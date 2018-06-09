Минздрав РК сообщил об эпидемиологической ситуации по менингококковой инфекции на 9 июня

Астана. 9 июня. Kazakhstan Today - Министерство здравоохранения РК сообщило об эпидемиологической ситуации по менингококковой инфекции на 9 июня, передает Kazakhstan Today.

"В Республике Казахстан с начала 2018 года зарегистрировано 60 случаев менингококковой инфекции, в том числе среди детей до 14 лет - 21 случай. Из них 13 случаев с летальным исходом: Алматы - 6 случаев, в Алматинской области - 4 случая, Южно-Казахстанской - 2 случая и Кызылординской - 1 случай. Ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения РК", - сообщили в ведомстве.

В Минздраве напомнили, что менингококковая инфекция - острое инфекционное заболевание, вызываемое бактериями, протекающее с разнообразными клиническими проявлениями - от бессимптомного носительства, назофарингита (воспаление слизистой носа и глотки), менингита (воспаление мозговых оболочек) и менингококкового сепсиса (заражение крови). Источником инфекции являются больные люди и "здоровые носители", то есть люди у которых отсутствуют, какие-либо клинические проявления, но они являются носителями менингококка. Заболеваемость менингококковой инфекцией характеризуется сезонностью - в зимний и весенние периоды.

Путь передачи инфекции - воздушно-капельный (при кашле, чихании, разговоре). Возбудитель инфекции крайне неустойчив во внешней среде. Микроб проникает через слизистые оболочки верхних дыхательных путей в организм здорового человека при длительном и тесном общении с больным или носителем. От момента заражения до начала заболевания проходит от одного до десяти дней. Больной заразен для окружающих с первых дней болезни.

Чаще болеют дети младше 5 лет, ввиду несформированной иммунной системы, подростки и молодые люди - в этом возрасте люди больше проводят времени в ночных клубах, которые отличаются сочетанием множества факторов риска - это скученность людей, курение, общие напитки и так далее.

Для менингита характерно внезапное начало: неожиданно появляется сильная головная боль, рвота, через 6-15 часов сыпь, температура достигает 39-40 градусов, озноб. Кожа бледная. Отмечается общая слабость, боли в спине и конечностях. Больные испытывают жажду, аппетит снижен. Необходимо заметить, что заболевание может протекать в легкой, а поэтому очень коварной форме, имитируя такие сравнительно "безобидные" заболевания, как грипп, ангина, насморк, тонзиллиты и тому подобное. При возникновении благоприятных условий, таких как ослабление защитных сил организма, вызванных переохлаждением, заболеванием, переутомлением, менингококк стремительно проникает в оболочки головного мозга и вызывает воспаление.

При появлении первых симптомов заболевания с катаральными явлениями (покраснение горла, повышение температуры тела, головная боль, слабость) необходимо обратиться к врачу и следовать всем его рекомендациям.

Необходимо ограничить участие в различных культурно-массовых мероприятиях, посещение плавательных бассейнов, игровых площадок в торгово-развлекательных центрах, соблюдать личную гигиену.

Часто проветривать помещение, ежедневно проводить влажную уборку в организованных коллективах.

Важно провести санацию очагов с хронической инфекцией, в детском возрасте это чаще касается ЛОР-органов, поэтому визиты к детскому оториноларингологу должны быть регулярными и, по возможности, профилактическими.

Необходимо употребление только кипяченной или бутилированной воды. Избегать переохлаждения, голодания, недосыпания, стресса и так далее.

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