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В Казахстане госпитализировали 35 человек, приехавших из Китая

29.01.2020, 18:49 9775
В Казахстане госпитализировали 35 человек, приехавших из Китая
Нур-Султан. 29 января. Kazakhstan Today - В Казахстане на сегодняшний день госпитализировали 35 человек, приехавших из Китая. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил главный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин, передает корреспондент агентства.
 
По информации Бекшина, с 6 января через пункты пропуска из КНР в Казахстан въехали 12 610 человек, в том числе 12 365 граждан Казахстана и 245 иностранцев. Медработники во всех регионах обзванивают всех въехавших за эти дни граждан, чтобы узнать о жалобах на здоровье. К сегодняшнему утру опрошен 6449 человек, работа продолжается. 
 

На данный момент госпитализировали и изолировали в отдельные боксы 35 человек. Из них 22 поставлен диагноз ОРВИ, четырем - грипп, в одном случае -парагрипп. Таким образом, подтверждено сезонное заболевание у 27 пациентов", - сказал Бекшин. 

 
Он уточнил, что по оставшимся восьми пациентам пробы анализов отправлены на дополнительный тест-контроль в Национальный научный центр особо опасных инфекций в Алматы. Также у Казахстана есть договоренность с ВОЗ и Россией о взаимной профессиональной помощи.
 
Ранее сообщалось, что Казахстан приостанавливает пассажирские перевозки и авиасообщение с КНР. Также приостановлена выдача виз гражданам КНР.
 
Случаи заражения пневмонией, вызванной коронавирусом, отмечены в Китае, ОАЭ, Австралии, США, Франции, Германии, во Вьетнаме, в Италии, Камбодже, Корее, Малайзии, Непале, Сингапуре, в Таиланде, на Шри-Ланке и в Японии. В Казахстане пока случаев заражения коронавирусом не зарегистрировано. 
 

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