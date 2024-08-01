Казахстанцы смогут отслеживать предельные розничные цены на лекарства

В министерстве объяснили, что с помощью мобильного приложения пользователи могут легко и быстро сообщать о нарушениях ценовой политики

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Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения Республики Казахстан - Министерство здравоохранения Республики Казахстан порекомендовало гражданам мобильное приложение для отслеживания предельных розничных цен на медицинские препараты.





Это позволит обеспечить доступность и справедливость ценообразования на жизненно важные медикаменты", - говорится на сайте Минздрава.





В министерстве объяснили, что с помощью приложения Dari.kz пользователи могут легко и быстро сообщать о нарушениях ценовой политики. Для этого достаточно загрузить фотографию товарного чека и упаковки лекарства и отправить заявление, которое будет автоматически направлено в территориальные департаменты Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава.





Кроме того, приложение позволяет сообщать о побочных эффектах, возникших после применения лекарственных средств. Это способствует улучшению контроля за качеством медицинских препаратов.





В Минздраве напомнили, что за превышение установленных предельных розничных цен предусмотрены штрафы. В соответствии с частью 1 статьи 426 КоАП РК предусмотрены следующие штрафы:





- физические лица: 70 МРП;





- должностные лица: 100 МРП;





- субъекты малого предпринимательства: 130 МРП;





- субъекты среднего предпринимательства: 200 МРП;





- субъекты крупного предпринимательства: 1000 МРП.





Приложение Dari.kz доступно для бесплатного скачивания в App Store и Google Play.



Ранее глава Минздрава Ранее глава Минздрава ответила , упразднят ли "СК-Фармацию" после проверки Антикора.





Напомним, в Антикоре сообщили , что в СКФ имеются серьезные коррупционные риски, препятствующие реализации задач по своевременному и качественному обеспечению населения лекарственными средствами и медицинскими изделиями, развитию фармацевтической отрасли и промышленности. Более половины аукционов по закупу лекарств проходили неконкурентным способом (всего 1241 лот в период 2020-2023 годы). Этому способствовали заложенные в правила нормы, которые позволяют определять победителя при поступлении только одной заявки. Фармкомпании, используя эту лазейку, в сговоре с другими поставщиками выигрывали тендеры по максимальной высокой цене. Таким образом, не обеспечивались конкуренция и снижение стоимости закупок.





По данным Высшей аудиторской палаты, недостатки механизма ценообразования привели к закупу ТОО "СК-Фармация" отдельных лекарственных средств и медицинских изделий по ценам выше рыночных на 40%-365%, что составляет более 8 млрд тенге.



