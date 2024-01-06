Около двух тысяч детей заразились корью в Туркестанской области с начала года

Регион занимает третье место по республике по заболеваемости корью

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Туркестан. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области с начала года у 2285 человек диагностировали корь, из них 1937 пациентов - дети, - В Туркестанской области с начала года у 2285 человек диагностировали корь, из них 1937 пациентов - дети, рассказали в пресс-службе областного акимата.





Регион занимает третье место по республике по заболеваемости корью.





В некоторых районах и городах области показатель вакцинации по-прежнему недостаточный. В целом, среди больных в возрасте до одного года есть случаи отказа от вакцинации против кори. У некоторых пациентов было медицинское противопоказание по состоянию здоровья, у некоторых отсутствовала документальная информация о прививках. Остальные больные вакцинируются против кори, краснухи, эпидпаротита", - рассказал замакима области Бейсен Тажибаев.





По информации пресс-службы акимата, в Туркестанской области количество коек для инфекционных заболеваний в медицинских организациях составляет 625 единиц. В связи с эпидемиологической ситуацией дополнительно открыто 407 койко-мест, что в целом составляет 1032 единицы.





Также, согласно постановлению главного государственного санитарного врача, общее количество привитых в ходе дополнительной массовой иммунизационной кампании достигло 150 552 человек. Дополнительная массовая иммунизация продолжается.





Ранее сообщалось, что в Казахстане два ребенка скончались от кори.



