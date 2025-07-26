25.07.2025, 17:07 5201
Информацию о повышении тарифов на медуслуги прокомментировали в Минздраве
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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения Республики Казахстан разъяснило, что планируемое с 2026 года повышение тарифов на медицинские услуги не означает роста цен на лечение для граждан, передает корреспондент агентства.
Тарифы на медицинские услуги - это утвержденные государством суммы, которые оплачиваются медицинским организациям (поликлиникам, больницам) за лечение пациентов в рамках ГОБМП и ОСМС. К примеру, если человек получил лечение как застрахованный в системе ОСМС или за счет гарантированного государством перечня услуг или ГОБМП, он сам ничего не платит, но Фонд медстрахования за это лечение заплатит медорганизации по установленному тарифу - например, 50 000 тенге за операцию или 5000 тенге за консультацию специалиста. Поэтому повышение тарифов на медуслуги не означает рост стоимости лечения для населения", - объяснили в ведомстве.
Как уточнили в пресс-службе, в ранее опубликованном сообщении Минздрава говорилось, что с 2026 года планируется повышение тарифов по девяти ключевым направлениям. Эти тарифы не пересматривались с 2020 года и не покрывают реальную себестоимость лечения.
Для граждан все услуги, включенные в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи и в пакет ОСМС, по-прежнему остаются бесплатными", - отметили в министерстве.
Ранее сообщалось, что взносы в ОСМС повысят с 2026 года. Здесь можно прочитать, кого это коснется.
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24.07.2025, 15:04 10676
Почему сахарный диабет вывели из пакета бесплатной медпомощи, рассказали в Минздраве
Фото: vrach_Depositphotos
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Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На пресс-конференции в правительстве министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова прокомментировала перевод сахарного диабета из гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в систему обязательного медстрахования, передает корреспондент агентства.
Если человек работает, не относится к 15 льготным категориям, не состоит в кризисной группе, то, в принципе, он должен самостоятельно за себя платить. Сегодня минимальная сумма - это 51 тысяча тенге в год. Вместе с тем для сахарного диабета средняя стоимость лечения, включая стационарное лечение, поликлиническое наблюдение и амбулаторное лекарственное обеспечение, составляет более 600 тысяч в год в среднем. Поэтому мы действительно все просчитали, сегодня порядка 500 тысяч пациентов с сахарным диабетом состоят на диспансерном учете", - сообщила глава Минздрава.
По ее словам, фактически 96% лиц с сахарным диабетом и с другими заболеваниями, подлежащими динамическому наблюдению, сегодня находятся в страховом пакете.
Поэтому в целом мы таких больших угроз не видим для того, чтобы зайти в систему ОСМС. У нас достаточно мягкие условия. Все остальные категории, которые действительно нуждаются в поддержке государства, будут застрахованы за счет правительства и местных исполнительных органов", - пояснила Альназарова.
Ранее президент Казахстана подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального медицинского страхования и оказания медицинских услуг".
23.07.2025, 17:45 15796
Онкоскрининги станут бесплатными для всех казахстанцев
Фото: pexels.com
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане со второй половины 2025 года планируется поэтапный переход онкоскринингов в систему гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, сообщили в службе центральных коммуникаций при президенте РК.
С 2025 года усовершенствована организация скрининговых исследований за счет четкого разделения возрастных групп с указанием возрастных категорий лиц, например от 40 до 70 лет ежегодно раз в два года. В числе нововведений - внедрение скрининга на раннее выявление риска развития острого нарушения мозгового кровообращения для мужчин старше 50 лет", - сказала директор Республиканского центра первичной медико-санитарной помощи Айгуль Касымова на пресс-конференции в СЦК.
Она также отметила, что устаревшие лабораторные методы заменят на более современные и эффективные. Например, вместо стандартного анализа крови на глюкозу будет применяться гликированный гемоглобин для диагностики сахарного диабета.
Если ранее граждане, которые не имели страховку, не могли полностью проходить скрининговые исследования, со второго полугодия 2025 года эта возможность будет для всех категорий граждан", - пояснила спикер.
23.07.2025, 17:20 16466
В Казахстане медсестры начнут вести самостоятельный прием пациентов
Фото: pexels.com
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Одним из ключевых направлений реформы первичной медико-санитарной помощи является внедрение самостоятельного сестринского приема, сообщили в службе центральных коммуникаций при президенте РК.
Пациенты получают доступ к медицинской сестре не только как к помощнику врача, но как к полноценному специалисту, проводящему прием. На приеме осуществляется опрос и идентификация социальных и психологических рисков. Далее проводится объективный осмотр пациента. После этого медсестра ставит сестринский диагноз, выполняет сестринские вмешательства в соответствии с классификатором, оформляет выписки, а также выписывает бесплатные рецепты, если они ранее были назначены врачом, и дает рекомендации по плану динамического наблюдения. То есть, таким образом оптимизируется маршрут пациента", - сообщила директор Республиканского центра ПМСП Министерства здравоохранения РК Айгуль Касымова на пресс-конференции в СЦК.
По ее словам, это принципиально новый уровень роли медицинской сестры в системе здравоохранения.
22.07.2025, 17:48 21711
Видеожетоны для безопасности медработников начали использовать в Казахстане
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Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО "Қазақтелеком" Багдат Мусин представил Министерству здравоохранения Казахстана новые ИИ-технологии в области безопасности медицинских работников, передает корреспондент агентства.
Нашим медикам, к сожалению, приходится печься не только за чьи-то жизни, но и за собственные. Только за последние 3 года в Казахстане зарегистрировано более 130 фактов агрессии против медработников. Надо их как-то обезопасить. Но как? Поставили себе такую задачу в "Казахтелеком". И запустили проект "Смарт-видеожетоны". Крепятся на халат, все записывают. В случае угрозы достаточно одного нажатия, чтобы подключить полицию. Уже используются в Астане и Алматы - по пять бригад скорой помощи в каждом городе", - написал Мусин в своем телеграм-канале.
Кроме того, Минздраву презентован проект ИИ-терапевта, который "слушает врача и пациента, предлагает предварительный диагноз и формирует первичную медкарту", технология уже тестируется в Акмолинской области.
Есть цифровой сервис телемедицины. Это мобильный комплекс для мониторинга и диагностики здоровья. Измеряешь давление, пульс, температуру, кислород, глюкозу и так далее. Человек проходит мини-обследование, находясь дома (хоть в городе, хоть в селе), а врач видит все онлайн и сразу дает рекомендации. Есть еще система отслеживания температуры вакцин и лекарств на всем пути от склада до пациента - тоже тестируется (в Карагандинской области)", - проинформировал Мусин.
Напомним, в Караганде подверглась нападению медицинская сестра частной клиники. В Костанайской областной больнице был жестоко избит молодой хирург урологического отделения.
Поправки в законодательство об ужесточении ответственности за нападение на медработников внесут в парламент в сентябре.
18.07.2025, 09:25 36776
Поправки в законодательство об ужесточении ответственности за нападение на медработников внесут в парламент в сентябре
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова обратилась к казахстанцам в связи с недавними случаями нападения на медиков в Караганде и Костанае.
Уважаемые казахстанцы, обращаюсь к вам как специалист, проработавший медицинской сестрой в родильном доме, как врач приемного покоя детской больницы, дежурант и ординатор, остановите насилие против медицинских работников!" - написала министр на своей странице в Instagram.
Она напомнила, что в Караганде подверглась нападению медицинская сестра частной клиники. В Костанайской областной больнице был жестоко избит молодой хирург урологического отделения.
Врач потерял сознание от удара пациента, просто потому что тот не захотел ждать своей очереди. Сейчас доктор находится в реанимации. Его состояние - тяжелое. Какой степени черствости и агрессии нужно достичь, чтобы поднять руку на человека, который каждый день спасает жизни? Очень жаль, что в мирное время врачи рискуют своей жизнью на рабочем месте. Это совершенно немыслимо и неприемлемо. Это преступление - это десятки непринятых пациентов, десятки отложенных операций, это прямой удар по всей системе", - подчеркнула Альназарова.
Министр здравоохранения сообщила, что законодательные изменения об ужесточении ответственности за нападения на медработников в сентябре будут внесены в парламент.
Такие действия должны расцениваться не как бытовой инцидент, а как угроза общественной безопасности. В связи с участившимися случаями нападения на медицинских работников совместно с министром МВД пришли к решению безотлагательно усилить круглосуточные посты в приемных покоях ургентных стационаров, детских и перинатальных центрах. Медицинские учреждения должны обеспечиваться мерами безопасности - видеонаблюдением, охраной, тревожными кнопками. Хочу еще раз призвать всех к цивилизованным нормам общения на всех уровнях. Мы должны с детства воспитывать уважение к труду медиков, формировать культуру благодарности", - сказала глава Минздрава.
Она отметила, что для спасения жизни пострадавшего врача Министерство здравоохранения примет все возможные и решительные меры.
Завтра бортом санавиации доктор будет доставлен в Национальный координационный центр экстренной медицины, где будет проводиться дальнейшее лечение с привлечением высококлассных специалистов", - сообщила Альназарова.
14.07.2025, 11:45 55096
В Казахстане впервые робот будет готовить препараты для химиотерапии
Фото: Минздрав РК
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Астана. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане впервые при приготовлении химиотерапевтических препаратов для онкопациентов стали использовать высокотехнологичного робота KiroOncology. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.
Роботизированная система приготовления химиопрепаратов - KiroOncology, ранее использовавшаяся преимущественно в медицинских учреждениях Европы и США, внедрена в Алматинском онкологическом центре.
Это первый случай использования подобной технологии в Казахстане, знаменующий важный шаг в сторону автоматизации и повышения безопасности в онкологической практике", - отметили в Минздраве.
Роботизированное устройство:
• точно рассчитывает дозировку препарата, исключая человеческий фактор,
• идентифицирует лекарство с помощью 360-градусной камеры и базы изображений,
• проверяет штрих-коды и взвешивает компоненты до и после смешивания,
• исключает ошибки в подборе и дозировке препарата,
• самостоятельно утилизирует использованные материалы, минимизируя контакт с опасными веществами.
Эта технология существенно снижает риски для медицинского персонала, который ранее был вынужден контактировать с цитотоксичными веществами при ручном приготовлении препаратов.
Робот KiroOncology оснащен двумя механическими манипуляторами, которые проводят смешивание и разлив препаратов по флаконам для внутривенного введения. После завершения процесса устройство утилизирует использованные флаконы и шприцы в герметичный контейнер, который автоматически запечатывается, исключая контакт с остатками химиотерапевтических средств.
Помимо робота, в Алматинском онкологическом центре также используются ламинарные боксы BiOptima IT II класса безопасности, оснащенные системой Kiro Assist на платформе KiroLink. Эти боксы позволяют проводить разведение цитостатических препаратов вручную - но с соблюдением всех этапов контроля: идентификация препарата, проверка штрих-кодов, взвешивание, визуальный контроль и документирование.
Во многих онкологических учреждениях страны химиопрепараты по-прежнему готовятся вручную в обычных ламинарных шкафах, что несет определенные риски как для персонала, так и для пациентов. Внедрение роботизированной системы - это не просто технологическое обновление, а значимый шаг к более безопасной, точной и современной онкологической помощи в Казахстане", - заключили в министерстве.
13.07.2025, 19:48 59336
Бесплатные лекарства начнут поставлять ежемесячно в Акмолинской области
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Кокшетау. 13 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления ТОО "СК-Фармация" Нурлыбек Асылбеков посетил Кокшетау и провел мониторинг системы лекарственного обеспечения медицинской организации и Акмолинской области в целом, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.
Глава единого дистрибьютора ознакомился с условиями хранения и отпуска лекарственных средств в медорганизации Viamedis, логистикой и взаимодействием с пациентами. Ранее от населения в адрес этой организации поступали жалобы на перегруженность и очереди в пунктах отпуска.
На 2025 год от Viamedis подана заявка на закуп 270 наименований препаратов на сумму 1,7 миллиарда тенге, а также дополнительная потребность на 262,2 миллиона тенге. По состоянию на 12 июля поставки выполнены на 80% от годового объема, при этом жалоб на недопоставки от медорганизации не поступало", - проинформировали в Минздраве.
В ходе посещения медорганизации было выяснено, что одна из ключевых причин недовольства пациентов - это организация отпуска препаратов один раз в 3 месяца.
По предложению "СК-Фармации" и при поддержке управления здравоохранения поставки будут осуществляться на ежемесячной основе с 1 августа 2025 года, что позволит правильно распределить потоки и не создавать скопления пациентов", - сообщили в ведомстве.
Ранее в ВАП озвучили нарушения в системе лекарственного обеспечения.
02.07.2025, 19:41 91621
В Алматы хирурги забыли в животе женщины салфетку
Фото: Depositphotos
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Алматы. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы хирурги забыли во время операции кесарева сечения в брюшной полости молодой женщины марлю. Об этом в сосцети сообщила представляющая интересы пострадавшей юрист Анна Чернова.
В августе 2024 года В. родила третьего ребенка путем кесарева сечения в ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 2" УОЗ Алматы (Городской перинатальный центр № 2). Уже на следующий день после операции она жаловалась врачам на острую боль. Врачи отмахнулись. Осмотр провели, как нам кажется, формально и потом выписали ее", - рассказала юрист.
Дальше женщину ждали 9 месяцев боли. Она не могла нормально спать, есть, с трудом передвигалась, не могла поднять на руки своего ребенка. Вес стремительно уходил, боли нарастали. В. обращалась в частные клиники, проходила десятки обследований, тратила огромные деньги, и все безрезультатно. Диагнозы менялись, но никто из врачей не мог найти настоящую причину и понять, что происходит с молодой женщиной.
Лишь в мае 2025 года КТ показало образование в области малого таза. Было подозрение на опухоль. Ее срочно госпитализировали, и никто, даже хирурги, не могли предположить, что найдут внутри. 3 июня 2025 года, во время экстренной операции врачи были потрясены: внутри женщины все это время находилась забытая марлевая салфетка, оставленная в брюшной полости врачами государственного роддома во время кесарева", - рассказала Анна Чернова.
За 9 месяцев марля вызвала гнойное воспаление, перитонит и разрушила внутренние органы. Часть кишечника пришлось удалить. По словам врачей, еще неделя - и женщину бы уже не удалось спасти.
В управлении общественного здравоохранения Алматы прокомментировали ситуацию и заявили, что инициировали обращение в Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК с просьбой провести служебное расследование по данному инциденту.
По итогам проверки будут предоставлены официальные разъяснения, а также приняты соответствующие меры реагирования в рамках действующего законодательства", - добавили в ведомстве.
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