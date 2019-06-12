В Западном Казахстане десятимесячный ребенок скончался от гнойного менингита

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Уральск. 11 июня. Kazakhstan Today - Десятимесячный ребенок скончался от гнойного менингита в Западно-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила руководитель отдела эпиднадзора за инфекционными заболеваниями управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Уральска Валентина Кенжегалиева, 3 июня в управлении контроля качества был зарегистрирован случай острого гнойного менингита, пишет портал "Мой город"

Ребенок поступил в детскую многопрофильную больницу в тяжелом состоянии. К сожалению, его спасти не удалось, 10 июня он скончался в реанимации", - проинформировала Валентина Кенжегалиева.

Также она проинформировала, что в области зарегистрировано два случая менингококковой инфекции, заболели два человека в возрасте 20 лет и 9 месяцев. В одном случае диагноз был подтвержден лабораторно выделением менингококка группы С, во втором случае диагноз подтвержден на основании клинических данных. В очагах проведен весь комплекс противоэпидемических мероприятий, были проведены все бактериологические исследования на менингококковую инфекцию, результаты отрицательные. В обоих случаях пациенты выздоровели.

Также Валентина Кенжегалиева отметила, что менингит бывает разным. К примеру, 10-месячный ребенок, который скончался, болел гнойным менингитом, который никаким образом не относится к менингококковой инфекции. Гнойный менингит не передается от человека к человеку.

"Хочу обратиться к жителям области, в связи с наступлением летнего периода надо обратить внимание на серозный менингит. Начинается купальный сезон, дачный сезон. Есть риск заболеть вирусным серозным менингитом, употребляя немытые овощи и фрукты, а также купаясь. Нужно отметить, что возбудителем этого вида менингита является энтеровирус", - пояснила Валентина Кенжегалиева.

Ранее в управлении здравоохранения региона сообщили, что 10-месячный ребенок скончался в реанимации детской многопрофильной больницы Западно-Казахстанской области от бактериальной инфекции.





Напомним, в 2018 году в нескольких городах Казахстана наблюдалась вспышка менингококковой инфекции , в том числе были случаи заболевания с летальными исходами.

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