Глава Минздрава предупредил о фейковой рекламе от его имени

Нур-Султан. 16 августа. Kazakhstan Today - Глава Минздрава РК Елжан Биртанов предупредил о распространении в сети фейковой рекламы от его имени, передает Kazakhstan Today.

Уже неделю, как меня тегают по якобы данному мной комментарию о лекарстве для людей с проблемами повышенного давления и гипертонии. Друзья, делаю официальное заявление! Статья о квоте на льготный препарат "Кардитонус" для гипертоников - фейковая! Вся распространённая информация на веб-сайтах и интернет-порталах не соответствует действительности", - написал глава Минздрава в Facebook .

Он напомнил, что все лекарства с доказанной клинической эффективностью внесены в Казахстанский национальный лекарственный формуляр. Многие из них предоставляются бесплатно по назначению участкового врача!

Ранее Минздрав уже заявлял, что ни ведомство, ни министр Биртанов, не имеют отношения к распространяемой информации о представляемой квоте на препарат для гипертоников.

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