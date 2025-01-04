Цифровые справки, ранее выявление патологий и обследование за день: о новых реформах рассказали в Минздраве

Из них 105 мальчиков и 76 девочек

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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - В новогоднюю ночь в родильных домах республики родился 181 ребенок, из них 105 мальчиков и 76 девочек, одна двойня в Мангистауской области, сообщает пресс-служба Минздрава.





Самое большое количество новорожденных, родившихся в праздничную ночь, зарегистрировано в Туркестанской области - 34 малыша, на втором месте - Алматы и Алматинская область, где появились на свет по 17 новорожденных и замыкает тройку лидеров по рождаемости Шымкент, здесь 16 семей отметили пополнение.





В Астане в новогоднюю ночь появились на свет 10 малышей, ровно как и в прошлом году на эту дату.