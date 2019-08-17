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Глава Минздрава предупредил о фейковой рекламе от его имени

16.08.2019, 13:24 8857
Глава Минздрава предупредил о фейковой рекламе от его имени
Нур-Султан. 16 августа. Kazakhstan Today - Глава Минздрава РК Елжан Биртанов предупредил о распространении в сети фейковой рекламы от его имени, передает Kazakhstan Today.
 

Уже неделю, как меня тегают по якобы данному мной комментарию о лекарстве для людей с проблемами повышенного давления и гипертонии. Друзья, делаю официальное заявление! Статья о квоте на льготный препарат "Кардитонус" для гипертоников - фейковая! Вся распространённая информация на веб-сайтах и интернет-порталах не соответствует действительности", - написал глава Минздрава в Facebook.

 
Он напомнил, что все лекарства с доказанной клинической эффективностью внесены в Казахстанский национальный лекарственный формуляр. Многие из них предоставляются бесплатно по назначению участкового врача!
 
Ранее Минздрав уже заявлял, что ни ведомство, ни министр Биртанов, не имеют отношения к распространяемой информации о представляемой квоте на препарат для гипертоников.
 

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