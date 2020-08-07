Нур-Султан. 6 августа. Kazakhstan Today - Приписки за неоказанные медуслуги на 75,4 млн тенге выявлены в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

По итогам мониторинга амбулаторно-поликлинической помощи за период первого полугодия 2020 года было выявлено 11 607 случаев фактически не оказанных, но внесенных в информсистемы медицинских услуг, на сумму 75 415 970 тенге. Удержанные суммы ФСМС вновь направляются на оплату оказанных медуслуг", - сообщил Фонд социального медстрахования в Facebook.

В ведомстве отметили, что Министерство здравоохранения, как и ФСМС, заинтересовано в искоренении практики "приписок". Казахстанцы могут сообщать информацию о выявленных случаях не оказанных по факту медуслуг в контакт-центр 1406 или через мобильное приложение Qoldau 24/7. На основе поступающих заявок будут проведены проверки и приняты меры в отношении медицинских организаций.

В свою очередь, Фонд соцмедстрахования регулярно проводит мониторинг качества и объема оказанных медуслуг в информационных системах. Медорганизации, допустившие "приписки", подпадают под штрафные санкции, размер которых в 2019 году увеличен в 3 раза со 100% до 300% от стоимости медуслуги", - сообщили в фонде.

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