В Казахстане двое детей умерли от кори

Эпидемиологическая ситуация по кори в столице на сегодня остается нестабильной, отметила Гульназ Досмырзаева

Фото: unsplash.com

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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Астане 290 человек находятся в стационаре с диагнозом "корь", - В городе Астане 290 человек находятся в стационаре с диагнозом "корь", сообщает пресс-служба столичного акимата.





По состоянию на 13 декабря 2023 года на стационарном лечении находится 290 пациентов, из них 214 детей, беременных 10. Загруженность МГДБ № 3 на сегодня составила 43%. В ноябре во всех поликлиниках началась массовая дополнительная вакцинация детей от 6 месяцев до 10 месяцев 29 дней. А с 5 декабря началась работа по вакцинации против кори детей 2-4 лет", - сообщила заместитель руководителя управления общественного здравоохранения Астаны Гульназ Досмырзаева на брифинге в службе коммуникаций.





С марта по настоящее время на стационарном уровне лечение от кори получили 2977 пациентов, из них 2187 - дети, 49 - беременные.





Подчеркивается, что во всех медицинских организациях города имеется достаточное количество вакцины против кори. В частности, 9 декабря 2023 года на склад горздрава поступило 40 тысяч доз вакцины против кори, которые были распределены в ПМСП согласно разнарядке.



