Казахстан депортирует граждан из стран, неблагоприятных по COVID-19

Нур-Султан. 5 марта. Kazakhstan Today - Казахстан на сегодняшний день запретил въезд гражданам КНР и Ирана, а с 8 марта запрет распространится и на граждан Южной Кореи . В случае нарушения запрета РК оставляет за собой право на депортацию иностранцев. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает корреспондент агентства.

Ограничения на въезд из этих стран введены. Но вместе с тем мы не всегда можем повлиять на авиакомпании и аэропорты других стран. Граждане могут попасть на эти борты. Поэтому с целью защиты мы принимаем меры вплоть до депортации лиц, которые въехали из этих стран. Мы имеем право и проводим депортацию. В частности, 4 марта прибыл борт из ОАЭ, где были два гражданина КНР. Мы их изолировали, понаблюдали и при ближайшей возможности отправили обратно в КНР", - сказал Биртанов. При этом он отметил, что другие страны также приняли аналогичные меры.

Также глава Минздрава вновь призвал казахстанцев воздержаться от поездок в страны, где распространяется коронавирус.

К сожалению, продолжаются факты, что наши граждане, несмотря на опасность, выезжают в другие страны, особенно в страны первой категории. Особенно хочу выделить Южную Корею, где очень много казахстанских граждан находится. В связи с тем что вспышка инфекции в Южной Корее и других странах нарастает, порядка 20-30% каждый день, риски увеличиваются, в этой связи мы постепенно вводим ограничительные меры", - сказал он.

По слом Биртанова, Минздрав столкнулся с критикой, в частности, о вмешательстве в бизнес. "Тем не менее, эта рекомендация направлена на защиту здоровья наших граждан. Поэтому когда эти граждане возвращаются, они должны быть готовы к ограничительным мерам. Это предпринимается абсолютно законно, в соответствии с Кодексом об охране здоровья населения и полномочиями главного санврача. Также существует административная ответственность за нарушение этих норм", - напомнил глава Минздрава.

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