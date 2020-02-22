Китай в апреле начнет клинические испытания вакцины от коронавируса

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Пекин. 21 февраля. Kazakhstan Today - Китайские ученые ускорили разработку вакцины против коронавируса нового типа путем пяти технологических подходов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель главы Государственного комитета по делам здравоохранения (ГКЗ) Цзэн Исинь, передает Kazakhstan Today.

Некоторые проекты по разработке вакцин вступили в стадию испытаний на животных", - цитирует представителя ГКЗ "Синьхуа" .

Исходя из предпосылки обеспечения безопасности, эффективности и доступности (вакцин), мы предвидим, что уже с апреля по май этого года некоторые вакцины могут быть введены в клинические испытания или при определенных условиях могут быть применены для экстренного использования", - сказал Цзэн Исинь.

Наша цель состоит в том, чтобы, если этого потребует ситуация со вспышкой эпидемии, в соответствии с законами, можно было активировать экстренное использование вакцин, а также процесс рассмотрения и одобрения использования вакцин в чрезвычайных ситуациях", - сказал чиновник.

В Казахстане случаев заболевания коронавирусом не зарегистрировано.

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