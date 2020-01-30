Разработана вакцина от коронавируса

Ученые из Гонконга разработали вакцину от коронавируса, пишет Lenta.ru.
Мы уже произвели вакцину, но тестирование на животных займет много времени", - сказал профессор Юэн Квок-Юнг эксперт по инфекционным заболеваниям.
Он также уточнил, что испытания на животных продлятся несколько месяцев, а на людях - год. Точные сроки он называть не стал.
В создании вакцины также участвовали исследователи из материковой части Китая и США.
26 января сообщалось о начале разработки вакцины от коронавируса в КНР. Ученые выделили вирус, идет выборка штамма. Глава центра по контролю заболеваний Ху Вэньбо (Hu Wenbo) рассказала, что специалисты отбирают лекарственные вещества, способные эффективно противодействовать пневмонии.
Ранее, в январе, были названы сроки создания вакцины против китайского вируса в России. Заместитель директора центра стратегического планирования Минздрава Герман Шипулин заявил, что полный цикл создания вакцины займет минимум полгода, разработка самого препарата - до трех месяцев.
Известно, что вирус передается от человека к человеку. К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, утомление и кашель с небольшой мокротой. Большинство заразившихся новым коронавирусом зарегистрированы в китайском городе Ухань. Несколько случаев зафиксированы за пределами Китая - в Японии, Южной Корее, Таиланде, США и других странах.
Как сообщалось ранее, число подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, достигло 5997 человек.
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