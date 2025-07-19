Поправки в законодательство об ужесточении ответственности за нападение на медработников внесут в парламент в сентябре

Фото: Минздрав РК

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Астана. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане впервые при приготовлении химиотерапевтических препаратов для онкопациентов стали использовать высокотехнологичного робота KiroOncology. Об этом - В Казахстане впервые при приготовлении химиотерапевтических препаратов для онкопациентов стали использовать высокотехнологичного робота KiroOncology. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.





Роботизированная система приготовления химиопрепаратов - KiroOncology, ранее использовавшаяся преимущественно в медицинских учреждениях Европы и США, внедрена в Алматинском онкологическом центре.





Это первый случай использования подобной технологии в Казахстане, знаменующий важный шаг в сторону автоматизации и повышения безопасности в онкологической практике", - отметили в Минздраве.





Роботизированное устройство:





• точно рассчитывает дозировку препарата, исключая человеческий фактор,





• идентифицирует лекарство с помощью 360-градусной камеры и базы изображений,





• проверяет штрих-коды и взвешивает компоненты до и после смешивания,





• исключает ошибки в подборе и дозировке препарата,





• самостоятельно утилизирует использованные материалы, минимизируя контакт с опасными веществами.





Эта технология существенно снижает риски для медицинского персонала, который ранее был вынужден контактировать с цитотоксичными веществами при ручном приготовлении препаратов.





Робот KiroOncology оснащен двумя механическими манипуляторами, которые проводят смешивание и разлив препаратов по флаконам для внутривенного введения. После завершения процесса устройство утилизирует использованные флаконы и шприцы в герметичный контейнер, который автоматически запечатывается, исключая контакт с остатками химиотерапевтических средств.





Помимо робота, в Алматинском онкологическом центре также используются ламинарные боксы BiOptima IT II класса безопасности, оснащенные системой Kiro Assist на платформе KiroLink. Эти боксы позволяют проводить разведение цитостатических препаратов вручную - но с соблюдением всех этапов контроля: идентификация препарата, проверка штрих-кодов, взвешивание, визуальный контроль и документирование.





Во многих онкологических учреждениях страны химиопрепараты по-прежнему готовятся вручную в обычных ламинарных шкафах, что несет определенные риски как для персонала, так и для пациентов. Внедрение роботизированной системы - это не просто технологическое обновление, а значимый шаг к более безопасной, точной и современной онкологической помощи в Казахстане", - заключили в министерстве.