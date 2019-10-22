Теневые платежи в системе здравоохранения достигли 600 млрд тенге - депутат

Нур-Султан. 21 октября. Kazakhstan Today - Теневые платежи в системе здравоохранения достигли 600 млрд тенге. Об этом сегодня в ходе правительственного часа заявил депутат сената парламента РК Серик Бектурганов, передает Kazakhstan Today.

По самым скромным расчетам, дефицит средств в системе здравоохранения составляет более 300 млрд тенге, а теневые платежи, так называемые карманные расходы населения, достигли уровня 600 млрд тенге", - заявил депутат.

Он отметил, что на сегодняшний день износ зданий лечебных организаций составляет 56%, оснащенность медицинской техникой и изделиями медицинского назначения - всего 73%, при этом износ оборудования достиг - 50%.

Поэтому потребность только в инвестициях на развитие в системе здравоохранения составляет 1,5 трлн тенге. Требовать повышения качества лечения при таком дефиците средств весьма сложно. Это подтверждает анализ, который в разрезе регионов показал прямую связь между недостаточным оснащением медицинских организаций и низкими показателями в работе", - подчеркнул Серик Бектурганов.

При этом он отметил, что в последнее время в регионах из-за нехватки финансов значительно снизились объемы оказания высокоспециализированной помощи.

По мнению депутата, дополнительные средства, которые вольются в систему здравоохранения с 2020 года в связи с введением обязательного социального медицинского страхования , не решат этих проблем, так как будут направлены на достижение других целей.

Страховые платежи пойдут только на возмещение оказанных медицинских услуг, объем которых возрастет, и соответственно должны будут решить вопросы текущих нужд лечебных организаций. Ранее мы для поддержания инфраструктуры ежегодно имели хоть какую-то подушку безопасности в виде трансфертов общего характера. Однако теперь, по рекомендации Счетного комитета, в проекте бюджета на 2020-2022 года не предусмотрены трансферты общего характера на систему здравоохранения. Это, безусловно, усугубит ситуацию и создаст новые проблемы", - считает сенатор.

В этой связи он предложил выделить в бюджете и одновременно утвердить методику и критерии расходования этих средств, а также ответственность за нарушения правил.

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