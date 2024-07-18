При досмотре на таможенном посту в Мангистауской области узбекистанец проглотил сверток с наркотикамиПри досмотре на таможенном посту в Мангистауской области узбекистанец проглотил сверток с наркотиками
17.07.2024, 09:24 7236
Минздрав РК пересмотрит механизм ценообразования на лекарства
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Астана. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения РК пересматривает механизм ценообразования лекарственных средств с учетом интересов пациентов, государства и производителей. Внедряются изменения в оценке качества и отборе лекарств по риск-ориентированному подходу и в порядке ввоза фармацевтической продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Создана межведомственная комиссия по развитию фармацевтической и медицинской промышленности, включающая представителей государственных органов, НПП РК "Атамекен", неправительственных организаций и бизнес-сообщества. В марте 2024 года был создан профильный департамент, ответственный за разработку стратегических предложений.
Для повышения эффективности закупок единый дистрибьютор внедрил информационную систему, автоматизирующую планирование и распределение товаров с учетом сроков годности. Это снизит количество списанных препаратов.
Деятельность единого дистрибьютора будет направлена на заключение прямых договоров с производителями, что позволит снизить цены на лекарства за счет исключения посредников.
Внутреннее расследование выявило системные недостатки и отсутствие должного контроля, в результате чего были освобождены от должностей ключевые руководители ответственных подразделений министерства и его подведомственных организаций. Принимаемые меры направлены на обеспечение населения Казахстана безопасными и качественными лекарственными средствами и медицинскими изделиями, а также на поддержку отечественных производителей", - отметили в Минздраве.
Напомним, что в первом квартале 2024 года Высшая аудиторская палата РК провела аудит деятельности Министерства здравоохранения РК и его подведомственных организаций за 2022-2023 годы, выявив ряд системных недостатков в законодательстве, регулирующем ценообразование, закупки, логистику, инспекции и оценку безопасности лекарств и медицинских изделий. Для устранения нарушений была разработана и утверждена дорожная карта.
Как сообщалось ранее, незарегистрированные лекарства в РК продают с наценкой до 2000%. Доля отечественных лекарств на рынке составляет 18%.
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18.07.2024, 11:37 111
Пациенты с онкозаболеваниями не останутся без лекарств - Минздрав РК
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Обеспечение пациентов с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями лекарственными препаратами является приоритетом Министерства здравоохранения, сообщили в пресс-службе ведомства.
Чтобы исключить любые перебои в поставках медикаментов, ведомством определен механизм своевременного предоставления препаратов. Ни один пациент не останется без необходимого лечения", - заверили в Минздраве.
Сообщается, что областными управлениями здравоохранения и онкологическими центрами осуществляется мониторинг ситуации.
Для удобства пациентов и получения необходимой информации работает Call-центр с номером 8 (7172) 570 950, позвонив на который можно оставить обращения по вопросам доступности и качества онкологической помощи, в том числе сообщить о случаях отказа в лечении и помощи", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что страдающие от рака казахстанцы могут остаться без лекарств.
16.07.2024, 19:33 10501
Страдающие от рака казахстанцы могут остаться без лекарств
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - С ноября 2023 года в рамках утвержденного "Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2023-2027 годы" общественный фонд "Қазақстан халқына" обеспечивает граждан с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями 15 современными таргетными лекарствами до их включения в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП).
28 декабря 2023 года приказом министра здравоохранения № 176 в ГОБМП вошли шесть препаратов из 15, которые ранее обеспечивались общественным фондом "Қазақстан халқына".
Регистрация приказа в органах юстиции предполагает, что до его введения в действие государственные органы должны проработать все необходимые механизмы, связанные с его реализацией", - сообщили в фонде.
Общественный фонд "Қазақстан халқына" многократно обращался в Министерство здравоохранения, но так и не получил ответов на свои запросы о механизмах и сроках начала реализации приказа и во избежание наступления критических последствий в виде прерывания терапии продолжал обеспечивать граждан, страдающих онкологическими заболеваниями, вышеперечисленными шестью препаратами.
По окончании шестимесячного периода в фонд поступили и продолжают поступать обращения от местных исполнительных органов, в которых они выражают неготовность обеспечивать онкопациентов шестью лекарственными средствами до конца текущего года", - сообщили в фонде.
Для поддержки непрерывного лечения фонд "Қазақстан халқына" купил препараты еще на два месяца, то есть до конца августа 2024 года.
Министерство здравоохранения, областные управления здравоохранения и онкологические центры уведомлены о необходимости принять меры для бесперебойного обеспечения граждан с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями в соответствии с нормативно-правовыми актами нашей страны. Общественный фонд "Қазақстан халқына" обратился к депутатам мажилиса с просьбой взять на контроль вопрос исполнения приказа самим Министерством здравоохранения и местными исполнительными органами", - добавили в фонде.
Ранее сообщалось, что в Казахстане растет заболеваемость раком. Ежегодно от рака в стране умирают 13 тыс. человек.
Грубейшие нарушения прав и интересов граждан с онкологическими заболеваниями выявили прокуроры в Северо-Казахстанской области.
14.07.2024, 14:11 21226
Заговор пожилых жаворонков - российский сомнолог о переводе часов в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Медицинский психолог и член рабочей группы по рассмотрению петиции за отмену перевода времени Евгений Ян опубликовал интервью с ведущим экспертом-сомнологом из РФ.
Вслед за ведущим хронобиологом из США ведущий эксперт-сомнолог из РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов отметил, что часть людей испытывает реальные симптомы последствия перевода времени, у части людей может сработать эффект ноцебо.
На примере Астаны, если солнце встает в 04.00, светать начинает в 03.00 - свет попадает на сетчатку глаза, подавляя секрецию мелатонина, даже через закрытые веки, и организм просыпается. Лучше сдвинуть рассвет на час-два позже. Некоторые исследования говорят, что ночью и днем меняется магнитное поле, что может также подавать сигнал организму о том, что пора вставать", - говорит эксперт.
Вторая проблема - раньше начинает темнеть, и люди недополучают световых часов и витамина D. При недостатке солнечного света в темное время года может развиваться сезонное аффективное расстройство - сезонная депрессия.
По словам Романа Бузунова, желательно, чтобы восход солнца случался хотя бы в пять, а то и в шесть.
Глядя на список городов со временем восхода и заката, желательно сдвинуть на час или, может быть, на два попозже, нужна дискуссия по этому вопросу. Если сдвинуть рассвет, наши внутренние биологические и астрономические часы будут совпадать", - говорит эксперт.
Говоря про естественное время, эксперт отметил, что хорошо бы вставать с рассветом.
Но давайте тогда просто восход сделаем в 06.00, а не в три часа, и не надо будет вставать ночью", - сказал сомнолог.
Профессор говорит про то, что есть люди-совы и подростки, у которых биологические часы сдвинуты на более позднее время. Он в шутку называет то, что произошло в Казахстане, "заговор пожилых жаворонков".
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. Как показал опрос, проведенный агентством Kazakhstan Today, большинство респондентов (61%) против перехода на единый часовой пояс.
После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном и плохое самочувствие. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала 50 тыс. голосов. Сейчас ее рассматривает рабочая комиссия. Авторы петиции требуют вернуть прежнее время, ссылаясь на то, что жители стали испытывать физический и психологический дискомфорт из-за несоответствия биоритмов человека и графика работы, учебы и отдыха, что привело к повышенной утомляемости, снижению работоспособности и ухудшению качества сна. Кроме того, с переводом времени сократился световой день. В комментариях к петиции казахстанцы высказывают недовольство тем, что стало рано темнеть и учащимся второй смены школьникам приходится возвращаться домой в темноте.
Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстане о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью. Эксперт считает, что сейчас самое время признать ошибку и вернуться к "разумным часовым поясам".
Члены рабочей группы по петиции "Вернем время назад" выступили с обращением, в котором в очередной раз раскритиковали принятое решение правительства и привели доводы в пользу возврата прежних часовых поясов.
04.07.2024, 19:47 46761
Подписано соглашение о создании казахстанско-китайского научно-образовательного центра
Фото: НАН РК
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Алматы. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахском национальном медицинском университете имени С.Д. Асфендиярова состоялась торжественная церемония подписания соглашения между Национальной академией наук РК при президенте Казахстана и Шэньчжэньским университетом по созданию казахстанско-китайского научно-образовательного центра, сообщает пресс-служба НАН РК.
В рамках соглашения также подписан трехсторонний меморандум о сотрудничестве между Национальной академией наук РК, Шэньчжэньским университетом и Казахским национальным медицинским университетом имени С.Д. Асфендиярова.
Как отметил исполнительный декан медицинского факультета Шэньчжэньского университета профессор Синчжи (Ксавьер) Сюй, создание совместной лаборатории станет важным шагом в развитии научно-исследовательских проектов и откроет новые возможности для обмена знаниями и технологиями.
Мы уверены, что это сотрудничество будет способствовать реализации множества перспективных инициатив и проектов, которые принесут пользу как Казахстану, так и Китаю", - подчеркнул профессор Синчжи (Ксавьер) Сюй.
В рамках соглашения будет создана шэньчжэньско-алматинская передовая лаборатория медицинских наук. Направления сотрудничества будут охватывать разработку лекарственных препаратов, изучение нестабильности генома и опухолевого генеза, инфекционного иммунитета и воспаления, также разработку медицинского оборудования. Первый предложенный совместный исследовательский проект - "Мультицелевой дизайн новых лекарственных кандидатов на основе фитосырья". Создание совместной лаборатории планируется начать в этом году.
Одна часть лаборатории будет находится в КазНМУ имени С. Д. Асфендиярова, а вторая в Шэньчжэньском университете. Этот центр станет уникальным. Программа предполагает стажировки от 3 месяцев до 1 года в стенах Шэньчжэньского университете. Будет реализована программа академической мобильности, мы будем обмениваться преподавателями и, конечно же, проводить научные исследования по различным направлениям", - рассказала и.о. президента НАН РК при президенте РК Ляззат Ералиева.
Создание совместной лаборатории станет новым этапом развития научного направления в медицине и здравоохранении и откроет новые возможности для обмена знаниями и технологиями.
Шэньчжэньский университет (SZU) Китая основан в 1983 году и в 2024 году занимает 187-е место в мировом рейтинге USNews. В университете работает лауреат Нобелевской премии, члены академии наук Китая, США, Канады и Великобритании.
30.06.2024, 20:09 61281
В Уральске зарегистрировали случаи коклюша и менингококковой инфекции
Фото: unsplash.com
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Уральск. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Уральске зарегистрировали случаи коклюша и менингококковой инфекции, сообщила руководитель Уральского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля Гаухар Дуйсенгалиева.
По ее словам, в 2024 году зарегистрировано два случая менингококковой инфекции и десять случаев коклюша, сообщает портал "Мой город".
Основной контингент заболевших коклюшем - это дети в возрасте до одного года - семь случаев, дети от одного года до пяти лет - три случая. Все заболевшие дети не получали прививки по причине отказа родителей. Причиной роста заболеваемости является снижение организованного иммунитета против этого заболевания, формируемого прививками. В прививочных центрах всех поликлиник города имеется достаточное количество вакцины против коклюша", - заявила Гаухар Дуйсенгалиева.
Она подчеркнула, что в целях стабилизации эпидемиологической ситуации проводятся эпидемиологические мероприятия, ведется ежедневный мониторинг инфекционных заболеваний.
Ранее в Минздраве заявили о неблагоприятной эпидситуации по коклюшу в Казахстане.
28.06.2024, 08:30 71596
В Казахстане снижается удовлетворенность системой здравоохранения
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Астана. 28 июня. KAZAKHSTAN TODAY - По результатам международного исследования фармацевтической компании STADA 67 процентов казахстанцев неудовлетворены системой отечественного здравоохранения, передает корреспондент агентства.
Исследование проводилось в 23 странах посредством онлайн-анкетирования. 46 тысяч респондентов в возрасте от 18 до 99 лет ответили на вопросы, касающиеся удовлетворенности работой системы здравоохранения своих стран и мер для ее улучшения. Авторы исследования затронули темы психического здоровья и заботы о себе, обеспокоенности проблемами старения и одиночества, личного счастья и собственного внешнего вида.
Я очень рад, что нам удалось включить в отчет две страны (Казахстан и Узбекистан. - Прим. ред.) из региона Евразия. Мы всегда передаем результаты исследования широкой общественности, чтобы у специалистов системы здравоохранения были данные общественного мнения по важнейшим аспектам работы системы здравоохранения и информация о том, как жители страны относятся к вопросам, связанным с собственным здоровьем", - отметил вице-президент STADА в регионе Евразия Арминас Мацевичус.
Согласно результатам исследования, уровень удовлетворенности состоянием системы здравоохранения в Казахстане, как и в других странах, где было проведено исследование, снижается. 67% казахстанских респондентов недовольны работой системы здравоохранения (это +10% к прошлогоднему результату) и только 27% оценивают ее как удовлетворительную.
При этом следует отметить, что РК не является лидером в снижении этого показателя. К примеру, жители Великобритании еще более скептичны в отношении своей системы здравоохранения (минус 11%), а жители "благополучной" Германии, какой она представляется общественному мнению многих стран, снизили оценку на 8%.
Традиционную медицину безоговорочно поддерживают 17% казахстанцев, 40% доверяют в целом, но некоторые темы самостоятельно изучают в интернете, и всего 23% настороженно относятся к рекомендациям традиционной медицины. Доверие обусловлено наличием опытных практиков системы здравоохранения, таких как врачи и фармацевты, и тем, что традиционная медицина доказала свою эффективность", - гласят данные исследования.
Кроме того, участников опроса спросили об их психическом здоровье. Среди казахстанцев таковыми себя считают 63% опрошенных, это немногим меньше, чем в европейских странах, - в среднем 67%.
Что касается физического здоровья, то 40% казахстанцев оценивают его как хорошее. 34% участников исследования считают важной составляющей хорошего самочувствия здоровое питание. 9 из 10 отмечают, что чувствовать себя еще лучше помогают занятия спортом, но лишь около 3% тратят "средние" и "значительные" суммы на абонементы в фитнес-клубы.
Треть жителей Казахстана (319) не удовлетворена своим внешним видом, в целом по Европе свой внешний вид не нравится примерно каждому пятому (21%), при этом 49% европейцев в качестве основной причины недовольства указали лишний вес. В Казахстане свой вес считают избыточным 34% респондентов, а 16% страдают ожирением", - говорится в результатах исследования.
В целом, согласно приведенным данным, в вопросах здравоохранения Казахстан пока находится ближе к странам Восточной Европы, чем к развитым западноевропейским государствам, граждане которых чувствуют себя более счастливыми и больше привержены здоровому питанию и здоровому образу жизни, удовлетворительно оценивают состояние системы здравоохранения своих стран.
Работа системы здравоохранения зависит от степени финансирования, общей организованности, системности в работе государственных институтов, и Казахстану здесь еще многое предстоит сделать - к такому выводу приходят авторы исследования.
19.06.2024, 11:02 102521
В Северо-Казахстанской области выявили бруцеллез
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Петропавловск. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области выявили бруцеллез крупного рогатого скота в селе Гусаковка.
Установить ограничительные мероприятия по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории товарищества с ограниченной ответственностью "Гусаковка" в селе Гусаковка Гусаковского сельского округа Айыртауского района Северо-Казахстанской области", - говорится в решении акима Гусаковского сельского округа "Об установлении ограничительных мероприятий".
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, в ноябре прошлого года сразу в трех регионах Казахстана массово заболели домашние животные. Падеж лошадей произошел в селах Максимовка и Розовка Павлодарской области. Тогда ветеринары исключили тяжелые инфекции и назвали причиной гибели животных пищевое отравление. В Актюбинской области у крупного рогатого скота выявили серьезное инфекционное заболевание - эмфизематозный карбункул (эмкар). На территории крестьянского хозяйства ввели карантин. Также массовый падеж скота из-за эмкара произошел в Западном Казахстане.
Еще в 2022 году казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных. В эксклюзивном интервью Kazakhstan Today руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".
В этом же году председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев заявил, что в Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности.
17.06.2024, 11:26 111471
Более 440 случаев фиктивных медуслуг почти на 200 млн тенге выявил ФСМС
Фото: Pexels.com
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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - С начала 2024 года Фонд социального медицинского страхования выявил более 440 случаев фактически не оказанных услуг на сумму порядка 195 млн тенге.
Данные случаи выявлены и сняты с оплаты с применением штрафных санкций с медицинских организаций", - сообщили в фонде.
Там рассказали, куда обращаться гражданам, которые обнаружили фиктивные записи на прием.
Если граждане самостоятельно выявили факты приписки медицинских услуг, которые не получали, им необходимо сообщить об этом в Фонд социального медицинского страхования. Это может быть прием узкого специалиста, получение диагностических услуг или направление в больницу. Подать обращение можно через официальный сайт fms.kz, мобильное приложение Qoldau 24/7 или обратиться по телефону 1414. Все обращения рассматриваются в обязательном порядке", - рассказали в ФСМС.
Как осуществляется проверка медорганизаций на факты фиктивных записей?
Оплата за медицинские услуги, оказанные населению поставщиками Фонда по пакетам, производится только после проведения мониторинга качества и объема данных услуг. То есть оплачиваются только оказанные по факту медицинские услуги, подчеркнули в фонде. "Приписки" можно выявить по обращениям граждан и тогда открывается внеплановый мониторинг качества и объема медицинской помощи по фактам, указанным в обращении.
Какое наказание предусмотрено для медорганизаций, занимающихся приписками?
За приписки предусмотрены штрафные санкции. Фонд снимает с медорганизации 300% от стоимости неподтвержденной услуги. Снятые с оплаты средства направляются на последующее финансирование медицинской помощи по приоритетным направлениям.
В фонде добавили, что с начала года медорганизациям за оказанные услуги выплачено свыше 1 трлн тенге.
Ранее эксперты выразили мнение, что казахстанская система ОСМС дискредитирована в глазах населения. Основные недостатки системы - недофинансирование, непрозрачность и неустойчивость.
Напомним, законопроект Министерства здравоохранения по увеличению в 5 раз верхнего предела взносов на обязательное социальное медицинское страхование вызвал возмущение казахстанцев. В ФСМС дали подробные разъяснения по возможным изменениям.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение взять на жесткий контроль функционирование системы медстрахования.
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