03.01.2025, 20:58 4881
Цифровые справки, ранее выявление патологий и обследование за день: о новых реформах рассказали в Минздраве
Фото: pexels.com
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Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве здравоохранения РК рассказали о новшествах и реформах, которые планируется осуществить в 2025 году.
Проект "Клиника одного дня" масштабируют на всю страну
Опыт регионов, где в пилотном режиме был внедрен проект "Клиника одного дня", будет распространен на весь Казахстан. Это обеспечит доступность инновационных методов пренатальной диагностики беременных и своевременное выявление риска рождения ребенка с врожденными пороками развития и хромосомной патологией.
Высокое качество услуг и методов пренатальной диагностики и получение результатов обследования осуществлялось по принципу "одного окна" в течение одного дня. На сегодня такой возможностью воспользовались свыше 35 тысяч женщин", - уточнили в Минздраве.
Впервые в Казахстане реализован проект "Фетальная медицина"
Это совершенно новое направление в отечественной системе здравоохранения. Оно позволяет корректировать и лечить ранние патологические состояния плода с помощью малоинвазивных процедур. На сегодня проведены 20 внутриутробных операций. С 1 января 2025 года данный проект будет внедрен по всей республике", - сообщает источник.
Санитарные книжки и медицинские справки перейдут в цифровой формат
С нового года выдача, учет и ведение личных медицинских книжек переводятся в электронный формат. Внедрение этого механизма позволит гражданам предоставлять документ сразу в нескольких организациях, что сэкономит их время и средства. На сегодня санитарные книжки имеются у порядка 1,6 млн казахстанцев", - говорится в информации.
Также с бумажного носителя в электронный формат планируется перевести следующие медицинские документы:
- Больничный лист;
- 075/у "Медицинская справка";
- 026/у "Заключение ВКК";
- 073/у "Справка о допуске к управлению ТС";
- 069/у "Санаторно-курортная карта";
- 052-2/у "Паспорт здоровья ребенка"
- 076/у "Получение разрешения на оружие";
- 038/у "Справка о временной нетрудоспособности".
Ведутся работы по интеграции информационных систем. Передаваться документы в третьи руки будут только с согласия граждан с помощью приложения "eGov mobile", в котором есть доступ к медицинским данным в разделе "еDensaulyq", - уточнили в Минздраве.
Информированное согласие или отказ от вакцинации ребенка с этого года также будут регистрировать в электронном виде.
Алгоритм действий изменится только в том случае, если привитый пациент пожалуется на осложнения после вакцинации. На медицинском языке это называется неблагополучные последствия после иммунизации. Врач будет обязан немедленно оказать помощь, оформить электронное извещение и передать его в госорганы", - рассказали в ведомстве.
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01.01.2025, 12:17 21021
Более 83 тысяч девочек вакцинировали против ВПЧ в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане более 83,7 тысяч девочек в возрасте 11-13 лет получили вакцину против вируса папилломы человека (ВПЧ), сообщает Министерство здравоохранения РК.
Масштабная кампания по вакцинации стартовала в октябре прошлого года.
ВПЧ - один из самых распространенных вирусов, который связан с развитием ряда онкологических заболеваний, включая рак шейки матки. В Казахстане рак шейки матки является вторым по распространенности видом рака среди женщин всех возрастов после рака молочной железы и второй по частоте причиной смерти женщин фертильного возраста (25-44 лет). По данным национального канцер-регистра, в Казахстане ежегодно выявляется около 2000 случаев рака шейки матки, свыше 600 женщин спасти не удается. По результатам исследования КазНИОР, в 74,2% случаях рака шейки матки в биопсийном материале были обнаружены 16 и 18 онкогенные типы вирусы папилломы человека (ВПЧ)", - сообщили в Минздраве.
В Казахстане прививки проводятся в медицинских кабинетах школ после получения информированного согласия родителей или законных представителей. По желанию родителей вакцинация также может быть проведена в поликлиниках по месту прикрепления.
Случаев неблагоприятных проявлений среди привитых не зарегистрировано.
Ранее вакцинация в снижении предраковых поражений шейки матки показала высокую эффективность в США, Австралии, Канаде, Дании, Ирландии, Швеции, Финляндии, Новой Зеландии, Шотландии и других странах.
В Минздраве напомнили, что по вопросам иммунизации населения функционирует колл-центр 7701, где можно получить ответы на вопросы по всем плановым прививкам, включая вакцинацию против ВПЧ.
Напомним, в 2025 году в Казахстане вводят новое обследование для девушек в возрасте от 16 до 17 лет. Их будут проверять на носительство спинально-мышечной атрофии (СМА).
01.01.2025, 11:07 22541
В Казахстане в новогоднюю ночь родился 181 ребенок
Из них 105 мальчиков и 76 девочек
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - В новогоднюю ночь в родильных домах республики родился 181 ребенок, из них 105 мальчиков и 76 девочек, одна двойня в Мангистауской области, сообщает пресс-служба Минздрава.
Самое большое количество новорожденных, родившихся в праздничную ночь, зарегистрировано в Туркестанской области - 34 малыша, на втором месте - Алматы и Алматинская область, где появились на свет по 17 новорожденных и замыкает тройку лидеров по рождаемости Шымкент, здесь 16 семей отметили пополнение.
В Астане в новогоднюю ночь появились на свет 10 малышей, ровно как и в прошлом году на эту дату.
01.01.2025, 10:59 21716
Казахстанские девушки-подростки будут проходить новое обследование с этого года
Фото: pexels.com
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 2025 года девушки-подростки в возрасте от 16 до 17 лет будут проходить скрининг на носительство спинально-мышечной атрофии, сообщила министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова.
По ее словам, порядка 4,5 млн детей ежегодно проходят профилактические осмотры, которые проводятся с целью профилактики возможной инвалидности.
При организациях ПМСП функционируют 1500 кабинетов развития ребенка и 50 кабинетов катамнеза в организациях родовспоможения", - проинформировала министр.
Также с 2022 года в стране функционируют 20 центров охраны плода для раннего выявления внутриутробной патологии.
Впервые внедрены и успешно проведены 11 внутриутробных операций плода с диагностированными патологиями. Для улучшения доступности раннего выявления генетических заболеваний и врожденных пороков развития с 1 марта текущего года в 10 регионах открыты "клиники одного дня". Обследовано более 23 тысяч женщин, у 201 предотвращено рождение ребенка с патологией, несовместимой с жизнью", - добавила Акмарал Альназарова.
Для справки
Спинальная мышечная атрофия (СМА) - это разновидность наследственного заболевания, которое протекает с поражением или потерей двигательных нейронов передних рогов головного мозга. В данном случае наблюдается нарушение работы поперечнополосатой мускулатуры конечностей, шеи и головы. У больных наблюдается нарушение ползания, ходьбы, удержания головы, глотания. Как правило, мышцы рук в таком случае не страдают.
СМА может проявиться в любом возрасте: как у новорожденных, так и у взрослых.
Лечение СМА является самым дорогим в мире. Один укол препаратом "Золгенсма" стоит 2,125 миллиона долларов. Такая стоимость обусловлена огромными затратами на разработку.
Ранее в Казахстане стартовала общенациональная вакцинация девочек от вируса папилломы человека, основного вызывающего фактора рака шейки матки.
19.12.2024, 10:50 51586
У 63 жителей Актюбинской области выявили свиной грипп
Фото: Depositphotos
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Актобе. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С октября в Актюбинской области к врачам обратились более 101 тысячи человек с ОРВИ и гриппом. В 63 случаях выявили грипп типа А (штамм H1N1), то есть свиной грипп, сообщает "Мой город".
По данным заместителя руководителя департамента санэпидконтроля Мухтара Сербаева, методом ПЦР исследовали 2131 больного и в 63 случаях выявили грипп типа А (штамм H1N1), то есть свиной грипп.
По информации санэпидемиологов, большинство заболевших - дети до 14 лет, есть беременные женщины, среди них зарегистрирован 291 случай вирусной инфекции. Осенью от гриппа привились только 14% жителей.
ОРВИ и грипп опасны осложнениями, в частности они вызывают пневмонию. В больницу с таким диагнозом попали уже 274 человека, в том числе одна беременная, 208 детей до 14 лет и 43 ребенка до 1 года. Рост заболеваемости составил 2,8 раза.
В школах и детсадах теперь стоят "фильтры", у детей при входе проверяют температуру.
Гриппы типов А и В самые тяжелые и чаще всего встречаются. Тип А может вызвать инфекционно-токсической шок, от которого можно и погибнуть, а также поражение сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Поэтому важно было вакцинироваться. Прививки делают даже беременным, но у нас с октября в стационаре пролечилось 109 беременных, из них только двое были привитыми. Они, если даже заболевают, переносят инфекцию гораздо легче. У 45 поступивших в стационар выявили свиной грипп", - говорит заместитель главного врача Актюбинской областной инфекционной больницы Майра Нургалиева.
Актюбинцев просят ограничить посещение мест скопления людей, массовых мероприятий, носить маски.
02.12.2024, 15:24 85261
В Казахстане испытывают отечественный противораковый препарат
Препарат успешно прошел две начальные фазы испытаний
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Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Противораковый препарат, разработанный казахстанскими учеными, успешно прошел две начальные фазы испытаний, рассказали в пресс-службе правительства Казахстана.
Вице-президент Национальной академии наук РК профессор биологии NU Дос Сарбасов рассказал о работе над противораковым препаратом. После первого приема лекарства состояние пятнадцати онкобольных стабилизировалось, у шести из них перестала расти опухоль, а у одного даже сократилась. В данный момент пациентам увеличили дозу препарата с учетом того, что медики подтвердили отсутствие токсичности.
Мы начали тестировать противораковый аппарат в 2022-2023 годах, получили разрешительные документы. Провели первую и вторую фазы клинических испытаний. Сейчас мы получили увеличенную дозу. Испытания проходят в Казахском институте онкологии и радиологии. Мы поражаем раковые клетки, которые поглощают глюкозу. Наш патент международный. Эффект показал в контрольной группе стабилизацию. Опухоль не росла, у одного пациента сократилась на 30%. Нам надо довести дело до конца - мы должны завершить проект в течение 2-3 лет", - рассказал Дос Сарбасов.
02.12.2024, 08:27 87556
Казахстанский врач рассказал о негативных последствиях перевода времени
Фото: Depositphotos
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Алматы. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Известный семейный врач и педиатр Дмитрий Киреев предупредил о том, что перевод времени может оказывать негативное влияние на здоровье, особенно у детей с хроническими заболеваниями, сообщает Tengrinews.kz.
Опасность связана с нарушением естественных биоритмов организма, так называемых циркадных ритмов. К основным негативным последствиям относится нарушение сна - наиболее распространенное последствие. Сдвиг времени на час может вызвать бессонницу, сонливость днем, снижение качества сна и, как следствие, ухудшение когнитивных функций (памяти, концентрации внимания). А также ухудшение настроения и повышенную раздражительность: нарушение сна напрямую связано с изменениями настроения. Люди могут чувствовать себя более раздражительными, тревожными, испытывать депрессивные состояния", - говорит врач.
По его словам, еще одно последствие - повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Некоторые исследования показывают корреляцию между сменой времени и увеличением числа инфарктов и инсультов в первые месяцы после перевода стрелок. Это связывают с напряжением сердечно-сосудистой системы из-за нарушения ритма сна и бодрствования", - перечислил Киреев.
Еще одной неочевидной проблемой, которую может вызвать перевод времени, являются проблемы с пищеварением. Как пояснил врач, циркадные ритмы регулируют многие процессы в организме, включая пищеварение. Их нарушение может привести к расстройствам желудочно-кишечного тракта.
Снижение продуктивности - еще один фактор: ухудшение сна, настроения и когнитивных функций ведут к снижению производительности труда и успеваемости у детей. Еще одно последствие - это увеличение количества несчастных случаев. Сонливость и снижение концентрации внимания, вызванные нарушением биоритмов, могут повышать риск аварий на дорогах и других происшествий", - добавил врач.
Дмитрий Киреев уточнил, что степень влияния перевода времени на здоровье зависит от индивидуальных особенностей организма, возраста и состояния здоровья. Люди с хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистыми и психическими, могут испытывать более выраженные негативные последствия.
К числу уязвимой группы также относятся дети, добавил врач.
Как доктор, я вижу в десятки раз увеличившиеся случаи сезонного аффективного расстройства (САР), также известное, как зимняя депрессия", - говорит педиатр.
Вред для человека, вызванный САР, может быть значительным и затрагивать разные аспекты жизни. В частности, он может привести к нарушениям сна, изменению аппетита, уменьшению энергии, снижению либидо, головным и мышечным болям. Среди психологических последствий основным симптомом САР является депрессия, которая характеризуется чувством грусти, безнадежности, потерей интереса к жизни и снижением удовольствия от ранее любимых занятий, а также затруднения с концентрацией внимания и принятием решений, которые влияют на работу и учебу.
Особенно эта ситуация со временем затронула детей с ослабленным иммунитетом, чувствительной нервной системой и хроническими заболеваниями. В разы увеличилось число случаев эпилепсии, что была долгие годы в ремиссии. Сложнее стало контролировать приступы бронхиальной астмы, приходится повышать дозировку ингаляционных кортикостероидов, а из-за ослабления иммунитета вирусные инфекции чаще стали осложняться бактериальными, что сопряжено с увеличением назначения антибиотиков и госпитализаций", - добавил Дмитрий Киреев.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном, плохое самочувствие и неудобство нового времени. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала необходимые для рассмотрения 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
В соцсетях граждане до сих пор активно обсуждают вопрос и требуют вернуть прежнее время. Казахстанские активисты не оставляют надежды вернуть время назад, они собрали более 90 тысяч живых подписей за возврат прежнего часового пояса. Оригиналы подписных листов активисты направляют депутатам парламента, чтобы вновь поднять вопрос о переводе часов.
Житель Восточно-Казахстанской области подал в суд на правительство из-за перевода времени. Суд по этому делу стартует 12 декабря.
Об установлении единого часового пояса в Казахстане неоднократно высказывались казахстанские и зарубежные эксперты.
Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстана о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью. Эксперт считает, что сейчас самое время признать ошибку и вернуться к "разумным часовым поясам".
Ведущий эксперт-сомнолог из РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов также прокомментировал перевод часов в Казахстане. Он в шутку называл то, что произошло в Казахстане, "заговором пожилых жаворонков".
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Денис Лебедев рассказал о негативных для здоровья последствиях, с которыми могут столкнуться некоторые казахстанцы после перехода на единый часовой пояс. Недосып, нарушения циклов сна и бодрствования имеют негативный эффект, заявил эксперт.
Известный казахстанский педагог, биолог Александр Кинцель рассказал журналисту Kazakhstan Today о тяжелых последствиях для казахстанцев вследствие перевода времени на час назад.
25.11.2024, 11:40 102506
В Казахстане начали применять инновационный тест диагностики синдрома Дауна
Для проведения исследования требуется лишь образец крови матери
Фото: pixabay.com
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Павлодар. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Больница медицинского центра управления делами президента Республики Казахстан начала применять инновационный тест, позволяющий диагностировать синдром Дауна с точностью 99% уже на десятой неделе беременности, сообщает пресс-служба центра.
Тест (...) основан на технологии анализа внеклеточной ДНК плода, циркулирующей в крови матери. Этот метод позволяет не только выявлять синдром Дауна, но и другие хромосомные аномалии, такие как трисомии 18 и 13, а также нарушения, связанные с половыми хромосомами. Отличительная черта теста - высокая чувствительность и специфичность, что минимизирует риск ложноположительных и ложноотрицательных результатов", - пояснили в центре.
Подчеркивается, что новый подход значительно снижает необходимость в инвазивных методах диагностики, таких как амниоцентез и биопсия хориона, которые сопряжены с риском для здоровья матери и плода.
Этот тест позволяет своевременно получить информацию о состоянии здоровья будущего ребенка. Точность диагностики на раннем сроке дает родителям и врачам необходимое время для подготовки и принятия решений, что особенно важно при выявлении сложных случаев", - отметила руководитель лаборатории персонализированной геномной диагностики БМЦ УДП РК Гульшара Жусупована на международной конференции, прошедшей в центре.
Эксперты подчеркивают, что внедрение такого тестирования в Казахстане открывает новые перспективы для развития пренатальной диагностики. Это не только улучшит возможности выявления генетических заболеваний, но и снизит количество тяжелых случаев, связанных с хромосомными аномалиями, что уменьшит нагрузку на систему здравоохранения и повысит качество медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что в Казахстане с 2025 года будет внедрен новый вид обследования девушек-подростков.
12.11.2024, 15:19 137926
Нехватку бесплатных лекарств для казахстанских пациентов объяснили в Минздраве
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Астана. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге в правительстве вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Ержан Нурлыбаев ответил на вопрос о нехватке бесплатных лекарственных препаратов в поликлиниках страны, передает корреспондент агентства.
В первую очередь эта проблема связана с издержками в планировании лекарственных препаратов. В отношении того, чтобы этого больше не повторялось, Минздрав проводит работу по персонифицированному учету и заявке на лекарственные препараты. То есть именно на тех пациентов, которые находятся на диспансерном учете, персонифицировано будут составляться заявки, и они будут получать эти препараты", - проинформировал вице-министр.
По его словам, информационные системы будут выстраиваться таким образом, что заявки будут формироваться с низовых форм, начиная с участковых врачей, пофамильно на отдельно взятого пациента, который находится на диспансерном учете.
Годовой объем будет формироваться с учетом того алгоритма, той схемы лечения, которая была прописана нашими врачами. В дальнейшем движение лекарственного препарата для этого пациента будет отслеживаться от момента завоза его на территорию Казахстана до момента его потребления и выдачи непосредственно пациенту", - отметил Ержан Нурлыбаев.
Он объяснил, что лекарства заканчиваются до конца года в том числе из-за прироста пациентов на диспансерном наблюдении, которые тоже должны обеспечиваться дополнительным объемом лекарств.
Нам необходимо какое-то время. Здесь бывают иногда такие перебои, но я вас уверяю, что система персонифицированного учета и заявки лекарственных препаратов позволят нам минимизировать такие ситуации и эти риски, с которыми сталкиваются наши пациенты, свести к нулю", - заверил спикер.
Ержан Нурлыбаев дополнил, что сейчас в стадии активной реализации так называемый социальный кошелек, то есть, когда выписка рецепта происходит в интерактивном режиме и выдача препаратов подтверждается так же персонифицировано для пациентов.
Уже полработы сделано. Я думаю, что в первом квартале следующего года анонсированная мной информационная система начнет работать", - заключил вице-министр.
Ранее премьер-министр РК заявил, что "СК-Фармация" должна максимально способствовать развитию отечественного производства фармацевтической продукции и медицинского оборудования. Он поручил до конца года завершить все процедуры закупа и поставок лекарственных средств для больниц и поликлиник на 2025 год.
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Эксперты отмечают, ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?