05.03.2024, 15:00 2426
Просроченные вакцины и фиктивная вакцинация: грубейшие нарушения выявлены в медучреждениях СКО
Фото: Depositphotos
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Петропавловск. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуроры Северо-Казахстанской области выявили грубейшие нарушения в учреждениях здравоохранения области.
В частности, во время проверки выявлены нерациональное использование медицинских препаратов, фиктивная вакцинация и фальсификация официальных документов.
В нарушение требований санитарных правил на складе хранения органов здравоохранения находились просроченные вакцины против кори, паротита, краснухи и гепатита А в количестве 1,8 тысячи доз на сумму 7,8 млн тенге", - сообщили в прокуратуре СКО.
Также выявлено свыше 70 фактов фиктивной вакцинации против кори и сибирской язвы и фальсификация официального документа медицинскими работниками одной из поликлиник города.
Начато досудебное расследование по статье 385 УК РК "Подделка, изготовление и сбыт поддельных документов", ведется следствие.
Выявленные нарушения допущены по причине формирования медицинскими учреждениями заявок на приобретение иммунобиологических препаратов без законных обоснований, предусмотренных Бюджетным кодексом", - уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Казахстане обновили перечень обязательных прививок и сроки проведения вакцинации.
Напомним, в Казахстане за год в четыре раза выросла заболеваемость вирусными гепатитами. Также в прошлом году страна пережила крупнейшую за последнее десятилетие вспышку заболеваемости корью. В декабре ООН назвала Казахстан страной с самой высокой заболеваемостью корью в мире. По итогам 2023 года в Казахстане зарегистрирован рост по 8 инфекционным заболеваниям, в том числе кори, коклюшу, сибирской язве. Врачи объясняют высокий рост заболеваемости различными инфекциями тем, что люди отказываются от вакцинации.
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26.02.2024, 21:03 31996
В ДСЭК рассказали, сколько случаев КВИ было зарегистрировано в Алматы
Статистика заражения в городе продолжает оставаться на стабильном уровне
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Алматы. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга заместитель начальника департамента по контролю за санитарной и эпидемиологической безопасностью Алматы Асель Калыкова представила данные о текущей эпидемиологической обстановки, связанной с распространением COVID-19.
По словам Калыковой, статистика заражения в Алматы продолжает оставаться на стабильном уровне.
С начала текущего года до 25 февраля наблюдается 247 подтвержденных лабораторно инцидентов заражения коронавирусом среди жителей мегаполиса. Из этого числа 30 инфицированных являются детьми до 14 лет, шесть - подростками, а остальные 211 - взрослыми", - сказала Асель Калыкова.
Структура зафиксированных случаев КВИ следующая:
- обратились за медицинской помощью самостоятельно - 216 (87,4%);
- обследованы в рамках профилактики - 18 (7,3%);
- выявлены на основании эпидемиологических свидетельств - 13 (5,3%).
Демографическая характеристика инфицированных с начала года:
- младенцы до года - 21 случай (8,5%);
- дети до 14 лет - всего 30 случаев (12,1%);
- подростки и молодежь в возрасте 15-19 лет - 11 случаев (4,5%);
- лица с возрастом от 20 до 39 лет - 90 случаев (36,4%);
- граждане в возрастной категории 40-59 лет - 39 случаев (15,8%);
- возрастная группа 60 лет и старше - 77 случаев (31,2%).
Ранее вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова в кулуарах сената заявила, что вакцинироваться от коронавируса всему населению нет необходимости.
22.02.2024, 19:12 63816
Заболеваемость гепатитом в Казахстане растет из-за антиваксеров
Фото: pixabay.com
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Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С чем связан рост заболеваемости видами гепатита в Казахстане, рассказал вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник. По его словам, многие родители пренебрегают прививками от гепатита, сообщает "Sputnik Казахстан".
Большое количество молодых мам и пап принимает решение, что детям не нужно делать прививку. Но нужно, чтобы детей прививали. Будете прививать - ваши дети будут живы и здоровы. В дальнейшем у тех, кого не будете прививать, с возрастом разовьется гепатит", - рассказал вице-министр.
Вячеслав Дудник рассказал о проведенном в 2023 году большом исследовании по количеству больных гепатитом в Астане.
Мы проверили 5000 человек на гепатит. Заболеваемость гепатитом у нас составляет 1,8%", - сообщил вице-министр.
По его словам, среди стран СНГ Казахстан занимает лидирующую позицию по лечению гепатита и выявлению.
Напомним, за 2023 год заболеваемость вирусными гепатитами в РК выросла более чем в четыре раза. За январь-декабрь 2023 года этот показатель превысил отметку в 10,2 случая на 100 тыс. населения. Годом ранее ситуация выглядела намного лучше - было зарегистрировано всего 2,5 случая на 100 тыс. человек.
22.02.2024, 15:01 66521
В Минздраве пересмотрят структуру лабораторных услуг
Доля выявления патологий при скрининговых исследованиях остается низкой
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Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Для решения проблем с доступностью медицинской помощи будет пересмотрен ряд маршрутов пациентов на уровне оказания амбулаторно-поликлинической помощи, сообщила на расширенном заседании коллегии министр здравоохранения Акмарал Альназарова.
В настоящее время нерациональная регламентация маршрутов пациентов, неэффективные стандарты вызывают справедливое недовольство граждан, способствуя искусственному росту консультативно-диагностических услуг и нагрузке на врача общей практики, отметили в Минздраве.
Охват пациентов программой управления заболеваниями носит формальный характер. Касательно скрининговых исследований следует признать, что доля выявляемости патологии остается низкой. Вместе с тем мной поручено пересмотреть подходы и определить приоритетные направлений скрининговых исследований", - сказала Альназарова.
Кроме того, в план срочных мероприятий включен анализ структуры лабораторных услуг и актуализация перечня консультативно-диагностических услуг с учетом пересмотра тарифов.
В ведомстве напомнили, что президент поручил принять единый пакет медицинской помощи до 1 апреля текущего года.
Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут посещать узких специалистов без направления терапевта.
22.02.2024, 12:44 67791
Количество жалоб растет - глава Минздрава о качестве медицинской помощи в Казахстане
Наибольшее количество жалоб отмечено в Алматинской области, областях Жетысу и Абай
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Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане растет количество жалоб на некачественные медицинские услуги, заявила на расширенном заседании коллегии Министерства здравоохранения глава ведомства Акмарал Альназарова.
На заседании были рассмотрены системные проблемы отрасли, которые подверглись в последнее время серьезной критике со стороны главы государства.
Несмотря на кратный рост финансирования отрасли, существенного повышения качества и доступности медицинской помощи не наблюдается. Увеличивается количество жалоб и обращений на некачественные медицинские услуги, недостатки в организации медицинской помощи, нарушение этики и деонтологии. Наибольшее количество жалоб отмечено в Алматинской области, областях Жетысу и Абай", - отметила глава Минздрава.
Она обратила внимание, что расходы на оказание медицинской помощи с момента внедрения обязательного социального медицинского страхования растут и в прошлом году достигли 2,6 трлн тенге. При этом доступ застрахованных лиц к бесплатной медицинской помощи ограничен, а доля "карманных" расходов высока.
Для решения вышеуказанных проблем необходимо обеспечить принятие комплексных мер по модернизации системы оказания медицинской помощи, обеспечению прозрачности, эффективности, рациональности использования финансовых средств с фокусом на ресурсосбережение и удовлетворение потребностей граждан", - подчеркнула министр.
Ранее глава правительства Олжас Бектенов заявил о недопустимости увеличения финансирования ОСМС при его неэффективности.
22.02.2024, 12:37 68391
Вакцинироваться от коронавируса всему населению нет необходимости - Есмагамбетова
Фото: pexels.com
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Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова в кулуарах сената заявила, что вакцинироваться от коронавируса всему населению нет необходимости.
Сегодня по рекомендации ВОЗ, в принципе, нет необходимости вакцинироваться или ревакцинироваться всему населению от коронавирусных инфекций. То есть на сегодня речь идет только об уязвимых группах населения, то есть это лица пожилого возраста (...) Страна сама определяет, нужно это или не нужно в зависимости от эпидситуации", - сообщила она.
Напомним, в Казахстане растет заболеваемость КВИ. В январе в сравнении с декабрем 2023 года отмечается рост в 2,5 раза - со 187 случаев в декабре до 477 случаев в январе. Больше всего заболевших в Алматы и Астане.
Также Казахстане возвращается масочный режим в больницах и местах массового скопления людей.
21.02.2024, 16:43 72971
Казахстанцы смогут посещать узких специалистов без направления терапевта
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения внесло поправки в приказы и стандарты для улучшения оказания медпомощи в поликлиниках, сообщили в пресс-службе ведомства.
По информации Минздрава, с марта текущего года планируется сократить перечень анализов на плановую госпитализацию на 42 исследования, а также увеличить сроки их действия с 10 до 14 дней и с 1 месяца до трех.
Кроме того, с апреля текущего года будут усовершенствованы подходы прямого обращения к профильным специалистам. Теперь пациент сможет обратиться к профильным специалистам без направления врача общей практики в следующих случаях:
- неотложные состояния и травмы, в т.ч. офтальмологические, оториноларингологические и другие травмы;
- оказание экстренной и плановой стоматологической помощи;
- заболевания дерматовенерологического профиля;
- приемы к акушеру-гинекологу и психологу по месту прикрепления;
- приемы онколога и онкогематолога;
- приемы кардиолога, эндокринолога, офтальмолога, невропатолога, хирурга пациентов, состоящих на диспансерном учете;
- повторные приемы к профильному специалисту по его назначению;
- приемы специалистов в молодежных центрах здоровья;
- при оказании услуг передвижных медицинских комплексов и других мобильных служб.
С апреля будет пересмотрен порядок динамического наблюдения и алгоритм совместной работы врача общей практики и профильных специалистов, что обеспечит мультидисциплинарный подход. В рамках этой работы кратность и объем проведения исследований будет определяться для каждого пациента в индивидуальном порядке", - добавили в Минздраве.
Напомним, премьер-министр РК Олжас Бектенов заявил о необходимости реформирования системы обязательного медстрахования.
Считаю, что система ОСМС требует серьезного переформатирования. Увеличивать ее финансирование при таком неэффективном расходовании средств, приписках - недопустимо. Отрасль требует полной цифровизации и прозрачности", - сказал глава кабмина.
19.02.2024, 10:16 83501
В Казахстане за год в четыре раза выросла заболеваемость вирусными гепатитами
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - За прошлый год заболеваемость вирусными гепатитами в РК выросла более чем в четыре раза. За январь-декабрь 2023 года этот показатель превысил отметку в 10,2 случая на 100 тыс. населения. Годом ранее ситуация выглядела намного лучше - было зарегистрировано всего 2,5 случая на 100 тыс. человек, сообщает Ranking.kz.
Статистика филиала Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга Минздрава указывает на резкий скачок заболеваемости с января 2023 года, хотя сезонное увеличение численности заразившихся некоторыми типами вируса обычно наступает летом и осенью. Самый высокий уровень заболеваемости был зафиксирован в марте, когда показатель увеличился до 15 случаев на 100 тыс. человек. Планомерное снижение эксперты центра отмечали с июля.
По информации центра, динамика по подтипам вируса разнилась. Заболеваемость острым вирусным гепатитом А выросла в 6,8 раза, хроническими вирусными гепатитами В и С - на 4,1%. Были выявлены единичные случаи заражения вирусом гепатита Д, а случаи заражения гепатитом Е не были зарегистрированы вовсе.
Высокая заболеваемость в прошлом году наблюдалась не на всей территории страны, а лишь в отдельных регионах. В антилидерах оказалась Абайская область, где частота заражения вирусами гепатита была в три раза выше республиканского уровня: 32,7 случая на 100 тыс. населения. Следом идут Астана (27,2), Восточно-Казахстанская (23,3) и Улытауская (22,1) области.
Почти во всех областях за последний год отмечался трех- или четырехкратный рост заболеваемости, а в некоторых регионах всплеск был еще более значимым: в Акмолинской области частота заражения была в семь раз выше, чем в 2022 году, в Шымкенте - в 12,2 раза. Лишь в двух областях - Северо-Казахстанской (плюс 13,9%) и Акмолинской (минус 9,3%) - ситуация была относительно стабильной.
Бюро национальной статистики публикует многолетнюю динамику только по одному из подтипов вируса - гепатиту В. По этим данным можно сделать вывод: невысокие показатели по этой разновидности вирусного гепатита наблюдались с 2017 года по 2021 год, лишь в 2022 году был зафиксирован резкий всплеск. Заболеваемость гепатитом В за этот год выросла сразу в 12,5 раза - с 0,2 до 2,5 случая на 100 тыс. населения.
Уровень заболеваемости населения гепатитом В - один из индикаторов целей устойчивого развития (ЦУР) ООН, которых Казахстан стремится достичь к 2030 году. Изначально, когда устанавливались ЦУР, главным стремлением врачей было полностью ликвидировать гепатит к 2023 году. Теперь ясно, что миссия провалена. Новая глобальная стратегия Всемирной организации здравоохранения - к 2030 году сократить количество новых случаев инфицирования на 90%, снизить смертность на 65%.
Главным инструментом борьбы с гепатитами остается вакцинация, она на 95% предотвращает развитие хронических форм болезни. В Казахстане прививки детям ставят бесплатно, основной возраст для проведения вакцинации - до двух лет. Однако в последние годы врачи начали говорить об отказе родителей от вакцинации детей не только от гриппа и кори, но и от гепатитов.
Например, такая ситуация складывалась в середине прошлого года в Астане. Тогда, по сообщению главного санитарного врача столицы, в 91% случаев заражения детей гепатитом А несовершеннолетние не получали вакцин, так как их родители были против. На первом заседании правительства РК в текущем году экс-министр здравоохранения РК Ажар Гиният сообщала, что в 2023 году 500 тыс. детей в возрасте до одного года пропустили плановые профилактические прививки против таких вирусов, как коклюш, дифтерия, столбняк, полиомиелит, вирусный гепатит В, гемофильная инфекция.
Рост заболеваемости вакциноуправляемыми инфекциями напрямую связан с нормами закона 2015 года, позволяющими родителям отказываться от вакцинации своих детей. Из-за этого спустя 5-7 лет увеличилась неиммунная прослойка. Согласно данным, на сегодня около 800 тысяч детей в возрасте до 6 лет не привиты и не защищены от дифтерии, полиомиелита, туберкулеза и других опасных инфекций. В этой связи министерством наряду с плановой вакцинацией будут проведены комплексные работы по дополнительной вакцинации детей", - заявила тогда представитель Минздрава.
По данным научного онлайн-издания OurWorldinData.org, в 2021 году Казахстан занимал 50-е место из 189 по доле вакцинированных детей в возрасте до одного года. Тогда в РК показатель достигал 95%, тогда как в мире он составлял 80%.
18.02.2024, 18:16 87701
Казахстан получил грант из пандемического фонда Всемирного банка
Фото: Минздрав РК
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Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялся Официальный запуск гранта пандемического фонда с участием Министерства здравоохранения Казахстана, сообщает пресс-служба Минздрава РК.
Средства из пандемического фонда будут направлены для решения задач системы здравоохранения страны в области эпидемиологического надзора, пограничного контроля, лабораторной безопасности, раннего обнаружения и реагирования, а также обучения персонала.
Страновой офис ВОЗ в Казахстане будет координировать реализацию гранта в стране и обеспечивать общую техническую поддержку Министерству здравоохранения РК.
Казахстан стал одной из 36 стран Европейского региона ВОЗ, получившей страновой грант на сумму 19 млн долларов и мультистрановой грант на сумму 27 млн долларов сроком на три года.
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В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?