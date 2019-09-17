В Алматы у семи школьных учителей выявили туберкулез

Алматы. 16 сентября. Kazakhstan Today - Заболеваемость школьников и педагогов туберкулёзом растёт. Только за восемь месяцев этого года болезнь лёгких обнаружилась у семи преподавателей школ города, передает Kazakhstan Today.

По данным санврачей, учителей отстранили от работы, пишет inAlmaty.kz

В прошлом году за такой же срок заболели туберкулезом пять педагогов. Это говорит о том, что отмечается низкое качество проводимых медицинских осмотров", - сообщила руководитель департамента качества и безопасности товаров и услуг Айзат Молдагасимова.

По ее информации, за восемь месяцев туберкулезом заболели 12 детей до 14 лет, что на семь случаев меньше прошлогоднего уровня. Среди студентов выявлено 24 случая туберкулеза, 10 из них проживали в общежитиях, 14 снимали квартиры.

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