболеваниями, из них 78,3% это взрослые, 21,7% дети. По итогам профосмотров 33,7 тысячи сельских жителей взяты на диспансерное наблюдение", - проинформировали в ведомстве.
Также в 2024 году услугами медицинского поезда "Медицинский поезд "Саламатты Қазақстан" было охвачено 104 тысячи жителей 128 станций, в том числе 21000 детей, это на 20% больше, чем в предыдущем году.
Специалистами медицинского поезда оказано 240 000 медицинских услуг, включая 12 500 стоматологических процедур, 25000 лабораторных исследований, 8000 малых хирургических операций и 24 000 инструментальных и диагностических исследований. В ходе осмотров было выявлено 5500 пациентов с различными заболеваниями, которым была предоставлена необходимая помощь", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, в стране продолжается системное обновление медицинской инфраструктуры в сельских районах в рамках Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения". В частности, в 2024 году завершено строительство 460 объектов, еще 195 объектов ПМСП будут сданы в 2025 году.
Отмечается, что для доступности сельским жителям высокотехнологичной медпомощи в 2025 году продолжится модернизация 32 районных больниц, на базе которых открываются кардиологические центры, отделения травматологии, реанимации, хирургии, оснащенные ангиографами, КТ, МРТ.
В ведомстве также рассказали о нововведении по привлечению медицинских кадров в сельскую местность.
Молодые врачи по остродефицитным профилям, выбирающие трудоустройство на селе, получают дополнительные финансовые стимулы, льготные кредиты на жилье и возможности для профессионального роста.На сегодняшний день в регионы направлены 4148 выпускников медвузов, из которых в сельские населенные пункты распределены 1233 врачей. Всего 544 выпускника получили социальную поддержку. Впервые регионах страны 89 врачей на селе, в их числе акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, хирурги, обеспечены единовременными выплатами в размере 100 МЗП или 8,5 млн тенге", - проинформировали в Минздраве.
Также подчеркивается, что ряд проектов по высокотехнологичной медицине в сфере охраны здоровья материнства и детства масштабируется по всей стране.
Проект "Клиники одного дня" обеспечивают доступность инновационных методов пренатальной диагностики беременных и своевременное выявление риска рождения ребенка с врожденными пороками развития и хромосомной патологией, высокое качество услуг по принципу "одного окна", получение быстрых и точных результатов исследования в течение 1 дня. Впервые в Казахстане запущен проект "Фетальная медицина", успешно проведены 20 внутриутробных операций", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Министерстве здравоохранения РК рассказали о новшествах и реформах, которые планируется осуществить в 2025 году.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?