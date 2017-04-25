Ослепшая на один глаз после операции павлодарка отсудила у клиники 2,7 млн тенге

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Ослепшая на один глаз после операции павлодарка отсудила у клиники 2,7 млн тенге25.04.2017
Медицина  19:26

Павлодар. 25 апреля. Kazakhstan Today - Павлодарка Татьяна Заступ, ослепшая на один глаз после операции по удалению полипов, отсудила у ТОО "ASK MED" и врача медцентра Сергея Януса 2,7 млн тенге.

Согласно материалам дела, операцию женщине сделали 21 ноября 2015 года. В результате повреждения верхней стенки правой гайморовой пазухи пациентка потеряла возможность видеть правым глазом. Согласно заключению эксперта, здоровью Татьяны Заступ был нанесен тяжкий вред, передает Kazakhstan Today.

В отношении отоларинголога Сергея Януса началось досудебное расследование, однако позже врач попал под амнистию и дело прекратили. Через суд пациентка потребовала от Януса возместить ей 596 тыс. тенге, потраченные на лечение в Новосибирске, 10 млн тенге морального ущерба и 350 тыс. тенге за услуги адвоката. Представитель ответчика согласился с требованиями лишь частично, пишет pavlodarnews.kz.

"Павлодарский городской суд удовлетворил требования женщины частично, обязав медицинский центр ТОО "ASK MED" и врача Сергея Януса выплатить ей в общей сложности 2,7 млн тенге: 596 728 тенге материального и 2 млн тенге морального ущерба, а также возместить 150 тыс. тенге, потраченные на услуги представителя в суде", - сообщила пресс-секретарь областного суда Айгерим Сулейменова.

Решение в законную силу не вступило.
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