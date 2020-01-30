Главный санврач опроверг слухи о регистрации коронавируса в Казахстане

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Сегодня на пресс-конференции Бекшин прокомментировал случай с пациентом из Кызылорды. По его информации, пациент поступил в стационар с температурой и головной болью.
Обследование показало, что пациент переохладился, находясь в вагоне. Учитывая, что больной вернулся с острова Хайнань, он помещен в отдельный бокс. Состояние пациента нормальное, диагностика проводится", - проинформировали в Минздраве РК.
Также на контроле Минздрава случай в Жамбылской области. "Пациенту поставлен диагноз ОРВИ, состояние оценивается как удовлетворительное, температура нормальная. Состояние граждан в Алматинской области: проверка показала, что состояние граждан нормальное. Проведено обследование в районной Панфиловской больнице. Вопрос о выписке граждан решается", - отметили в ведомстве.
Жандарбек Бекшин призвал граждан руководствоваться официальной информацией о ситуации с заболеваемостью.
Ранее сообщалось, что в Казахстане госпитализированы 35 человек, вернувшихся из Китая.
С целью недопущения распространения коронавируса на территории Казахстана приостанавливаются пассажирские перевозки и авиасообщение с КНР. Также приостановлена выдача виз гражданам Китая.
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