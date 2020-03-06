Казахстан депортирует граждан из стран, неблагоприятных по COVID-19

Ограничения на въезд из этих стран введены. Но вместе с тем мы не всегда можем повлиять на авиакомпании и аэропорты других стран. Граждане могут попасть на эти борты. Поэтому с целью защиты мы принимаем меры вплоть до депортации лиц, которые въехали из этих стран. Мы имеем право и проводим депортацию. В частности, 4 марта прибыл борт из ОАЭ, где были два гражданина КНР. Мы их изолировали, понаблюдали и при ближайшей возможности отправили обратно в КНР", - сказал Биртанов. При этом он отметил, что другие страны также приняли аналогичные меры.
Также глава Минздрава вновь призвал казахстанцев воздержаться от поездок в страны, где распространяется коронавирус.
К сожалению, продолжаются факты, что наши граждане, несмотря на опасность, выезжают в другие страны, особенно в страны первой категории. Особенно хочу выделить Южную Корею, где очень много казахстанских граждан находится. В связи с тем что вспышка инфекции в Южной Корее и других странах нарастает, порядка 20-30% каждый день, риски увеличиваются, в этой связи мы постепенно вводим ограничительные меры", - сказал он.
По слом Биртанова, Минздрав столкнулся с критикой, в частности, о вмешательстве в бизнес. "Тем не менее, эта рекомендация направлена на защиту здоровья наших граждан. Поэтому когда эти граждане возвращаются, они должны быть готовы к ограничительным мерам. Это предпринимается абсолютно законно, в соответствии с Кодексом об охране здоровья населения и полномочиями главного санврача. Также существует административная ответственность за нарушение этих норм", - напомнил глава Минздрава.
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